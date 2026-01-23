Manolo González estalla en rueda de prensa: "Con el Espanyol hay barra libre, el club tiene que dar un paso adelante"

El técnico del conjunto perico, que mañana se verá las caras con el Valencia en Mestalla, ha criticado duramente el hecho de que su equipo haya jugado tantos encuentros de LaLiga EA Sports entre semana, con un total de 48%, como ha informado el propio entrenador gallego

El Espanyol visitará mañana Mestalla para enfrentarse al Valencia, en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports. De esta manera, Manolo González ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, donde ha cargado duramente contra LaLiga por el calendario de su equipo, haciendo especial hincapié en el gran número de partidos que han disputado entre semana. Por otro lado, el entrenador gallego no ha dudado en alabar a Corberán y a la fortaleza de sus jugadores.

Manolo González analiza las fortalezas del Valencia de Corberán

En este sentido, Manolo González ha analizado al Valencia y lo que espera del conjunto de Corberán mañana en Mestalla: "Para mí tienen a uno de los mejores entrenadores de LaLiga. A veces los resultados van cómo van, pero tienen jugadores de nivel: Rioja, Sadiq, Duro, Guerra, Diego López... Te pueden ganar un partido en cualquier momento, es un campo complicado. Conociendo a Corberán, será un equipo agresivo seguro. Si analizamos solo a un equipo por la posición nos vamos a equivocar, es un equipo trabajado y complicado de ganar. Son partidos que si al rival le exiges le va a costar más. Tenemos que ser muy listos, no cometer fallos y tener muy claras las ventajas a nivel ofensivo".

Por otro lado, Manolo González habló de cómo está la situación de cara al mercado de fichajes, que cierra el 2 de febrero la presenta ventana: "El club está por encima de todos, sé que está trabajando para intentar traer jugadores. No es un mercado fácil, Raúl Moro son cinco millones de euros que se pueden ir a nueve, no es fácil. Osasuna ha podido acceder; la dirección deportiva está trabajando junto con el presidente en este aspecto. Queremos jugadores que puedan ser titulares. Esperemos que puedan llegar. Los temas económicos del club no los controlo, que nadie espere un fichaje de 20 millones de euros. No se va a dar, por lo que yo sé están intentando traer jugadores para mejorar la plantilla".

Manolo González muestra su queja por el calendario del Espanyol en LaLiga

Por otra parte, Manolo González resaltó dónde pone el foco para mejorar en cada encuentro: "Tienes que analizar los partidos desde el rendimiento, de cara a portería no hemos estado bien. Hemos encajado gol en pocas llegadas, si analizamos estos tres partidos mereces mucho más. Más que el día del Sevilla, que igual ni mereces empatar. Tenemos que tener calma, el equipo está trabajando bien". Por último, el técnico del Espanyol cargó duramente por el calendario del equipo perico en LaLiga: "Me meto en jardines que no me he de meter, pero es un dato que todo el mundo puede ver. Igual que no puedo entender que el Elche juegue lunes y juegue viernes. Con el Espanyol hay barra libre, el club tiene que dar un paso adelante, igual que con el arbitraje del otro día. No tengo demasiadas ganas de meterme en historias, es un hecho que está muy claro".

Por último, Manolo González tiró de ironía cuando le preguntaron por el mensaje que lanza a sus jugadores: "Les he dicho a los jugadores que a ver si ganamos, que si no me van a echar. Me veo fuera... Hemos dicho que hay que tener calma, los primeros autocríticos somos nosotros. En el campo del Celta lo más justo era empatar, aunque su entrenador dijera que nos tenían que haber metido 10. Todo se equilibra".