Lío en el Girona: Tsygankov se planta y se niega a jugar ante el Leganés

El jugador ucraniano, convocado por Quique Álvarez, provocó una polémica inesperada en el regreso del fútbol a Montilivi, con un entrenador como el del Girona que comentó la postura del atacante en rueda de prensa

El Girona empezó su andadura en Segunda División sufriendo ante el Leganés. El conjunto de Quique Álvarez empató en los minutos del encuentro gracias al gol de Abel Ruiz, que provocó el reparto de puntos para ambos clubes en el choque de Montilivi. Además, el partido dejó una noticia destacada, que fue la ausencia de Viktor Tsygankov. El ucraniano no se vistió de corto y el técnico del equipo catalán sorprendió con el motivo.

El futuro de Tsygankov apunta lejos del Girona, pese a que tiene contrato hasta 2027. El ucraniano cuenta con intereses de equipos de LaLiga EA Sports como el Valencia o Celta de Vigo, por lo que podría ver con buenos ojos seguir en España y volver a Primera. Además, su presunta actitud en el choque ante el Leganés enciende la polémica con un jugador que parece tener clara su decisión de decir adiós a Montilivi en este mercado.

Tsygankov enciende la polémica en el Girona

Tsygankov no ha empezado su quinta campaña con el Girona de la mejor manera. El atacante no ha llegado a disputar ningún partido amistoso en pretemporada, ni ante el Olot, Alavés, Castellón, Arsenal, Sabadell y, por último, Nastic. Quique Álvarez lo dejó fuera de la convocatoria a la espera de novedades con su futuro, que no está nada decidido en estos momentos, a falta de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes.

Tras la finalización de la pretemporada, el Girona puso el foco en el debut oficial en LaLiga Hypermotion, con la visita del Leganés a Montilivi. En este sentido, Viktor Tsygankov entró en la convocatoria, a diferencia de los anteriores encuentros, empezando el partido desde el banquillo. Sin embargo, Quique Álvarez hizo uso de los cinco cambios reglamentarios, pero el ucraniano no entró en escena en ninguno de ellos.

El Girona deja clara la decisión de Tsygankov

Quique Álvarez compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar la situación de Tsygankov y el hecho de que no haya jugado ningún minuto ante el Leganés: "Está bien y estaba convocado, pero no ha querido cambiarse. No puedo decir nada más". De esta manera, el ucraniano podría pronunciarse en las próximas horas tras el lío montado en Montilivi en la noche de ayer, que acabó en empate del Girona.

El técnico del Girona aprovechó para comentar la situación de otros jugadores de la plantilla con un futuro incierto, como es el caso de Arnau Martínez, que cuenta por su parte con otros intereses: "Desconozco si ha sido su último partido. Yo seré quien esconda que hay una posibilidad que salga. Ha sido profesional y ha querido jugar. Se ha puesto delante para jugar en un a situación complicada. Solo le puedo felicitar".

Vanat se suma a la postura de Tsygankov

Por otro lado, Vanat habría sido otro de los jugadores que se ha negado a saltar al terreno de juego, como ha informado la Cadena SER. El ucraniano estuvo calentando en la banda a la espera de tener minutos en el choque ante el Leganés, pero el mismo medio apunta a la decisión que también ha tomado Tsygankov, con interés del Espanyol y con la postura de querer salir del club en este mercado de fichajes, pese a tener contrato.

Quique Álvarez, tras conseguir el primer punto del Girona en la tabla, habló sobre los jugadores que estaban en la grada: "Dije que jugarían los que yo viera mejor físicamente, mentalmente y a nivel anímico. La cosa va por aquí. He intentado poner a los que más energía han dado y estaban mentalmente. Lo han hecho y estoy muy contento de todos los que han jugado. Este es el camino, reforzar el grupo y estar más juntos todos".