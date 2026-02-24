Corberán no le quita ojo a Lucas Beltrán: preocupación en el Valencia

El delantero argentino, que ya fue baja ante el Villarreal, sigue siendo duda para recibir a Osasuna. A priori no tiene nada grave y no se descarta que incluso pueda ser titular, pero todo dependerá de la evolución del dolor que aún siente

El Valencia no consigue despegarse de un descenso que tiene a un solo punto de distancia. Por ello, a falta de 13 jornadas para el final de LaLiga, cada encuentro es una auténtica 'final', llegando la próxima en Mestalla ante un Osasuna que hace no mucho formaba parte de ese gran pelotón de equipos en apuros y ahora está más cerca de la pelea por Europa. Una cita, la de este próximo domingo ante el cuadro navarro, para la que Carlos Corberán mantiene dos importantes dudas.

Será mañana miércoles cuando el plantel che regrese al trabajo, tras gozar de descanso este martes, y se espera que la sesión puede arrojar algo más de luz sobre el estado físico de Diego López y Lucas Beltrán. En el caso del extremo asturiano, este pasado lunes se limitó a realizar carrera continua debido al esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que se produjo en la sesión previa al derbi ante el Levante. Pero la situación que más preocupa, por aquello de que sí es un fijo para el técnico de Cheste, es la del delantero argentino.

Lucas Beltrán, fijo en el once de Corberán

Titular en ocho jornadas consecutivas, así como en el duelo de cuartos de la Copa del Rey ante el Athletic, Lucas Beltrán ya se perdió el último choque frente al Villarreal por unas molestias de rodilla sobre las que el Valencia no ha ofrecido un parte médico, lo que hace alguno esté con la mosca detrás de la oreja. Tras descansar en La Cerámica, donde su ausencia provocó un cambio de sistema para jugar con un solo punta, el de Córdoba no saltó al césped en la sesión de recuperación del lunes y todas las miradas, por tanto, lo buscarán mañana miércoles.

En Paterna en el día de descanso

Estaba previsto que el ariete cedido por la Fiorentina, que no pudo acabar el entrenamiento del pasado sábado, se sometiese a nuevas pruebas médicas el lunes para aclarar su estado. Pero aunque no se ha dado a conocer el resultado de las mismas, todo hace indicar que no sufre una dolencia grave. Este mismo martes, mientras tanto, ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna para ser tratado junto al resto de inquilinos de la enfermería, como son Foulquier, Diakhaby, Julen Agirrezabala y Rubo Iranzo.

Corberán, por tanto, respira aliviado. Pero Lucas Beltrán sigue siendo duda para el duelo ante Osasuna, pues sigue sintiendo dolor y eso limita su juego. Aún quedan cinco días por delante para el encuentro frente a los rojillos y no hay que descartar ningún escenario. De hecho, tras los resultados positivos de los exámenes, la idea del cuerpo médico que es pueda llegar a tiempo para ser de la partida, incluso como titular.

La duda del sistema ante Osasuna

Sin embargo, será su evolución la que dictará sentencia, pues si el dolor no remite podría tener que descansar de nuevo. Si ello sucediese, el técnico che tendrá que decidir si vuelve a poner en liza a dos atacantes para buscar una necesaria victoria en casa, pues frente al Villarreal optó por reforzar la medular con la entrada de Javi Guerra para dejar solo arriba a Umar Sadiq, dando entrada ya a Hugo Duro durante el segundo tiempo.