Los tenistas españoles siguen de fiesta en Wimbledon

Alejandro Davidovich barre a Marozsan, se cita con Fucsovics y apunta muy alto en el torneo londinense

Alejandro Davidovich ha sido el primer tenista español en acceder a la tercera ronda de Wimbledon después de superar en tres sets al mismo rival al que ganó el pasado viernes en Mallorca, en las semifinales del torneo balear: Fabian Marozsan.

El 6-3, 6-0 y 6-3 hablan claro del momento de forma y confianza en el que se encuentra el malagueño, que acabó visiblemente cansado su duelo ante Juan Manuel Cerúndolo en primera ronda, pero que ya ha podido recuperarse completamente de la celebración del Mallorca Championship, del viaje y del duelo de esa primera ronda. Y lo ha demostrado.

El triunfo amplía a seis las victorias consecutivas sobre hierba del jugador malagueño tras las cuatro de la semana pasada y las dos de Wimbledon.

Davidovich le da un repaso a Marozsan

El partido tuvo poca historia a partir de que Davidovich se hiciera con el primer set. El tenista andaluz sabía cómo jugarle a Marozsan y se mostró muy agresivo en todo momento, llevando las riendas del encuentro.

El húngaro se desplomó en la segunda manga, que acabó 'tirando' tras encajar dos 'breaks en contra; y aunque aguantó en los primeros juegos de la tercera, acabó cediendo ante la superioridad de Alejandro Davidovich.

El tenista español, además, ha visto como el cuadro se le abría, al menos en la ronda siguiente, con la eliminación del norteamericano Learner Tien a manos de otro húngaro, Márton Fucsovics. Contra éste tendrá que pelear en busca de un puesto entre los 16 mejores de Wimbledon 2026.

Cae Nacho Buse y pasa Tommy Paul

Davidovich abría una jornada en la que juegan hasta cuatro representantes españoles en el cuadro masculino y que ya ha vivido una nueva eliminación de un cabeza de serie, aparte de Tien.

El peruano Nacho Buse ha caído en tres sets frente al estadounidense Jenson Brooksby. No ha permitido que se repitiera eso con él el favorito número 21, Tommy Paul, que ha dado buena cuenta del verdugo de Landaluce, Soon-Woo Kwon.

Hurkacz sigue dejando victorias, ahora el austriaco Ofner; mientras que el finalista de Roland Garros, Flavio Cobolli, ha cerrado su partido pendiente del martes y ha pasado a costa de Navone, confirmando el descalabro argentino en este inicio de Wimbledon.

Sabalenka y Muchova no dan opción

En el cuadro femenino, a diferencia de otros torneos, las favoritas siguen sin hacer concesiones. No obstante, la número uno, Aryna Sabalenka, ha tenido que levantar alguna bola de set ante la norteamericana McCartney Kessler antes de vencer por 6-1 y 7-6(9).

No ha ofrecido tantas facilidades la checa Karolina Muchova, décima favorita y que suele ofrecer muy buen rendimiento en la hierba londinense. la jugadora del Este ha ganado por 6-3 y 6-2 a la china Shuai Zhang.