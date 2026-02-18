Beñat Gerenabarrena, cedido por el Athletic, cauteloso sobre su regreso: "Lo que venga en el futuro ya se verá porque el fútbol cambia mucho"

El centrocampista, que está jugando a gran nivel en el Castellón en donde está cedido, volverá el próximo verano al equipo vasco en donde intentará ganarse un puesto en una demarcación en la que existe mucha competencia

Beñat Gerenabarrena, centrocampista del Athletic Club, está siendo uno de los mejores jugadores de la Segunda división en donde está jugando a gran nivel en el CD Castellón. Su rendimiento no está pasando desapercibido en el club vasco en el cual lo esperan de vuelta, una vez acabe su cesión, para hacer la próxima pretemporada en donde intentará ganarse un puesto en el primer equipo. Beñat Gerenabarrena sabe que está llamando la atención, pero es cauteloso con su vuelta y se centra en esta campaña sin pensar en el futuro.

Beñat Gerenabarrena, centrocampista del Athletic Club que está jugando en el CD Castellón, fue cuestionado por su regreso al equipo vasco cuando acabe su cesión. El canterano afirmó que ahora mismo no piensa en su regreso. "Ahora mismo no pienso en eso. Estoy centrado en el proyecto de aquí, que tiene objetivos ambiciosos. Lo que venga en el futuro ya se verá porque el fútbol cambia mucho", aseguró en Radio Bilbao de la Cadena SER.

Beñat Gerenabarrena se marchó el pasado verano del Athletic Club a sabiendas que no iba a tener demasiadas oportunidades para jugar debido a que Ernesto Valverde ya contaba con Mikel Jauregizar, Beñat Prados, Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Vesga en la demarcación de centrocampista. No cambiará esa situación el próximo verano ya que eso cuatro futbolistas seguirán en plantilla, a priori, la siguiente campaña, teniendo Beñat Gerenabarrena que competir con ellos para ganarse un puesto.

Por otro lado, el Athletic Club tendrá que resolver el futuro de Beñat Gerenabarrena ya que el centrocampista acaba contrato el 30 de junio de 2027 y el equipo vasco tendrá que afrontar su renovación.

Beñat Gerenabarrena opina sobre la lesión de Nico Williams y confía en la recuperación del Athletic Club

Beñat Gerenabarrena, por otro lado, también tuvo palabras sobre Nico Williams el cual está lidiando con una pubalgia que lo está limitando en esta temporada. "Es una lesión jodida, pero le conozco, sé que va a poner el cien por cien para recuperarse, que es cabezón y quiere estar a tope. Estoy seguro de que él y el club harán un trabajo excelente y estará mejor".

Finalmente, se mostró confiado en que el Athletic Club recuperará su mejor nivel de juego. "Sabemos lo que es el Athletic, qué club es y qué potencial tienen. En el fútbol siempre habrá momentos mejores y peores, pero, con el equipo que tienen, lo sacarán adelante. Creo que todo el mundo confía en ellos y eso es lo importante".