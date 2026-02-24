Renzo Saravia, en su presentación: ﻿"A esta edad prioricé mucho a mi familia﻿, apareció el Valencia y fue la decisión más correcta que pude tomar"

El lateral derecho del Valencia ha sido presentado este martes y ya conoce el vestuario, ha hablado con Corberán y sabe lo que espera de él: "Voy a ser un hincha más dentro del campo"

Renzo Saravia ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Valencia. El lateral argentino, que llega a Mestalla solamente hasta final de temporada por la lesión de Foulquier, se ha mostrado entusiasmado con la oportunidad que le llega de jugar en LaLiga y espera aprovecharla para ganarse la continuidad. "Estoy muy feliz por esta oportunidad que tengo en mi carrera, agradecido a todos ustedes también por confiar en mí en este momento, vengo muy motivado, con muchas ganas y a no ser la excepción como todos los cordobeses que han venido aquí, los argentinos que han representado esta institución muy grande. Muy motivado y muy feliz de estar aquí", ha dicho en primera instancia para luego responder a las preguntas de los medios.

Cómo ha visto el ambiente en el vestuario

"Me encontré el vestuario bien, he hablado con los argentinos, me han hablado muy bien de lo que es el vestuario, de los compañeros, de los jugadores también, que obviamente estamos en un momento quizás irregular, pero están todos muy motivados, muy contentos también y con muchas ganas de sacar todo esto adelante, quizás el fútbol son momentos. Agradecerle también a todos los chicos que me han recibido de la mejor manera, al míster también, me he encontrado con una calidad de personas humanas muy buenas y feliz por eso también".

Su primera experiencia en LaLiga

"He estado en ligas importantes, he jugado en grandes equipos, he representado a mi país también en Copa América, también con grandes rivales y obviamente venir aquí es una experiencia nueva, es un objetivo personal que tenía también enfrentarme a los mejores y muy motivado y contento por eso".

Su cambio de Oporto a Brasil

"Llegué a Oporto después de una Copa América que en lo personal me ha ido muy bien, después se venía otra Copa América, llegué a Oporto, he hecho goles en los partidos que me ha tocado jugar, lo he hecho bien, después obviamente el entrenador de la selección en su momento quería que tuviera más continuidad y tomé la decisión de ir a Brasil, una liga también competitiva, para tener esa continuidad en la selección argentina, que se venía el Mundial y otra Copa América, pero hubo una pandemia, quizás lo que tenía planeado no salió como esperaba, el fútbol son decisiones, por ahí salen bien y por otro lado no, pero contento con las decisiones que he tomado, en los clubes en los que he pasado he dejado una buena imagen, es lo que pueden esperar de mí, un jugador agresivo, intenso y, bueno, con muchas ganas de ganar".

Ha hablado con Corberán

"Sí, he tenido la oportunidad de hablar con él, es un entrenador que está en cada detalle, en cada detalle de cada jugador, me ha hablado también de lo que espera de mí, ser un jugador que le aporte al equipo un poco de experiencia, también intensidad y la sangre argentina que quizás nos caracteriza a todos los jugadores que somos argentinos, entonces pueden esperar eso de mí, quizás voy a ser un hincha más dentro del campo".

Contempla seguir más allá de junio

"Sí, obviamente sería un sueño pertenecer a este club por un largo plazo, obviamente sabemos también que estoy en una institución que es muy grande y hay que hacer las cosas muy bien, es un lugar que hay que ganárselo y súper agradecido, quizás es un contrato a corto plazo el que tengo ahora, pero dejaré mi vida para seguir en esta institución, que la verdad es que es muy grande, no solo acá en España, sino en el mundo".

Está para jugar ya

"Me encuentro bien, como todo profesional obviamente he tenido unos días de vacaciones para descansar en familia y después con mi entrenador personal he seguido un plan de trabajo para cuando salga mi oportunidad en un club estar preparado. Entonces me siento bien físicamente, ahora dependerá del míster, del cuerpo técnico, cuáles son los pasos a seguir, pero la verdad es que me siento bien y también muy entusiasmado por conocer a todos los hinchas y conocer el estadio, que también es muy bonito".

Cómo se define

"Soy un lateral bastante versátil, he jugado tanto de a la derecha como lateral natural o de 'stopper' por derecha, entonces he cumplido las tres funciones, me considero un jugador agresivo en la marca, intenso y, sobre todo, ganador".

Qué conocía de club cuando le llamó para fichar

"Han pasado muchos jugadores, uno de los mayores ídolos de mi ciudad es Mario Alberto Kempes, el estadio único que tenemos en la ciudad también tiene su nombre. Después han pasado muchos jugadores, en la selección he compartido con Otamendi, Aimar como cuerpo técnico y siempre me han comentado un poco de lo que es este club y la grandeza que tiene, entonces cuando apareció esta oportunidad fue una decisión fácil de tomar y feliz por la decisión que tomé, venir acá y, como dijiste vos, ser un argentino más que dejó una buena imagen acá en el club".

Intentará ganarse la continuidad

"El fútbol quizás es muy versátil, cuando estaba en Oporto firmé por cinco años y las cosas cambian en todo momento, entonces nada te garantiza, con un contrato largo o un contrato corto, estar o no estar en un club, entonces un contrato corto creo que también lo voy a tomar con total seriedad, como he tomado contratos largos, es una oportunidad, como te dije, más personal de enfrentarme con los mejores acá en la liga y hacerlo de la mejor manera. Después obviamente tengo la ilusión de seguir acá en el club, pero bueno, eso me lo tendré que ganar en el campo".

Las negociaciones con el Valencia

"Cuando estuve libre en el mercado, si bien aparecieron otros clubes, cuando apareció el Valencia fue una negociación muy rápida, siempre quise venir desde el primer día que me llamaron, no hubo ninguna traba para que yo llegara aquí, también agradecerles a todos los dirigentes por cómo me trataron y cómo se llevó la negociación, si bien ellos querían que viniera, yo también quería venir, entonces fue algo muy fácil. Entonces agradecerles y feliz de estar acá, representar esta camiseta, voy a dejar todo aquí".

Objetivo en LaLiga

"Voy a coincidir con Guido, creo que tenemos un equipo para estar muchísimo más arriba, somos conscientes del momento, pero también ganas dos o tres partidos y te subís arriba, así que motivado, a intentar ayudar al equipo desde el lugar que me toque y apuntar alto, siempre apuntar arriba, que creo que hay grandísimos jugadores".

Llega por la lesión de Foulquier

"Sí, una pena la lesión de cualquier jugador, obviamente ningún jugador se quiere lesionar, son momentos, me ha tocado pasar por eso, tener una lesión en 2020, después me he recuperado y he jugado más de 200 partidos después de esa lesión. Obviamente en Brasil es una liga en la que se juega muchísimo, se juegan creo que 70 u 80 partidos por temporada, entonces la exigencia por ahí no tenemos el descanso que un atleta necesita, entonces por ahí este año que pasó he tenido dos lesiones de isquiotibial, que son lesiones tranquilas, me he recuperado muy bien y he continuado jugando, he terminado jugando en el Brasileirao hasta la última fecha, entonces estoy bien físicamente y, como dije antes, a disposición del Valencia, el cuerpo técnico y toda la gente que lo rodea".

Por qué estaba sin equipo

"He tenido varias propuestas, obviamente a esta edad prioricé mucho a mi familia, he tenido propuestas también de Brasil, de Argentina, de Catar, entonces algunas otras propuestas más, pero cuando salió esto era una oportunidad muy buena, no tenía la necesidad de apresurarme a tomar una decisión, entonces estaba tranquilo en Argentina entrenándome y apareció Valencia y fue la decisión más correcta que pude tomar".