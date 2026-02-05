Gourlay ratifica a Carlos Corberán como entrenador del Valencia hasta cinco veces: "﻿No sé cuantas veces lo tengo que decir"

El CEO del club valenciano ha valorado el mercado de fichajes con las llegadas de Sadiq, Unai Núñez y Guido, ha dejado claro que el técnico continuará en su cargo y que no contempla la posibilidad de descender

Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación para valorar el mercado de fichajes y la situación actual de la plantilla, cuya última hora pasa por la reciente eliminación copera ante el Athletic. "Quisiera empezar por lo que sucedió en el partido de Copa del Rey. Todos estamos muy decepcionados, los prolegómenos fueron excepcionales, el partido no salió bien, creo que debemos seguir trabajando muchísimo pero quiero destacar que el valencianismo estuvo increíble. La recepción fue excepcional", ha comentado.

El británico ha dejado claro además que pese al varapalo de la Copa, la confianza en Carlos Corberán sigue intacta. "Carlos es el entrenador y tengo plena confianza en él y en el equipo. Con los nuevos refuerzos hemos reforzado al equipo en diferentes posiciones", ha reconocido.

Pero la figura del técnico ha salido a reluciar en varias cuestiones, como por ejemplo cómo puede justificar su continuidad con los números que tiene. "Como dije cuando vine aquí, yo piso el campo de entrenamiento todos los días y veo el trabajo que hace cada día. Debemos buscar estabilidad y esta no se encuentra cambiando de entrenador con frecuencia. Es mi opinión y también la de la directiva, creo que estamos mejorando y los resultados llegaran. Quisiera añadir que es importante decir que el entrenador siempre es el objetivo fácil en el mundo del fútbol. Pero yo también asumo toda la responsabilidad, cuando llegué lo asumí, todos somos responsables y debemos seguir trabajando como un equipo. Este club necesita estabilidad", ha dicho.

Si pierden dos partidos, ¿seguirá Corberán?

"Sigo confiando en el entrenador. Pero hay que diferenciar entre paciencia y estabilidad. La paciencia necesita tiempo. Siempre hablé de cuatro ventanas y la paciencia tiene que estar sustentada con hechos. Hemos agotado dos mercados con futbolistas para el presente y el futuro. Pero lo que necesita este club es estabilidad. Solo espero que se vean pronto los cambios que estamos haciendo, aunque la realidad es la que tenemos en la clasificación".

Los refuerzos de enero

"Para ser sinceros, estamos muy contentos con el mercado, habíamos marcado unos objetivos, pero el 3 de enero todo cambió por la lesión de Julen. Tras este cambio tuvimos que cambiar el plan y fichamos a Sadiq, que vino muy rápido, pero luego mantuvimos abiertas las conversaciones respecto a un 6 y un central derecho. Los jugadores que estábamos siguiendo eran Guido y Unai y Sadiq".

Su diagnóstico sobre el equipo

"En el mundo del fútbol no hay varita mágica que lo solucione todo. Hemos hecho muchos cambios. En verano hicimos 23 transacciones en dos meses. Eso forma parte del aprendizaje de cuándo llegué. Eso requiere tiempo. No solo una ni dos ventanas, porque hay jugadores que vienen y se van y vinculaciones laborales. La transición está en marcha, llevamos dos ventanas y veo los cambios que se están produciendo. No tenemos la instantánea que queríamos, pero llevamos solo dos ventanas".

Javi Guerra, Diego López y André Almeida

"Los jugadores jóvenes son muy importantes para nosotros. Invertimos este verano en muchos jugadores jóvenes con tres renovaciones y es parte de esa estabilidad que queremos. Uno tuvo que marcharse (Mosquera), porque ahí no tuvimos control y nuestra oferta no fue satisfactoria. El caso de Almeida y Javi Guerra son dos jugadores que atesoran mucho talento, pero es el entrenador el que elige el once. Lo que hemos hecho en el club es infundir competitividad en cada entrenamiento para que ningún puesto esté asegurado. Hemos visto el caso de Filip (Ugrinic). Por eso los clubes ahora tienen 25 fichas y no 18. En esta segunda ventana han entrado Sadiq, Guido y Unai. El entrenador toma las decisiones que considera más correctas a la hora de darles entrada, pero seguro que formarán parte importante del club en el futuro".

No contemplan un descenso

"En el mundo del fútbol siempre hay que prevenir contratiempos, pero no contemplamos ese contratiempo del descenso cada día. Siempre miramos hacia arriba, como dijo Guido en su presentación, pero estamos en una pelea con 12 clubes ahora en la que nos tenemos que imponer. Pero para el club es importante planificar para el futuro y serán los 25 jugadores los que ayuden a que el club esté donde debe, ellos lo saben y nosotros nos aseguraremos de que sigamos creciendo".

Corberán acabará la temporada

"Carlos es el entrenador del Valencia Club de Fútbol. Repito. Carlos es el entrenador del Valencia Club de Fútbol. No sé cuantas veces lo tengo que decir. Y tenemos 25 jugadores que nos van a ayudar a crecer. Carlos es el entrenador del Valencia y tiene un contrato".

Esa confianza en Corberán tiene caducidad

"Carlos es el entrenador. Tengo plena confianza en el entrenador y en el equipo. Estoy seguro que nos harán escalar posiciones".