Tras fichar a Elustondo, el PAOK estudia pescar en el Athletic y en el Valencia

La influencia de Alessio Lisci, ex de CA Osasuna, ya se nota en el equipo de Grecia que está atento a las oportunidades de mercado que hay en el fútbol español. El conjunto heleno sigue de cerca las situaciones de dos centrocampistas de equipos de LaLiga: Mikel Vesga y Baptiste Santamaria

El PAOK de Salónica está siendo uno de los equipos extranjeros que más atento está al mercado del fútbol español. La llegada de Alessio Lisci, ex de CD Mirandés y CA Osasuna, ha hecho que el equipo griego esté atento a las oportunidades que se puedan dar, habiendo ya fichado a Aritz Elustondo, ex de la Real Sociedad, el cual puede no ser el único futbolista de LaLiga que incorpore ya que el club heleno está muy atento a Mikel Vesga, del Athletic Club, y a Baptiste Santamaria, del Valencia CF.

Mikel Vesga, en la rampa de salida del Athletic Club, es seguido por el PAOK

El futuro de Mikel Vesga en el Athletic Club está más en el aire que nunca por varios motivos. El primero es por la alta competencia que va a existir en la posición de centrocampista en el equipo que entrena Edin Terzic que cuenta en nómina con Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Alejandro Rego, Beñat Gerenabarrena y el propio Mikel Vesga. El segundo son las dudas del propio Mikel Vesga quien ya dijo que si iba a jugar poco, como en la temporada pasada, estaba abierto a marcharse del Athletic Club a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio de 2027. "Es algo que medito mucho porque veo que mi participación va cada vez a menos. No me lo quiero plantear hasta el final de temporada. No quiero ser una persona que esté en el Athletic por estar ni tampoco tapar a nadie que venga de abajo. Estoy muy agradecido al Athletic y le deseo lo mejor", dijo en una entrevista en El Correo.

La tercera razón es que el PAOK de Salónica se ha interesado en su fichaje según ha informado As. Un movimiento que no sería muy caro ya que el Athletic Club no pide mucho dinero para dar luz verde a la salida de Mikel Vesga.

El PAOK también está atento a Baptiste Santamaria, del Valencia CF

El centrocampista del Athletic Club no es el único jugador de LaLiga que está en la agenda del PAOK, ya que el club de Grecia también está atento a lo que puede pasar con Baptiste Santamaria, del Valencia CF.

El francés no entra en los planes de Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, lo cual hace que el club de Mestalla le esté buscando nuevo equipo de cara a la siguiente temporada.

Baptiste Santamaria está en muna situación idéntica a Mikel Vesga ya que también tiene contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2027 lo cual hace que el club de Mestalla no esté en disposición de pedir mucho dinero para dar luz verde a su salida. De hecho, la idea del Valencia CF, principalmente, es darle salida al francés para deshacerse de su salario y así tener mayor límite salarial de cara a la próxima temporada.

De momento, no dejan de ser intereses pero está claro que el PAOK no pierde de vista lo que sucede en el fútbol español.