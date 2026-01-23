Corberán deja claro su papel en los fichajes del Valencia: "Estoy totalmente aparte de las negociaciones"

El entrenador che niega que tenga una mala relación con la dirección deportiva que encabeza Lisandro Isei y sin querer referirse a Unai Núñez espera que en las próximas horas se concrete la llegada del central, al que no obstante admite que le habría gustado tenido antes a sus órdenes

Tras la balsámica victoria de la pasada jornada ante el Getafe, que le permitió salir de los puestos de descenso, el Valencia afronta este sábado otro exigente choque en Mestalla ante un Espanyol que habita en la zona europea y se ha ganado a pulso el cartel del equipo revelación de LaLiga. Las aguas bajan algo más calmadas en el entorno del club che, gracias también al pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, donde aguarda el Athletic, pero el triunfo sigue siendo igual de obligado, pues el pozo sigue a solo a un punto de distancia, el que tiene menos el Alavés.

Centrado en la visita del Espanyol

"Tenemos muchas ganas tras dos partidos fuera de casa ante Getafe y Burgos. Queremos ganar a un gran rival que lo está haciendo extraordinariamente bien ante nuestra afición. Ya merecimos más que un empate contra el Elche. Fuimos capaces de neutralizar a un equipo muy asociativo e hicimos méritos para más que un punto y cuando el equipo se vio atrás, no dejó de luchar. Ante el Mallorca pienso que el equipo estuvo más cerca de ganar que de empatar aunque tuvimos que luchar hasta el final para empatar. Esa es la línea positiva y me gusta la intensidad y determinación del equipo últimamente. Esperamos un ambiente exigente. Tenemos muchas ganas de volver a Mestalla. Sabemos lo importante que es nuestro campo, nuestra afición y jugando ante un gran rival, que está haciendo las cosas muy bien", aseguró Carlos Corberán sobre el choque ante el cuadro perico.

El fichaje de Unai Núñez

Pero, inevitablemente, casi la totalidad de su rueda de prensa giró en torno al mercado de fichajes, comenzando por la llegada de Unai Núñez, que debe hacerse en breve oficial salvo sorpresa. Sin embargo, el técnico de Cheste prefirió ser prudente en este sentido. "No voy ha hablar de jugadores que no pertenecen al equipo. Soy sabedor que hay una operación muy avanzada de un central y se ha intentado por todos los medios que esa operación pudiera cerrarse con anterioridad. Pero hay más partes y no se ha podido. Entendemos que en las próximas horas estará y luego ya dependerá de lo burocrático y no lo deportivo que esté", explicó.

El perfil buscado para el eje de la zaga

Después de que hayan surgido más nombres para reforzar el eje de la zaga, como el del neerlandés Justin de Haas, Corberán quiso dejar claro que ese trabajo es algo que no le compete a él. "Estoy totalmente aparte de las negociaciones. Es imposible que en el fútbol actual un entrenador pueda ser manager. Mi misión cuando llegué al Valencia es ser entrenador. Era una posición que queríamos reforzar, con la lesión de Diakhaby se convierte en más urgente y se define más el perfil, porque para mí necesitamos ahora un central que pueda jugar con Copete y con César, tanto en izquierda como en derecha. A partir de ahí el club sigue ese criterio. Y luego para que se concrete un fichaje está: el interés del jugador, porque no todos tienen la pasión de asumir el reto; está el club; el entrenador del club, que tiene sus intereses...y luego está el club que quiere al jugador. Poner todas esas partes coordinadas, no siempre se ajusta a los tiempos que uno quisiera", señaló.

En consonancia con la dirección deportiva

Dichas declaraciones se producen después de que el programa '90 Minuts' de À Punt Ràdio haya informado de una bronca entre el entrenador valencianista y Lisandro Isei, director de captación y scouting, si bien Corberán quiso poner de manifiesto su buena relación tanto con la dirección deportiva como con Ron Gourlay, CEO de Fútbol. "Percibo un nivel de alineación máximo, estamos alineados por completo. La posición del central todos queríamos que estuviera incorporado antes. Todos. Pero no siempre los tiempos están acorde a las necesidades, pero estamos alineados. No percibo ningún tipo de desgaste. Veo a Lisandro desviviéndose. No hay desgaste con Lisandro, se acaba de incorporar hace poco y se está desviviendo por hacer un buen mercado", destacó.

Las opciones en el centro del campo

Además del centro, por otro lado, también se trabaja en la llegada de un mediocentro, pero el preparador che tampoco se quiso referir a la opción de Guido Rodríguez, por lo que se negocia al mismo tiempo que se tantea la opción de Aliou Dieng. "Nunca he definido las posiciones. Sí he dicho que sería en plural porque hay dos fichas libres. El club trabaja para cerrar una de manera inmediata y para hacer otra, pero no siempre depende de nuestras intenciones y posibilidades, porque hay terceros. Entiendo el debate, los tiempos y las noticias. Pero yo me centro en Pepelu, en Ugrinic, en Santamaria, en Almeida... en los jugadores que pueden ocupar esa posición de mediocentro. Jugamos un partido contra un rival exigente y no tenemos otro deseo que darle una alegría a la afición", insistió.

El papel de Javi Guerra

En este sentido, Corberán también valoró la situación de Javi Guerra, que ha perdido protagonismo en sus planes. "Su papel es el de sumar. El mismo que Santamaría, Pepelu... sumar desde el inicio o desde el banquillo. El último partido era difícil y áspero, en el que te pones por delante y había que defender y Javi ayudó... Lo veo con ganas de sumar y ayudar como veo a todos los demás. Y si antes no lo he nombrado ha sido por error", recalcó.