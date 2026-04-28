Iván Martín se pronuncia por el futuro de Míchel: "Si se quedase en el Girona seguiría haciendo historia"

El centrocampista del conjunto catalán atiende a ESTADIO Deportivo para repasar la actualidad del club gironí, como la continuidad del técnico madrileño, los fichajes que llegaron en enero y la situación del equipo en la recta final de LaLiga EA Sports, entre otros temas

Iván Martín, futbolista del Girona, ha atendido a ESTADIO Deportivo para repasar todo lo que rodea al equipo dirigido por Míchel. Precisamente, el centrocampista ha querido hablar del futuro del técnico madrileño, que acaba contrato a final de temporada y todavía no ha habido un anuncio público sobre su continuidad o marcha del club.

Por otro lado, Iván Martín ha valorado las llegadas que firmó el Girona en el mercado de fichajes de invierno, como la de Ter Stegen Claudio Echeverri o Fran Beltrán. De la misma manera, el jugador vasco, tras las dos derrotas consecutivas que viene de sufrir el conjunto de Míchel, ha analizado el final de temporada que espera en LaLiga EA Sports.

- ¿Cómo se encuentra en estos momentos?

La verdad que bien. Bueno venimos de perder el otro día. Yo, a nivel individual, me siento bastante bien, pero bueno, lo que cuenta es la victoria y es lo que tenemos que conseguir para rematar el objetivo.

- ¿Cómo está el equipo tras esas dos derrotas? Que además fueron por la mínima, tanto la del Betis como la del Valencia.

Fueron partidos que pudieron caer tanto de un lado como de otro, al final nos salió cruz los dos partidos, pero bueno, el equipo está bien, está muy unido y con muchas ganas, de lo que te digo, de cerrar la certificación en Primera.

- ¿Qué cree que le pudo faltar al equipo tanto en un partido como en otro, ha comentado que se lo pudo llevar también el Girona, pero qué cree que le pudo faltar para ese último remolque y llevarse los tres puntos?

En el caso del otro día yo creo que al principio en la primera parte dominamos bastante el juego, pero al final las ocasiones son un poco de ellos, un poco lo que nos viene pasando toda la temporada. Y bueno la segunda parte sí que es verdad que ahí tenemos unos quince minutos de un poco de desconexión, que ellos se ponen por delante. A partir de ahí reaccionamos, conseguimos meter uno, estuvimos cerca de conseguir el empate, y bueno eso, lo que te digo, al final nos hace falta un poco más de llegada, que es lo que venimos sufriendo toda la temporada, pero intentaremos mejorarlo antes de que termine el año.

- ¿Cómo afrontáis esta recta final de la temporada, el calendario, últimos cinco partidos?

Con ganas, con ganas, con muchas ganas de ganar los máximos partidos posibles, de quedar lo más arriba posible y bueno, ya pensando en sacar la victoria el viernes.

Iván Martín valora los fichajes que firmó el Girona en el mercado de invierno

- Hablemos de los fichajes, sobre todo lo que llegaron en enero, como Ter Stegen, como Claudio Echeverri o Fran Beltran, ¿cómo cree que ha influido la llegada en el equipo?

Ha sido una mejora de calidad, está claro. Son grandes jugadores los tres, una pena lo de Ter Stegen, al final no nos ha podido ayudar mucho con su lesión, pero bueno, tanto Fran como Claudio han estado ahí para el equipo y han sumado.

- No sé si ha podido hablar con Ter Stegen en las últimas semanas, en las últimas fechas sobre cómo se encuentra él tras un nuevo palo, tras las lesiones que ha sufrido en el Barça y, sobre todo, con todas esas opciones de si puede llegar al Mundial o finalmente ir convocado.

Para él entiendo que seguro fue un chasco porque al final, él vino al Girona a tener minutos, a jugar de cara al Mundial. La verdad que me sorprendió porque vino con muchas ganas de aportar y de salvar la situación en la que estábamos. No pudo ser por esa lesión. Cada vez que puede viene a visitarnos y a darnos todo su apoyo.

Iván Martín destaca la confianza que recibe de Míchel y valora el futuro del madrileño en el Girona

- Le quería preguntar también por Míchel, un entrenador que confía plenamente en tí y así se demuestra en cada partido. ¿Qué supone para un futbolista tener a un entrenador que deposite tanta confianza siempre en ti?

Es un plus totalmente, al final saber que siempre cuentas para el entrenador y para su sistema de juego que al final es un poco diferente a lo que la mayoría de entrenadores habitúan y encajar en ese sistema, la verdad que me ha ayudado mucho. Él desde cuando llegué a ahora soy un jugador totalmente diferente y muy agradecido por ello.

- Míchel ahora a final de temporada ya acaba contrato con el Girona. ¿Le gustaría que siguiese? ¿Qué cree que va a pasar en estos próximos meses?

Bueno la verdad que no tengo ni idea, es un tema un poco personal suyo. Estoy seguro de que si se quedase en el Girona seguiría haciendo historia, pero bueno, que sea lo que él decida y lo que mejor sea para él.

- Quería hablar sobre los problemas musculares en el equipo, las últimas lesiones que habéis sufrido como la de Vanat, Abel Ruíz, sobre todo en esa parcela ofensiva, algo que también le está ocurriendo a otros equipos, pero concretamente en este caso al Girona, ¿a qué cree que se debe tantas lesiones?

El caso de Abel, el pobre ha hecho recaída tras recaída. No ha podido tener esa continuidad que quizás es la que también te salva de recaer en esas lesiones que de estar tan parado y volver a competir en máximos niveles es complicado, pero bueno en el caso de Vanat, ya venía arrastrando un problema durante varias semanas y al final su cuerpo dijo basta. Una pena, pero bueno también tenemos a Stuani ahí arriba que seguro nos dará muchos frutos y muchos goles.

Iván Martín analiza el final de temporada tras dos derrotas consecutivas en LaLiga EA Sports

- Le quería preguntar también por el objetivo en este último mes de temporada porque Míchel ha hablado siempre en rueda de prensa de los 42 puntos. Ahora mismo tenéis 38. ¿Os ponéis una meta más allá de la lógica, de intentar ganar 5/5?

Es lo que tú dices, al final tenemos que ver partido a partido, no tenemos que irnos más allá porque al final no hay que mirar otro objetivo que es salvarnos que, creemos que en los 42 este año en teoría te salvas. Sí que es verdad que está apretando un poco la cosa, bueno sí, a partir de ahí sí podemos hacer los 15 puntos, hacerlo, no tenemos techo.

- Y entre esos puntos que os jugáis ahora será ante el Mallorca este viernes ¿lo considera una ‘final’ el duelo de Montilivi otra vez la vuelta a casa?

Sí, totalmente. Al final los cinco partidos para mí son cinco finales, ya veremos de bastantes más porque estuvimos en una situación bastante complicada a principios de temporada que logramos salvar, y bueno aún hay que rematar la faena y conseguir esa salvación que pasa por la del viernes.

- Acaba contrato en 2028, no sé si ha llegado alguna vez una tentativa, algún interés de algún equipo en ficharle o, de aquí a 2 años todavía tiene tranquilidad, en ese sentido con respecto a su futuro.

- Sí, al final yo firmé aquí cuatro años porque estaba muy contento en esta ciudad y en este club y estoy pensando en acabar estos cinco partidos, en salvar al equipo y lo que venga vendrá. El resto de aspectos se verán más adelante.