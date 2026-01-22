Edu Expósito pide fichajes: "Con la lesión de Javi Puado ese jugador nos falta ahora mismo"

El centrocampista del Espanyol ha valorado, entre otros temas, la dura baja del capitán del conjunto de Manolo González y la idea de firmar un recambio en el presente mercado, además de la mala racha que ha llevado al equipo a no ganar en los tres primeros partidos de enero

Edu Expósito se encuentra en su cuarta temporada defendiendo la camiseta del Espanyol. El jugador de 29 años es uno de los jugadores fijos para Manolo González. De hecho, tan solo se ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada, que fue el pasado 19 de septiembre en el choque contra el Mallorca de la jornada 4 de LaLiga EA Sports. En este sentido, el centrocampista ha querido analizar el momento del equipo, lo que supone la dura lesión de Javi Puado y el lanzamiento de botellas que sufrió Gazzaniga en el RCDE Stadium.

Edu Expósito, muy claro con el lanzamiento de botellas a Gazzaniga

En este sentido, Edu Expósito ha comparecido en rueda de prensa para analizar, en primer lugar el estado de forma del Espanyol tras no vencer en sus tres últimos partidos: "El equipo ha hecho cosas bien para sacar algo más. Tenemos que estar un poquito más acertados en esos pequeños detalles, el otro día fue lo que marcó el partido". Por otro lado, el jugador de 29 años ha valorado el lanzamiento de botellas a Gazzaniga que tuvo lugar en el encuentro contra el Girona del pasado viernes: "Nos estábamos jugando mucho, decisiones que tomó el colegiado que nosotros no estábamos de acuerdo. Se realizaron una serie de acciones, también en algunos momentos por los gestos que hacían otros compañeros, pero queda ahí y a seguir".

Además, Edu Expósito apunto la necesidad de fichar tras la dura lesión de Javi Puado: "No sabemos la postura del club, el mercado todavía está abierto. Pero con la lesión de Javi ese jugador nos falta ahora mismo". Sobre las jugadas a balón parado, el centrocampista reconoció que "cada semana hay mucho trabajo, 2-3 días de preparar esas acciones. También tenemos muy buenos rematadores, esto también es de los que meten ahí la cabeza. Estamos en Primera y cada pequeño detalle marca la diferencia. Entran dentro de la competición estas rachas, ya las vivimos el año pasado después de haber encadenado muy buenas victorias".

Edu Expósito confiesa qué les pide Manolo González

Por otra parte, Edu Expósito habló de la gran carga de partidos que tiene el Espanyol: "Es un partido que nos pilla muy cerca (el del Villarreal), que hay un desplazamiento masivo y a nosotros nos gusta estar con nuestra gente. No nos gusta otra vez jugar un lunes, ya son bastantes. Cuanto más nos quejemos, seguirán poniéndolo así, así que vamos a callarnos y a seguir trabajando". El jugador también destacó qué les pide Manolo González: "Ser el equipo que veníamos siendo, pienso que las segundas partes han sido buenas. Tenemos que seguir en esta línea, sabemos el partido que es, el Valencia dónde está y cómo es Mestalla. Hasta que no consigamos esos 42 puntos, sí. Queremos mucho más, pero primero conseguir lo importante. Queremos soñar y quedar lo más arriba posible".

Por último, Edu Expósito, que acaba contrato en 2027, habló de su renovación y de la ilusión en el Espanyol para lo que resta de temporada: "Es el club el que tiene las llaves siempre y los que mandan. Si ellos me hacen sentir que soy importante no tengo dudas de que mi camino está aquí para recorrer mucho tiempo. Depende de ellos. Ganando partidos, jugando como hemos estado jugando hasta el otro día. Si no llega a pitar ese penalti, que creo que debería haber consultado primero con el VAR y luego pitarlo, si quiere, hubiéramos hablado de otro partido. Salvo este último partido nuestra afición se ha sentido muy identificada con nosotros".