Resultados y clasificación del Grupo I tras la tercera jornada y partidos del Mundial 2026: Francia firma el pleno e Irak queda eliminada

Francia pasa como primera de grupo y ya espera rival en dieciseisavos de final del Mundial 2026, algo que ya conoce Noruega. Senegal, por otro lado, ha goleado a Irak, que dice adiós a este torneo de selecciones tras quedar última con cero puntos

Cada vez queda menos para que la fase de grupos del Mundial 2026 de por finalizada. En este sentido, cuatro selecciones han disputado sus correspondientes encuentros en el día de hoy, Noruega ante Francia, por un lado, y Senegal e Irak, por otro. Además, tres de estos combinados tenían ya a rivales esperando en dieciseisavos de final, como son Suecia, Inglaterra y Costa de Marfil.

Stale Solbakken llamó la atención alineando un once con plenas rotaciones ante Francia, dejando en el banquillo a jugadores como Odegaard, Sorloth y Haaland, que venía de anotar cuatro goles en sus dos anteriores partidos del Mundial, contra Irak y Senegal. Por su parte, el combinado dirigido por Deschamps, baja por el fallecimiento de su madre, salió con la novedad de Lacroix en el centro de la defensa, en sustitución de Saliba.

Dembélé lidera a una poderosa Francia para derrotatr a Noruega

Francia comenzó el encuentro con mejores sensaciones frente a Noruega, sobre todo liderados por una espectacular actuación de Dembélé. El futbolista del PSG asumió galones y en el minuto siete ya abrió el marcador, tras una gran asistencia de Mbappé. Los mismos protagonistas se repitieron en el segundo tanto del actual Balón de Oro, que puso el 0-2 en el 20' del partido. Los de Solbakken buscaron una reacción.

En este sentido, Thelo Aasgaard iba a recortar distancias un minuto después del segundo gol de Dembélé. No obstante, el delantero del PSG iba a volver a anotar para firmar el hat-trick pasada la media hora de partido. Doué cerró el triunfo con un cabezazo en los últimos compases del choque. Tras ello, el encuentro bajando el ritmo poco a poco, terminando con una victoria de Francia con la que avanzan como primeros a dieciseisavos.

Senegal no da opción a Irak tras la tarjeta roja de la primera parte

El otro encuentro del Grupo I fue el que enfreó a Senegal y a Irak. Los de Pape Thiaw no dieron opción al combinado dirigido por Graham James Arnold, que ya iba por detrás en el marcador debido al gol de Habib Diarra, que aprovechaba su primera titularidad para ver puerta en el minuto cuatro. Además, el partido en el BMO Field de Toronto tuvo un antes y un después en el 13', que fue la tarjeta roja que vio Rebin Sulaka.

Esto provocó que Senegal estuviera casi 80 minutos con uno más sobre el terreno de juego, lo que fue claramente aprovechado durante el resto del partido. Ismaila Sarr aumentó la ventaja en el marcador con su gol poco después de empezar la segunda parte. Tras ello, fue el turno de Pape Gueye, que sorprendió con un doblete, viendo puerta por primera vez en este Mundial. Los de Pape Thiaw consiguieron un triunfo que eliminaba a los de Habib Diarra.

Posibles rivales de Francia y Noruega en dieciseisavos de final

De esta manera, Francia se podría medir en dieciseisavos de final del Mundial 2026 a Suecia, que empató en el día de ayer ante Japón. Los de Didier Deschamps, al quedar como primera del Grupo I con nueve puntos, avanzan a la siguiente ronda y se enfrentarán con una de las mejores terceras. Este encuentro tendrá lugar el próximo martes 30 de junio a las 23:00 (hora española).

Además, Noruega, al quedar segunda, se verá las caras con Costa de Marfil, un duelo que ya está confirmado y que tendrá lugar el próximo martes 30 de junio a las 19:00 (hora española). Tras no tener minutos en el día de hoy, Odegaard, Sorloth y Haaland serán titulares para luchar por un puesto en octavos de final de este Mundial 2026.

Resultados y clasificación del Grupo I del Mundial 2026 tras la tercera jornada