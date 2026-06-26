Senegal 5-0 Irak: Los 'Leones de Teranga' se aferran al Mundial 2026

Senegal golea a Irak para seguir creyendo en el sueño mundialista; suma tres puntos y dependerá de los terceros que lleguen a cuatro, pero es posible

Senegal necesitaba una goleada para soñar con su continuidad en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y la consiguió. Los 'Leones de Teranga' se aprovecharon de la débil Irak que además se quedó con diez en la primera parte para hacerle cuatro goles tras el descanso, quedarse con un golaverage de +2 y ser una de las mejores selecciones con tres puntos.

De esta forma se aferra al Mundial aunque todo dependerá de cuántas terceras sumen cuatro puntos o tres pero con un golaverage más amplio que el suyo. Sea como fuere, la goleada de Senegal es histórica para el país africano, pues nunca antes había hecho tantos goles en un partido de Mundial.

El equipo de Pape Thiaw, que cayó ante Francia (3-1) y Noruega (3-2), se ensañó con Irak, que a los diez minutos se quedaba con uno menos por la roja a Rebin Sulaka. Aunque antes de esta expulsión Senegal ya ganaba, y es que tardó muy poco en ponerse el partido de cara. A los cuatro minutos ya había provocado dos saques de esquina y en el segundo, Abdoulaye Seck ganaba a todos por arriba para rematar picado y que Habib Diarra desviara la trayectoria para superar a Ahmed Basil y poner el 1-0.

Poco después Irak se quedaba con diez. Sulaka agarró a Sadio Mané cuando el delantero se escapaba al borde del área y aunque el árbitro Anthony Taylor mostró inicialmente amarilla, el VAR corrigió la decisión y el central iraquí fue expulsado.

El seleccionador iraquí, Graham Arnold, reaccionó con la entrada de Munaf Younus por Ahmed Qasem. Irak se replegó, cedió el balón confiandolo todo a algún contragolpe con Ali Jasim o Ali Al-Hamadi, pero Senegal abortó cualquier ocasión de peligro. Irak apenas inquietó a balón parado con algún córner y una falta lateral.

Senegal arrolla tras el descanso

La segunda parte Senegal convirtió el dominio en castigo. Avisó con las llegadas de Diarra, Ibrahim Mbaye e Ismaïla Sarr pero no iba a ser hasta el minuto 56, en un error de la defensa iraquí que dejó la pelota suelta en el área, cuando aparecería Sarr para hacer el 2-0 a puerta vacía. Un mazazo para Irak.

La goleada se desató con los cambios. Pape Gueye entró por Habib Diarra y apenas necesitó un minuto y medio para marcar el tercero con un zurdazo a la escuadra. El centrocampista del Villarreal repitió poco después para firmar un doblete con otro disparo colocado desde el borde del área, imposible para Jalal Hassan.

Mané estrelló un balón en la escuadra. También lo intentó Nicolas Jackson, frenado por el guardameta iraquí. El quinto llegó en el 83', obra de Iliman Ndiaye, con un golpeo seco a la escuadra derecha que selló una victoria histórica: por primera vez una selección africana marcó cinco goles o más en un partido de un Mundial.

- Ficha técnica:

Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (Nicolas Jackson, m.58), Habib Diarra (Pape Gueye, m.57); Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye, m.58), Sadio Mané e Ismaïla Sarr (Assane Diao, m.80).

Irak: Ahmed Basil (Jalal Hassan, m.46); Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal (Kevin Yakob, m.67), Amir Al Ammari, Ahmed Qasem (Munaf Younus, m.16); Ali Jasim y Ali Al-Hamadi.

Goles: 1-0 (4') Habib Diarra; 2-0 (56') Ismaïla Sarr; 3-0 (59') Pape Gueye; 4-0 (70') Pape Gueye; 5-0 (83') Iliman Ndiaye.

Árbitro: Anthony Taylor (inglés). Expulsó con roja directa a Rebin Sulaka en el 10'. Mostró amarilla a Abdoulaye Seck y Pape Gueye, de Senegal, y a Merchas Doski y Amir Al Ammari, de Irak.

Incidencias: Partido del Grupo I del Mundial 2026 disputado en el Toronto Stadium. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela. Hubo pausas de hidratación en ambas partes.