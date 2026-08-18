Tsygankov rompe su silencio y se pronuncia tras su decisión en el Girona - Leganés

El ucraniano ha encendido la crisis en el Girona al publicar en redes las normas internas de comunicación del club tras negarse a jugar ante el Leganés

Viktor Tsygankov ha protagonizado un nuevo episodio que evidencia la crisis que existe actualmente en el vestuario del Girona. El atacante ucraniano viene de no jugar el encuentro contra el Leganés del pasado domingo, presuntamente por propia decisión del futbolista, como explicó Quique Álvarez en rueda de prensa. Tras ello, el ex del Dinamo de Kiev ha subido a redes sociales varios mensajes que incendian la polémica en Montilivi.

El jugador del Girona sorprendio en sus redes sociales sacando a la luz varias conversaciones de WhatsApp que tienen que ver con las normas de comunicación del club catalán. Tras ello, las reacciones no han tardado en llegar en torno a los aficionados del equipo rojiblanco, siendo testigos del conflicto que existe actualmente en la entidad, con un episodio que pudo comenzar el pasado domingo en el empate contra el Leganés en Montilivi.

Viktor Tsygankov expone las normas de comunicación del Girona

De esta manera, Tsygankov comenzó publicando una captura de pantalla en su red social de Instagram: "Hola a todos, recordamos que, de acuerdo con los procedimientos internos del Club, cualquier comunicación pública, entrevista o interacción con medios de comunicación deberá ser gestionada y autorizada previamente por el responsable de prensa del Club".

Tras ello, publicó un nuevo y largo mensaje dirigido a su persona: "Hola Viktor, recuerda que, tal y como preve tu contrato (y el resto de tus compañeros) sobre la relación con la prensa; para cualquier comunicación pública, entrevista, etc, debes obtener previamente la autorización del jefe de prensa del Club. Un periodista se puso en contacto con nosotros y le dijimos que por ahora no concedíamos entrevista con jugadores".

Tsygankov publica las normas del Girona

El mensaje del Girona a Tsygankov sigue de la misma manera: "El deber de recabar autorización previa no es una simple recomendación interna, integra las obligaciones contractuales y se enmarca en sus deberes de buena fe y de sujeción a las instrucciones del Club. En consecuencia, conceder una entrevista o efectuar declaraciones públicas sin esa autorización constituiría un incumplimiento contractual"

"Tal y como te hemos comunicado anteriormente, el incumplimiento contractual nos obligaría a tomar medidas disciplinarias"

Tsygankov rompe su silencio en redes sociales

Tras ello, Tsygankov publicó un mensaje en redes sociales en el que afirma lo siguiente: "Algún día hablaré". De esta manera, cabe recordar que restan dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, por lo que se podría resolver el futuro del ucraniano, que tiene contrato hasta 2027. La intención del Girona podría ser la de firmar su salida y recibir un precio por el traspaso del futbolista, antes de que pueda decir adiós gratis.

Por su parte, Quique Álvarez, tras la finalización del encuentro entre el Girona y Leganés del pasado domingo, que acabó en empate, explicó el motivo de la ausencia de Tsygankov en el duelo de Montilivi, ya que estuvo en el banquillo pero finalmente se quedó sin minutos: "Está bien y estaba convocado, pero no ha querido cambiarse. No puedo decir nada más".

El interés del Celta de Vigo acelera la salida de Tsygankov

Por otro lado, el Celta de Vigo, junto con el Espanyol, está interesado en el fichaje de Tsygankov, como ha informado Faro de Vigo. Cabe recordar que la cláusula de rescisión del ucraniano ha bajado de treinta y diez millones de euros tras el descenso del Girona en Segunda División, por lo que esa nueva cantidad podría ser más accesible para los equipos que estén interesados, apuntando con un destino en España y en LaLiga.

Sin embargo, el Celta de Vigo se podría encontrar con el problema del salario de Tsygankov, por lo que, de acometer definitivamente su fichaje, el ucraniano tendría que rebajarse el mismo. Mientras tanto, el Ajax de Ámsterdam es otro de los equipos que se encuentran atentos a la situación del ucraniano, con un Míchel que le conoce de sobra de su etapa en el Girona, por lo que le podría convencer para su proyecto en la Eredivisie.