Comunicado oficial del Valencia CF sobre Carlos Corberán: decisión tomada

El técnico del Valencia extiende su vinculación por un año más, hasta 2028, en lo que supone un espaldarazo por parte del club con un entrenador que quiere seguir liderando la consolidación de un proyecto deportivo que está muy lejos de los ambiciosos objetivos de antaño

El Valencia CF ha anunciado este lunes la renovación de Carlos Corberán hasta junio de 2028. El técnico de Cheste amplía un año más el contrato que ya le vinculaba con la entidad y se consolida como la gran apuesta de la propiedad para liderar el proyecto deportivo durante las próximas temporadas.

El comunicado llega después de meses de rumores sobre su continuidad y supone un importante respaldo tanto del presidente, Kiat Lim, como del CEO del club, Ron Gourlay, quienes consideran que Corberán es la persona adecuada para devolver al conjunto valencianista a pelear por objetivos de mayor entidad.

El Valencia apuesta por la continuidad

En su comunicado, el Valencia explica que la ampliación contractual responde a la intención de "consolidar las bases del proyecto deportivo" y mantener una línea de trabajo estable a medio plazo.

La entidad considera que Carlos Corberán "es la figura idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas", una decisión que, según añade el propio club, cuenta con el respaldo absoluto de Kiat Lim y Ron Gourlay. El objetivo pasa por construir un proyecto competitivo, consistente y con recorrido que permita al Valencia recuperar protagonismo en el fútbol español y volver a luchar por metas más ambiciosas.

Un acuerdo cerrado desde hace meses

Aunque el anuncio se ha producido este lunes, diferentes informaciones apuntan a que el acuerdo entre ambas partes estaba pactado desde hace tiempo. El club habría optado por retrasar su oficialidad debido al delicado contexto deportivo que atravesó el equipo durante buena parte de la pasada temporada. El irregular rendimiento del Valencia y las críticas que recibió el entrenador desde la grada de Mestalla aconsejaron esperar a un momento de mayor estabilidad para hacer pública la ampliación de contrato.

De hecho, Corberán llegó a convertirse en uno de los protagonistas de las protestas de la afición durante la primera vuelta del campeonato, hasta el punto de que el club modificó incluso la forma de presentar al entrenador antes de los partidos para evitar una mayor contestación desde las gradas. Desde el club nadie niega que existieron ciertas dudas entonces con respecto a su continuidad.

De salvar al equipo a convertirse en la piedra angular del proyecto

Carlos Corberán aterrizó en Mestalla en diciembre de 2024 para sustituir a Rubén Baraja, con el Valencia inmerso en puestos de descenso. La entidad decidió entonces pagar su cláusula de rescisión al West Bromwich Albion para hacerse con los servicios de un entrenador que había desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol inglés.

Su llegada cambió el rumbo del equipo. Corberán consiguió reconducir la situación deportiva y certificar la permanencia, un trabajo que le hizo ganarse rápidamente la confianza de la propiedad y convertirse en uno de los pilares del nuevo proyecto encabezado por Kiat Lim y Ron Gourlay. Hasta la fecha ha dirigido al Valencia en 67 partidos oficiales, cifra que seguirá aumentando después de la renovación anunciada este lunes.

Confianza plena pese a las dudas

La ampliación de contrato también representa una declaración de intenciones por parte del club che. Pese a las dudas que acompañaron al equipo durante buena parte del pasado curso, el Valencia entiende que la estabilidad en el banquillo resulta fundamental para consolidar un proyecto y evitar los continuos cambios de rumbo que han marcado las últimas temporadas.

Con esta renovación hasta 2028, Corberán dispondrá ahora de un mayor respaldo institucional para afrontar un curso en el que el Valencia aspira a dar un paso adelante tanto en resultados como en rendimiento. La entidad valencianista deja claro así que el entrenador de Cheste seguirá siendo la referencia sobre la que construir el futuro inmediato del club. Una apuesta por la continuidad con la que el club pretende sentar las bases de un proyecto más sólido y estable.