El Athletic reactiva el fichaje de Iván Martín: saldría del Girona a precio de saldo

El centrocampista del Girona, que ya estuvo en la agenda el pasado verano, gana fuerza como refuerzo para la medular; tiene una cláusula de 20 millones, pero la operación podría cerrarse por una cantidad muy inferior; el Villarreal cobraría el 30% gracias a la plusvalía que se reservó en su venta al club catalán

El Athletic Club sigue trabajando en la planificación de una temporada en la que volverá a necesitar una plantilla profunda para competir al máximo nivel. En este sentido, uno de los objetivos marcados en rojo por la dirección deportiva comandada por Mikel González pasa por reforzar el centro del campo, una línea que ha dejado dudas durante el último curso y para la que ya se manejan varios nombres.

Entre ellos vuelve a aparecer con fuerza el de Iván Martín, futbolista del Girona que lleva años figurando en los informes de Lezama y cuyo fichaje podría convertirse en una de las operaciones más interesantes del mercado estival a nivel nacional.

El Athletic no se olvida de Iván Martín

Según informa Matteo Moretto, especialista en movimientos de mercado, el conjunto rojiblanco mantiene intacto su interés por el centrocampista nacido en Bilbao hace 27 años. Varios clubes, tanto en Europa como fuera de ella, se han fijado también en él. Panathinaikos, Olympiacos y Toluca, de México, lo siguen con gran interés y están valorando presentar una oferta.

En cuanto al Athletic, no se trata de un seguimiento nuevo. De hecho, ya intentó incorporarlo el pasado verano. Las conversaciones llegaron a producirse tanto con el Girona como con el entorno del jugador. La idea inicial pasaba por una cesión, pero finalmente las partes no alcanzaron un acuerdo que permitiera cerrar la operación.

Lejos de abandonar el interés, en Ibaigane consideran que Iván Martín sigue encajando perfectamente en el perfil de futbolista que necesita el equipo. Su capacidad para organizar el juego, mantener la posesión bajo presión y encontrar líneas de pase le convierten en una alternativa muy atractiva para reforzar una medular que necesita nuevas soluciones.

Además, su polivalencia juega a su favor. Puede actuar como interior, mediocentro organizador e incluso más adelantado como mediapunta.

Una cláusula de 20 millones... muy rebajada

Uno de los aspectos que más interés despierta en esta operación es su posible coste. Iván Martín tiene contrato con el Girona hasta junio de 2028 y una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de euros. Sin embargo, tanto en Bilbao como en Girona asumen que una eventual venta se produciría por una cantidad muy inferior tras el descenso del cuadro gerundense.

Las informaciones procedentes del entorno de la operación apuntan a que el club catalán estaría dispuesto a negociar por cifras cercanas a los seis millones de euros, una referencia que coincide con la antigua opción de recompra que tenía el Villarreal sobre el futbolista.

Incluso algunas fuentes consideran que el acuerdo podría cerrarse por una cantidad bastante inferior a esa cifra.

Un relevo para el futuro de Galarreta

En el Athletic consideran que es necesario comenzar a preparar el relevo generacional de algunas piezas importantes del centro del campo. En ese contexto también encaja Iván Martín. Su perfil recuerda en varios aspectos al de Ruiz de Galarreta, uno de los futbolistas más importantes en la construcción del juego rojiblanco durante las últimas temporadas.

No es casualidad que el jugador del Girona haya aparecido junto a otros nombres como Unai López o Urko González de Zárate entre los candidatos para reforzar la medular bilbaína.

La experiencia acumulada en Primera División también juega a su favor. Desde su llegada al Girona se ha convertido en una pieza importante dentro del proyecto de Míchel, participando activamente en una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club catalán.

Del Villarreal al Girona tras varias cesiones

La trayectoria de Iván Martín ha estado marcada por una progresión constante. Formado en la cantera del Villarreal, fue acumulando experiencia mediante cesiones en equipos como Mirandés, Deportivo Alavés y el propio Girona.

Su rendimiento en Montilivi convenció a la entidad catalana para apostar definitivamente por él en 2023. El Girona adquirió entonces sus derechos en propiedad por una cifra cercana a los 1,7 millones de euros.

Desde entonces ha disputado 152 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca, firmando nueve goles y once asistencias. En la temporada 2023/2024, cuando el Girona logró clasificarse para la Liga de Campeones, hizo cinco goles y repartió cuatro asistencias, convirtiéndose en una de las piezas más valoradas por Míchel.

No en vano, el técnico madrileño llegó a definirlo como "el gran desconocido del equipo", destacando especialmente su inteligencia táctica y su capacidad para generar soluciones constantes a sus compañeros.

El Villarreal también estaría pendiente

Hay otro actor que sigue muy atento a cualquier movimiento alrededor de Iván Martín. Se trata del Villarreal.

Cuando el Girona compró al futbolista, el 'Submarino' amarillo se reservó el 30% de una futura venta. Además, renunció a la cláusula de recompra que le permitía recuperarlo por seis millones de euros.

Eso significa que si el Athletic termina cerrando la incorporación del centrocampista, una parte importante del traspaso acabaría en las arcas del conjunto castellonense. Por ello, cada avance en la operación será seguido muy de cerca también en La Cerámica.