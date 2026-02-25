Miguel Albiol, ex jugador del Valencia, sobre el fichaje de Saravia: "Necesitaban firmar, no han podido traer otra cosa y es un poco a ver qué pasa"

El nuevo fichaje del Valencia, Renzo Saravia, empieza a destapar curiosidad en un equipo que vive al límite y que según Miguel Albiol es una incorporación marcada por la necesidad del club che

El Valencia refuerza su lateral derecho con la llegada de Saravia para suplir la baja de Foulquier, que se pierde lo que resta de temporada. El argentino llega a Mestalla con un papelón por cubrir y con todas las miradas del Valencia puestas en él. Su fichaje ha debido de fraguarse de manera exprés para continuar con normalidad la temporada. Desde el entorno del Valencia valoran el fichaje de Saravia, siendo Miguel Albiol, ex futbolista del club che, uno de los primeros en mojarse.

Miguel Albiol sobre el nuevo fichaje del Valencia

El que fuese centrocampista del club valenciano ha valorado la llegada de Saravia al Valencia, fichaje que destaca como "obligado por las circunstancias". "Necesitaban firmar, por las circunstancias no tenían otra opción, no han podido traer otra cosa y ahora pues sí que es verdad que es un poco a ver qué pasa", comienza diciendo en una entrevista en La Banda de À Punt. "El fútbol te puede sorprender y a lo mejor este chico llega y lo pone el primer partido, le sale bien la cosa, coge confianza y puede cumplir las expectativas, para cumplir en ese puesto, que tampoco es un puesto el de lateral derecho en el Valencia en el que los laterales hayan sido brutales últimamente. Es tapar ahí una posición y a ver cómo sale. Es un poco muy difícil porque es poco tiempo pero se puede adaptar rápido", subraya Miguel Albiol.

El ex futbolista, además, fue un paso más allá y opinó que Saravia llega al Valencia en parte porque desde el club trasmiten una sensación de inseguridad con Thierry Correia. "Yo creo que tienen dudas con Thierry, si no, no firmarían y las dudas son grandes. Viene de un proceso de que no está bien físicamente después de un cruzado. Soy del pensamiento que hoy en día te puedes poner muy bien también si te preparas en condiciones buenas. Creo que el romperse y eso va también o en su genética o en otros factores", anunciaba Miguel Albiol.

Saravia busca un contrato duradero en el Valencia

Mientras tanto, el nuevo fichaje del Valencia hasta el final de temporada afirmó que "sería un sueño" quedarse en el club "por un largo plazo" y tratará de ‘ganárselo’ en el campo en los trece encuentros que restan de la Liga. "Me voy a tomar el contrato corto con mucha seriedad para hacerlo de la mejor manera. Tengo ilusión de seguir en el club, pero eso me lo tengo que ganar en el campo. Sabemos que estoy en una institución muy grande y hay que hacer las cosas muy bien", admitió. "Es un contrato a corto plazo pero dejaré mi vida para seguir en esta institución que es muy grande no solo en España, sino en el mundo", añadió en su presentación.