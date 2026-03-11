Simeone sobre la surrealista situación de Kinsky: "No es problema mío, si no de ellos"

La imagen victoriosa del Atlético de Madrid contrastaba con la de Antonin Kinsky, que vivió una de las peores noches europeas que se recuerdan en el fútbol moderno, algo que sorprendió incluso al propio Simeone

El Atlético de Madrid goleó al Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions League. Los errores del cuadro visitante ayudaron a los rojiblancos a marcharse a Londres con una ventaja de tres goles, especialmente los del portero debutante en la Champions League, Antonin Kinsky, situación surrealista que no dejó pasar por alto Simeone.

Los errores de Kisnky y la reacción de Simeone

Los más de 64.000 aficionados del Atlético que poblaron las gradas del Metropolitano se frotaban los ojos. En el minuto 15 su equipo vencía 3-0 al Tottenham, en la ida de los octavos de final de la Liga de campeones, y Antonin Kinsky, cancerbero del conjunto inglés, vivía una de sus peores pesadillas. El portero, titular por tercera vez este curso en el equipo que entrena el croata Igor Tudor, había cometido dos errores garrafales en el primer y tercer tanto rojiblancos. Para colmo, en el segundo, fue el defensa neerlandés Micky Van de Ven fue el protagonista de otro disparate. Kinsky, de 22 años, y que sólo había jugado dos partidos este curso, dejó su puesto al habitual titular, Guglielmo Vicario, que le dio la mano, pero el checo estaba devastado y se marchó corriendo a los vestuarios. Kinsky no olvidará su desgraciada noche en el Metropolitano. Un resbalón en el primer tanto y un mal despeje en el tercero.

Simeone, al terminar el partido, no dejó pasar por alto la surrealista situación que vivió el portero del Tottenham, sus errores y su cambio al cuarto de hora del partido. "No, a nivel profesional no lo había visto. No es problema mío, es de ellos, de su entrenador y el portero y pensamos en nosotros, no en la toma de decisiones de otra persona", destacaba el entrenador del Atlético de Madrid.

Las declaraciones de Simeone tras la victoria del Atlético de Madrid

Ventaja respecto a la vuelta: "Forzamos que pasen cosas positivas y aparecieron. En el primer tiempo pudimos haber sido más contundentes, el gol que ellos nos meten lo podíamos resolver defensivamente mejor. Nos lleva al segundo tiempo donde Oblak saca el 4-2 y pasamos al 5-1. Luego nos meten el 5-2 y nos queda un resultado importante para Inglaterra. La vuelta habrá que sufrir seguramente".

Griezmann confirma que se queda en el Atleti: "Siempre quiero lo mejor para él. Ojalá que termine de la mejor manera esta temporada que está siendo fantástica y le necesitamos como está, en este momento de visualización, talento, correr y le necesitamos como está".