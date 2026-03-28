Mikel Vesga no descarta provocar un efecto-dominó en el Athletic este verano: Peio Canales y Gerenabarrena, atentos

El centrocampista tiene un año más de contrato con el equipo vasco, hasta el 30 de junio de 2027, pero está abierto a un cambio de aires debido a que no está siendo demasiado importante en esta temporada y a que no quiere cerrarle la puerta a ningún jugador de la cantera

Una de las posiciones que va a requerir mayor reflexión en el Athletic Club durante el próximo mercado de fichajes de verano es la de centrocampista. Hay mucho talento y buenos futbolistas en ese demarcación y no todos gozan de los minutos que les gustaría. Uno de los más perjudicados está siendo Mikel Vesga quien tiene un rol muy secundario en el equipo. Es por ello que el jugador ha señalado que en verano tomará una decisión sobre su futuro.

Mikel Vesga tiene contrato con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2027, pero el centrocampista ha señalado que durante el próximo verano tomará una decisión y valorará si se queda o se va. "No lo sé. Es algo que medito mucho porque veo que mi participación va cada vez a menos. No me lo quiero plantear hasta el final de temporada. No quiero ser una persona que esté en el Athletic por estar ni tampoco tapar a nadie que venga de abajo. Estoy muy agradecido al Athletic y le deseo lo mejor", ha asegurado en una entrevista en El Correo.

A sus 32 años, Mikel Vesga ha disputado un total de 29 partidos y 759 minutos. Un bagaje muy escaso si se tiene en cuenta la gran cantidad de lesiones y problemas físicos que han tenido muchos de sus compañeros. Más si se tiene en cuenta que Beñat Prados ha estado prácticamente toda la temporada alejado de los terrenos de juego por una grave lesión.

Mikel Vesga no quiere ser un problema para el Athletic ni para los jóvenes que vienen pisando fuerte

El Athletic Club sabe que tiene a buenos jugadores en la actual plantilla, pero también que tiene a otros muchos pisando fuerte desde la cantera o desde fuera, ya que hay futbolistas que están aprovechando su oportunidad estando cedidos, siendo los dos mayores ejemplos Peio Canales y Beñat Gerenabarrena.

El plan del Athletic Club es claro de cara a la siguiente temporada. Cuenta en la posición de centrocampista con tres fijos como son Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta y Beñat Prados. También está bajo contrato Mikel Vesga, pero su salida puede provocar un efecto-dominó que deje un hueco libre.

Llegado a esa situación, está Alejandro Rego que ha tenido minutos en esta temporada con el Athletic Club, pero también van a volver cuando acabe esta campaña Peio Canales y Beñat Gerenabarrena, quienes están aprovechando sus cesiones en Racing de Santander y Castellón respectivamente. Ambos están jugando muy bien y en la próxima pretemporada tendrán la oportunidad de ganarse un puesto en el primer equipo del Athletic Club.

Una opción que estará mucho más fácil para ellos si finalmente termina marchándose Mikel Vesga, quien no descarta poner fin a su etapa en el Athletic Club después de esta temporada en la que no está teniendo todos los minutos que a él le gustaría.