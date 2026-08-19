Unai Gómez aclara su salida del Athletic Club y el 'silencio' de Edin Terzic

El ya jugador de Udinese desde hace varias semanas, se sinceró para el diario Deia en una entrevista en la que dejó claro que no fue sencillo salir de San Mamés. "No me hubiese imaignado salir"

Unai Gómez ha sido una de las grandes salidas este verano en el Athletic Club. El Udinese pagó algo más de cuatro millones de euros por el centrocampista de 23 años. Unai Gómez puso rumbo a la Serie A con el Udinese y dejó al Athletic Club, el equipo de su vida y en el que se había formado. El centrocampista vasco ya ha debutado con el Udinese en la Copa de Italia y en una entrevista para el diario 'Deia' aclaró cómo se produjo su salida de San Mamés.

Unai Gómez confesó que conocía el interés del Udinese por sacarlo del Athletic Club desde hace tiempo pero que no fue hasta el final de la temporada cuando se iniciaron las conversaciones: "Hace tiempo. Pero no hablamos nada hasta el final de la temporada pasada. Lo sabíamos de antes y es algo a lo que le iba ando vueltas".

La salida de Unai Gómez del Athletic Club

Preguntado Unai Gómez por su salida del Athletic Club, el centrocampista apuntó a que se vio estancado y necesitaba salir de su zona de confort: "Sí, creo que sí. Hablaba con mi familia, mi aita me preguntaba por qué… Creo que me había medio estancado un poco, mentalmente también necesitaba salir, verme fuera, lejos de mi zona de confort. No sé, vivir algo nuevo e intentar dar un paso adelante que creo que en el Athletic, y no sé por qué, no lo hice. Fue totalmente responsabilidad mía eh, y ahora a intentar darlo aquí".

Sobre esa propuesta del Udinese, Unai Gómez aclaró que su representante le da siempre libertar para elegir y cómo una salida de San Mamés podría ser una opción: "Ya habíamos hablado de la situación. Él me conoce mucho. Siempre me da libertad para elegir lo que quiera. Hablamos que salir del Athletic podía ser una opción y nos gustó lo que nos contó el Udinese y aquí estoy".

Unai Gómez también dejó claro que la propuesta del Udinese le ayudó a tomar la decisión de dejar el Athletic Club: "También la propuesta del Udinese, el proyecto, lo que querían de mi me gustó y a probar suerte". El centrocampista reconoció que sus padres no se lo creían al principio cuando se confirmó su salida del Athletic Club: "Mi aita y mi ama son los dos muy del Athletic. Yo llevaba tiempo pensándolo y hablando con ellos, pero era como que no querían creérselo. Lo veían más lejos de lo que de verdad estaba. Ha sido, hasta día de hoy, la decisión más dura de mi vida. Pero bueno, pensé en mí. Y de verdad pienso que es lo que mejor me venía. Y ahora, a ver qué tal va". Fue muy diferente la respuesta de Unai Gómez cuando fue cuestionado sobre si existió alguna conversación con Edin Terzic: "No, con Terzic no hablé nada".

La espera de Unai Gómez para cerrar su sailda del Athletic Club

El ya centrocampista de Udinese dejó claro que si salía del Athletic Club sería antes de que se iniciase la pretemporada en el cuadro de Edin Terzic para así centrarse en los entrenamientos: "Yo tenía muy claro que si empezaba la pretemporada con el Athletic me quedaba. No quería llegar a mitad del verano, empezar a entrenar con el Athletic y tener la cabeza en las negociaciones. Lo estoy viendo aquí con compañeros y creo que no estás a lo que hay que estar". Pero esta salida se complicó y tuvo que espera Unai algunos días en Italia aunque tal y como el propio jugador confesó, "fue una cuestión entre clubes".

Unai Gómez la pasada temporada en el Athletic Club

Una posible vuelta del Athletic

Unai Gómez prefirió no pensar en una posible vuelta al Athletic Club después de haberse cerrado recientemente su salida al Udinese: "El Athletic es mi casa, el equipo del que soy aficionado, el que sigo siempre y es el equipo de mi corazón, pero es que me acabo de ir, no puedo estar pensando en volver ya. Tengo que estar pensando en hacerlo lo mejor posible en el Udinese y bueno, veremos a ver cómo va avanzando mi carrera".

Por último, recordó el triunfo en Copa del Rey con el cuadro vasco: "Fue algo brutal. Es que no sé ni qué decir. Me acuerdo perfectamente cuando nos subimos a la gabarra, que desde el principio y hasta el final no paraba de haber gente en todos lados. Fue increíble, ni sé cuántos athleticzales se juntaron ahí".