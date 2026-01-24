Valencia - Espanyol, en directo el partido de la jornada 21 de LaLiga en vivo online

Con tendencias diferentes, tanto Valencia como Espanyol necesitan una victoria en LaLiga para no poner en riesgo sus objetivos de la temporada. El conjunto ché querrá apoyarse en su afición para lograr un triunfo vital por la permanencia, sellando una gran racha, mientras que, los pericos, no quieren caer de lleno en una mala dinámica

El conjunto ché roza los puestos de descenso, con 1 punto de ventaja sobre el Alavés, el antepenúltimo en LaLiga. Una derrota esta tarde abriría la puerta a caer en la zona roja, mientras que, por el contrario, una victoria daría respiro a una plantilla en racha

Por su parte, el Espanyol empieza a perder el rumbo tras una primera mitad de ensueño. El conjunto de Manolo González se aleja del cuarto puesto, a 7 puntos, mientras ve como Real Betis y Celta, a 2 puntos, esperan su oportunidad para sacarlo de las competiciones europeas

El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Mestalla, hogar del Valencia, que cuenta con una capacidad para más de 49.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será Alejandro Hernández, que contará con Luis Mario Milla en el VAR

Este gran Valencia - Espanyol será el segundo encuentro de un sábado que verá disputarse dos encuentros más, los cuales serán narrados minuto a minuto en ESTADIO Deportivo

El conjunto de Corberán llega tras cosechar una gran dinámica de resultados. Los chés llevan tres encuentros sin ser derrotados, donde en sus últimos partidos han logrado el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Burgos, y una meritoria victoria frente al Getafe en el Coliseum

Por su parte, el equipo dirigido por Manolo González busca una victoria que les devuelva la confianza. Tras iniciar 2026 con una derrota ante el Barça, los pericos aún no han sido capaces de sumar de tres, empatando ante el Levante y siendo superados por el Girona en el RCDE Stadium

Antes del inicio del encuentro, tanto Valencia como Espanyol guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El Estadio de Mestalla acogerá una tarde llena de emoción. En la jornada 21 de LaLiga, tanto Valencia como Espanyol disputarán mucho más que un partido, se juegan un punto de inflexión clave para el devenir final de la temporada.

Con dinámicas totalmente diferentes, siendo positiva para un equipo ché, que ha vivido en un constante infierno esta temporada, y negativa para un Espanyol que, tras tocar el cielo competitivo, no quiere caer de golpe en la clasificación.

Así llega el Valencia

Parece que el 2026 ha servido como un cambio de rumbo para el Valencia de Corberán. A pesar de haber iniciado el nuevo año con una derrota ante el Celta en Balaídos, el equipo ya suma tres encuentros sin conocer la derrota, mientras afronta los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club.

Con el empate en Mestalla ante el Elche, donde solo ha concedido 2 derrotas, inició un nuevo ciclo en la costa mediterránea. A partir de ahí, el exigente triunfo copero ante el Burgos a domicilio, y la reciente victoria ante el Getafe en el Coliseum, han sido los resultados de un equipo que busca su tercera victoria consecutiva, para cerrar el mes de enero con un aroma a remontada.

De momento, fuera de los puestos de descenso, un empate posterior del Deportivo Alavés los mandaría a la zona roja. Así, los jugadores chés buscarán una necesitada victoria que les permita escalar algunas posiciones y tomar un poco de aire de cara a los últimos meses de competición.

Así llega el Espanyol

El equipo revelación de la temporada, el Espanyol de Manolo González, se ha ido diluyendo tras las vacaciones de invierno. La dura derrota en el derbi ante el Barcelona ha hecho estragos en una plantilla que no ha vuelto a ganar. Un empate ante el Levante en el Ciutat de Valencia, y la reciente derrota en casa frente al Girona han sellado un inicio de año para el olvido.

Aun así, la idea de juego sigue en pie, la plantilla no ha perdido efectivos de peso, y la mano del entrenador sigue siendo la misma. El conjunto perico necesita urgentemente una victoria que les evite caer en un pozo y, como suele ocurrir, que el equipo se caiga a mitad de temporada.

Todavía tienen margen. Por arriba, la Champions League está a 7 puntos, pero por abajo, Real Betis y Celta aprietan a tan solo 2 puntos, esperando cualquier nuevo pinchazo para sacarlo de la zona europea.

Con sus propios motivos, Valencia y Espanyol se dan cita en Mestalla para disputar un encuentro que, a principio de temporada, no hubiera sido fácil de imaginar como clave, pero dadas las circunstancias, la tarde del sábado servirá para dar mucho más que puntos.