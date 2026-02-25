Las dudas del Valencia con Corberán: no corre peligro ahora, pero su continuidad pierde peso

Aunque el equipo che sigue a dos puntos del descenso, en Mestalla siguen sin contemplar de momento la destitución de su entrenador. Otro cantar es la corriente de opinión que comienza a crecer de cara a la próxima temporada

A falta de 13 jornadas para el final de LaLiga, los nervios comienzan a multiplicarse, aunque la mayoría del pelotón de equipos que tratan de evitar el descenso siguen manteniendo la fe en sus entrenadores. Entre ellos un Valencia que cerró filas en torno a Carlos Corberán después de que la grada Mestalla le señalase tras los pinchazos ante Elche o Real Madrid, pidiendo su dimisión.

Mientras, el propio técnico de Cheste, idolatrado por su papel de salvador la pasada temporada, descartó tajantemente que vaya a bajarse del barco. "Tengo fuerzas para seguir. Veo al equipo con fuerzas y mentalidad de competir. Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a la situación. Sé que es un momento duro, pero tengo fuerza y energía para cambiar esta dinámica", señaló.

Otra mala racha que no merma la confianza

Pero el conjunto che, aunque ha logrado salir del pozo, no acaba de despegar. Tras sumar una victoria en los cuatro últimos partidos, el descenso se encuentra a dos puntos de distancia. Una situación que no ha hecho cambiar la confianza que desde las altas esferas del club le trasladan a Corberán, a quien además han facilitado las herramientas que pidió en forma de fichajes en el mercado de enero. Se cree firmemente en la mejoría y todos son optimistas con respecto a la salvación del equipo.

La dirección deportiva respaldaría un cambio

Su destitución no se contempla a día de hoy. Pero independientemente de lo que suceda de aquí a final de temporada, lo que sí comienza a ganar peso en distintos estamentos de la entidad es la posibilidad de un cambio en el banquillo de cara a la próxima temporada. Una corriente de opinión respaldada especialmente por la dirección deportiva valencianista, donde Lisandro Isei que ya tuvo sus más y sus menos con Corberán al definir los refuerzos invernales.

Así, según informa Tribuna Deportiva, cada vez hay más dudas sobre la continuidad del actual preparador che, aunque consiga la permanencia. Se buscaría un giro de timón para relanzar un proyecto para que el que ya se han cerrado las incorporaciones de Justin de Haas y Aliou Dieng, con el objetivo de dar un paso más en busca de esa meta de volver a Europa a medio plazo.

El problema del finiquito

Pero, como siempre, luego está el problema del dinero. Corberán tiene un año más de contrato firmado y en el mismo no existe ninguna cláusula liberatoria que permita al Valencia adelantar su salida sin pasar por caja. Por tanto, para despedirlo tendría que rascarse el bolsillo y abonarle el sueldo íntegro de la próxima campaña, siempre y cuando no se alcanzara un acuerdo amistoso entre ambas partes para aliviar esa carga.