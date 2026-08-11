Fuerte intéres de LaLiga por el fichaje de Iván Martín: el Girona, pendiente de ofertas

Tras el descenso a Segunda División del conjunto catalán, el centrocampista podría ver con buenos ojos regresar a Primera de la mano de dos clubes interesados en su llegada. Además, el vasco tiene más pretendientes en Turquía y Grecia

Iván Martín afronta semanas decisivas en su futuro en el Girona, pese a que tiene contrato hasta 2028. Su momento de forma en el club y su rendimiento en las últimas temporadas le han hecho recibir fuertes intereses de clubes de diferentes países, como España, Turquía y Gracia. Por el momento, el jugador se entrena a las órdenes de Quique Álvarez, con el foco puesto en comenzar la siguiente campaña en Segunda División.

Iván Martín encara su sexta temporada en el Girona, pero una oferta de un equipo importante le podría hacer cambiar de planes con respecto a su futuro. En este sentido, Racing de Santander y Rayo Vallecano son de los clubes de LaLiga interesados en su fichaje, pero se suman fuerte competencia desde Turquía y Grecia, con opciones sobre la mesa para el futbolista de 27 años, que ha estado ligado a España en su carrera.

Iván Martín mantuvo la duda con respecto a su futuro

Iván Martín atendió a ESTADIO Deportivo a finales del mes de abril, en un momento en el que el Girona estaba luchando por la permanencia en Primera División. En este sentido, el jugador fue preguntado por su futuro, ya que se venía hablando por su continuidad en Montilivi, sabiendo que era uno de los futbolistas más destacados del equipo que dirigía Míchel la pasada temporada en LaLiga Sports.

En este sentido, Iván Martín quiso mantener la duda con respecto a su futuro, sabiendo que el club estaba jugándose algo importante en ese momento y no quería centrarse en los siguientes meses: "Al final yo firmé aquí cuatro años porque estaba muy contento en esta ciudad y en este club y estoy pensando en acabar estos cinco partidos, en salvar al equipo y lo que venga vendrá. El resto de aspectos se verán más adelante".

Iván Martín, la nota positiva del Girona la pasada temporada

Iván Martín sigue ampliando su legado en el Girona, siendo el decimoquinto jugador con más partidos en la historia del club, con un total de 162. Además, la temporada pasada fue el futbolista de centro del campo para arriba con más encuentros jugados en el Girona, alcanzando los 35. El jugador fue una de las notas positivas de la campaña en el conjunto catalán, pese a que finalmente no lograsen el objetivo de la permanencia.

Iván Martín, además, fue el sexto centrocampista con mayor precisión en pases largos (70,67%), el octavo en duelos ofensivos (188), con más pases completados (1.209). Por ello, su futuro podría estar lejos de Montilivi, dependiendo de la postura del jugador y la decisión que tomen los equipos que estén interesados en su fichaje, que podrían mandar una oferta por su incorporación en los próximos días.

Los intereses por el fichaje de Iván Martín

De esta manera, ESTADIO Deportivo ha podido saber que Racing de Santander y Rayo Vallecano están interesados en el fichaje de Iván Martín, confirmando la información que adelantó Marca. José Alberto López y Beñat San José verían con buenos ojos la llegada de un jugador de la veteranía del centrocampista del Girona, con amplia experiencia en el club catalán, además de Alavés, Mirandés y Villarreal B.

Además, ESTADIO Deportivo puede confirmar que Iván Martín también ha recibido intereses de equipos de Turquía, pero también de Grecia, como es el caso del Panathinaikos. Por ello, el futbolista del Girona, al que pretendió el Athletic Club, espera decidir su futuro en los próximos días, sobre todo sabiendo que restan tres semanas tan solo del mercado de fichajes. Además, el club empieza este domingo el curso en Segunda.

El Girona, que también podría dar salida a Álex Moreno, se prepara para el estreno en LaLiga Hypermotion, que tendrá lugar este domingo ante el Leganés en Montilivi. Los de Quique Álvarez afrontan el debut en Segunda División tras una pretemporada en la que han registrado una victoria en seis partidos, firmando el empate contra el Castellón, Sabadell y Nàstic y perdiendo frente al Alavés de Quique Sánchez Flores y el Arsenal.