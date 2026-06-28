Panamá 0-2 Inglaterra: Bellingham resuelve, Kane responde y Tuchel respira

El centrocampista del Real Madrid resolvió el partido con un gol y una asistencia en cinco minutos, con tanto también para Harry Kane, firmando una victoria con la que los de Thomas Tuchel avanzan a dieciseisavos de final como primeros del Grupo L.

Panamá se enfrentó a Inglaterra en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El MetLife Stadium fue testigo de un partido entre el combinado de Thomas Christiansen y el de Thomas Tuchel, que llegaba dispuesto conseguir una victoria que les dejase como primeros en la tabla. Sin embargo, el técnico alemán no podía contar con la figura de Reece James, que se ha lesionado y se encuentra pendiente de evolución.

Por un lado, Panamá empezó con el siguiente once inicial: Mosquera; Córdoba, Escobar, Harvey, Andrade, Murillo; J. Gutierrez, Rodríguez, Bárcenas, Martínez y L. Rodríguez. Tuchel, por su parte, optó por revolucionar su alineación titular introduciendo hasta cinco cambios con respecto a los que salieron ante Ghana: Pickford; Quansah, Guéhi, Konsa, O'Reily; Anderson, Bellingham, Rogers; Saka, Kane y Rashford.

Bellingham y Rashford animan una primera parte sin protagonismo para Kane

Inglaterra empezó con más intensidad el encuentro en el MetLife Stadium. Bellingham y Rashford fueron los más destacados en el combinado de Tuchel, asumiendo galones en tareas ofensivas, pero también en defensivas. Por su parte, Harry Kane apenas tuvo presencia, lo que complicó su selección a la hora de ver puerta. Además, a Panamá le costaba salir de su campo, ante la intensa presión de Los 'Three Lions'.

Sin embargo, Panamá fue mejorando poco a poco. José Luis Rodríguez tuvo la mejor ocasión de los de Christiansen en la primera parte, con un disparo desde el área de Inglaterra que detuvo Pickford. El portero del everton apenas tuvo trabajo en el primer tiempo, pero se mostró muy firme en cada llegada del combinado rival. Por lo demás, Bellingham y Rashford siguiendo siendo de los más destacados de la selección de Tuchel.

Inglaterra se choca contra el muro de Panamá

El propio Rashford tuvo la última ocasión del primer tiempo con un disparo de falta, pero el lanzamiento se marchó por la izquierda de la portería de Mosquera. Además, el meta de Panamá contaba con la gran actuación de los centrales Escobar y Cordoba, muy seguros en balones aéreos y en diferentes llegadas de Inglaterra. No obstante, ambas selecciones se marcharon al descanso con tablas en el marcador y todo por decidir en la segunda parte.

Thomas Christiansen reaccionó tras el descanso e introdujo el primer cambio de partido, dejando a Tomás Rodríguez en el banquillo y dando entrada a Jose Fajardo. El segundo tiempo empezó con Christian Martínez pidiendo las asistencias médicas, pero pudo continuar sin problemas sobre el terreno de juego. Panamá intentaba tener el control del encuentro pero fallaban en pases en campo de rival buscando el primero.

Jude Bellingham aparece para resolver el partido en el MetLife Stadium

No obstante, Inglaterra, que venía de empatar ante Ghana, desatascó el partido en el minuto 62. Jude Bellingham aprovechó un centro de Saka al área para que, con pierna izquierda, derribó la puerta de Mosquera y puso el primero en el MetLife Stadium. Tras ello, Thomas Tuchel movió el banquillo dando entrada a Spence, por el lesionado Quansah y Madueke, por el propio Saka, agitando la banda derecha del cuadro inglés.

Tras ello, Inglaterra se vino arriba en el partido, con una afición volcada con los suyos y guiándolos hacia el camino de la victoria, sobre todo sabiendo que Croacia iba venciendo en su encuentro a Ghana. En este sentido, Jude Bellingham volvió a aparecer en escena para ser más protagonista en el encuentro, poniendo un gran centro, que fue asistencia para Harry Kane, que remata como mejor sabe para dejar el 0-2 en el MetLife Stadium.

De esta manera, Inglaterra se llevó el triunfo gracias a una sensacional actuación de Bellingham, que resolvió el partido en cinco minutos. Un gol y una asistencia del futbolista del Real Madrid deja a los de Tuchel en la primera posición del Grupo L con siete puntos, poniéndose por delante de Croacia, que ha hecho lo propio contra Ghana. Por ello, Panamá se despide del Mundial al caer derrotados en los tres encuentros que ha disputado.

- Ficha técnica

0. Panamá: Orlando Mosquera; Jorge Gutiérrez (m.88, Eric Davis), José Córdoba, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Michael Amir Murillo; Carlos Harvey (m.88, Alberto Quintero), Cristian Martínez; José Luis Rodríguez (m.71, Azarias Londoño), Édgar Yoel Bárcenas (m.71, Ismael Díaz) y Tomás Rodríguez (m.46, José Fajardo).

Seleccionador: Thomas Christiansen.

2. Inglaterra: Jordan Pickford; O'Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Jarell Quansah (m.63, Djed Spence); Elliot Anderson (m.84, Jordan Henderson), Jude Bellingham (m.71, Eberechi Eze), Morgan Rogers; Bukayo Saka (m.63, Noni Madueke), Harry Kane (m.84, Ollie Watkins) y Marcus Rashford.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Goles: 0-1, m.62: Bellingham. 0-2, m.67: Kane.

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar). Amonestó a los panameños Fajardo (m.53) y Andrés Andrade (m.83), y al inglés Quansah (m.60).

Incidencias: partido de la tercera y última jornada del Grupo L jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) ante 80.663 espectadores, según la FIFA. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del doble terremoto que sacudió el miércoles pasado Venezuela.