Mundial 2026 | Partidos de hoy miércoles 1 de julio: horarios y dónde ver en TV, juegan México - Ecuador, Inglaterra - RD Congo y Bélgica - Senegal

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 siguen su curso y en el día de hoy se disputarán tres encuentros con mucho en juego y con enfrentamientos interesantes en cada duelo, como el de una de las anfitrionas, como es México, que se citará con Ecuador

El Mundial 2026 continúa y ya son seis los partidos que se han disputado de los dieciseisavos de final, a los que se sumarán otros tres que se disputarán hoy miércoles 1 de julio. Uno de ellos será el México - Ecuador, que tendrá lugar en el Estadio Banorte y dará comienzo a una jornada apasionante de choques de todo tipo, como el que medirá las fuerzas de Inglaterra con RD Congo o las de Bélgica con Senegal.

Las seis selecciones que se juegan hoy el pase a octavos de final llegan a este encuentro en diferentes formas, firmando una fase de grupos distintas una de las otras. México avanzó como primera con nueve puntos, otras como Ecuador sufrieron hasta el último choque, pero consiguieron el billete al lograr cuatro, o Bélgica, como primera del Grupo G, con cinco puntos. Inglaterra firmó siete finalmente tras dos victorias y un empate.

Senegal se juega el todo o nada ante Bélgica tras una discreta fase de grupos

Uno de las selecciones que más dificultades ha tenido para llegar a dieciseisavos de final del Mundial 2026 ha sido Senegal. Los de Pape Thiaw fueron emparejados en un fuerte grupo con Francia y Noruega, además de un combinado como el de Irak que dijo adiós tras caer derrotados en los tres encuentros que jugó. Sin embargo, se citan con Bélgica en un duelo de poder a poder por un billete en los octavos.

Inglaterra ha pasado por diferentes momentos en la fase de grupos del Mundial 2026, ya que comenzó con buenas noticias venciendo a Croacia en el primer partido pero 'pinchó' ante Ghana tras un empate agridulce sin goles en el marcador. No obstante, jugadores como Jude Bellingham dieron un paso al frente contra Panamá para darle un respiro a Tuchel, firmando un gol y una asistencia que despejaban las dudas de cara a los octavos de final.

Horario de los partidos de hoy miércoles 1 de julio

En primer lugar, el encuentro entre México y Ecuador abrirá la jornada de hoy miércoles 1 de julio, que dará comienzo a partir de las 3:00 (hora española). El combinado de Javier Aguirre, tras quedar primeros de su grupo, intentarán hacer historia, ante su afición, clasificándose a octavos de final. En segundo lugar, el Inglaterra - RD Congo empezará a las 18:00 (hora española), desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Por último, Bélgica y Senegal se enfrentarán desde las 22:00 (hora española) en el Lumen Field de Seattle. Los de Rudi García llegaron tras empatar dos encuentros de la fase de grupos y ganar otro, ante Nueva Zelanda por 1-5. Por otro lado, los de Pape Thiaw han caído derrotados en dos ocasiones y han vencido en la tercera jornada de la fase de grupos, que fue frente a Irak por una goleada contundente, 5-0.

Horario y dónde ver en tv los partidos de hoy 1 de julio de dieciseisavos de final del Mundial

El México - Ecuador, Inglaterra - RD Congo y Bélgica - Senegal se podrá seguir a través de DAZN y Movistar+. Además, todo lo que suceda en los tres partidos de dieciseisavos del Mundial 2026 se podrá seguir de manera online a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo, con análisis y previas de los diferentes choques que van a tener lugar hoy miércoles 1 de julio.