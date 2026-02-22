Lucas Beltrán no se une a la expedición del Valencia para medirse al Villarreal

Finalmente, Lucas Beltrán se queda fuera de la convocatoria del Valencia para medirse al Villarreal en la jornada 25 de LaLiga

El Valencia cerrará el domingo futbolero de la jornada 25 de LaLiga ante el Villarreal en uno de los partidos de la semana. El conjunto valenciano se juega la permanencia, mientras que el cuadro amarillo aspira a mantener el puesto de Champions League que ostenta. Para el duelo, Carlos Corberán anunció que tenía dudas en torno a Lucas Beltrán que, finalmente, no estará presente en el duelo al entrar en la convocatoria elaborada por el técnico del conjunto che.

Lucas Beltrán no estará disponible para el Valencia

"En cuanto a la convocatoria, desde el día del Levante vuelve Copete, que ya cumplió la sanción; entran también porque se han recuperado de las molestias o lesiones que tenían tanto Thierry como Danjuma; Diego López sigue estando fuera de la convocatoria porque todavía tiene molestias en la rodilla y el jugador que es duda y lo será hasta mañana va a ser Lucas Beltrán, porque tenía también molestias en la rodilla que le han impedido entrenar en la semana con normalidad y veremos cómo evoluciona en estas horas para ver si mañana puede estar con el equipo o no", declaraba en rueda de prensa el entrenador del Valencia acerca de la presencia o no de Lucas Beltrán. Finalmente, al jugador no se le ha visto junto al resto de sus compañeros y no forma parte de la expedición del Valencia que esta noche jugará ante el Villarreal, solventando así cualquier tipo de dudas en torno a su disponibilidad.

De este modo, la convocatoria del Valencia es la siguiente:

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Thierry, Eray Cömert, César Tárrega, Copete, Unai Núñez, José Luis Gayà y Jesús Vázquez

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba y Umar Sadiq.

Carlos Corberán vs Marcelino

Sin Lucas Beltrán en el once inicial de cara al partido ante el Villarreal, Carlos Corberán dispone de una ocasión de oro para poder resurgir al equipo y que menos que hacerlo en un derbi contra Marcelino, el último entrenador que triunfó en el Valencia. Preguntado por unas declaraciones de Marcelino en las que dijo que cuando le destituyeron como entrenador del Valencia se puso fin a la etapa de un equipo ganador, dijo que “Marcelino es un entrenador que respeto mucho, porque su carrera habla de su nivel y más que es el último entrenador que le ha dado un título al Valencia”. “Sus palabras no entro a valorarlas, nos centramos en nuestro momento y presente que es el de sacar más puntos porque no tenemos los puntos que deseamos”, apuntó.