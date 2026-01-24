Alineaciones Valencia - Espanyol: Alineación probable de Valencia y Espanyol en la jornada 21 de LaLiga

El conjunto de Corberán busca sumar su segunda victoria consecutiva ante un Espanyol que quiere seguir en la quinta plaza

El Valencia CF recibe este sábado al RCD Espanyol a partir de las 16:15 horas en el estadio de Mestalla, en un duelo entre dos equipos con objetivos claramente opuestos. El conjunto che busca encadenar su segunda victoria consecutiva para tomar aire en la lucha por la permanencia, mientras que los catalanes viajan a València con la intención de afianzar la quinta plaza.

El Valencia llega a la cita en la decimoséptima posición, una por encima del descenso que marca el Deportivo Alavés. Los de Carlos Corberán suman 20 puntos, uno más que el conjunto babazorro, y afrontan el encuentro tras un importante triunfo en el Coliseum ante el Getafe. El técnico valencianista quiere dar continuidad a esa buena dinámica y ampliar la distancia on los puestos de peligro cuanto antes.

Por su parte, el Espanyol ocupa la quinta posición con 34 puntos, dos más que el Real Betis. El equipo de Manolo González atraviesa un ligero bajón de resultados, algo comprensible tras un inicio de temporada notable. Una victoria en Mestalla permitiría a los pericos romper una racha de tres jornadas sin ganar, en la que han cosechado dos derrotas -ante Barcelona y Girona- y un empate frente al Levante.

Bajas del Valencia CF y RCD Espanyol

El Valencia afronta el choque con ausencias sensibles. Mouctar Diakhaby sufre una grave rotura muscular producida ante el Celta de Vigo y no volverá a jugar esta temporada. Julen Aguirrezabala padece la misma dolencia y no se espera su regreso hasta febrero. César Tárrega, con un esguince de rodilla, tampoco estará disponible. Además, José Gayà es baja por acumulación de tarjetas amarillas y Cristian Rivero se pierde el partido tras ver la tarjeta roja directa en la última jornada. Cömert y Raba arrastran molestias físicas y son duda hasta última hora.

En el Espanyol, las bajas son menos numerosas, aunque igualmente importantes. Javi Puado se pierde lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado, mientras que Omar El Hilali no estará disponible por sanción.

Corberán espera un Mestalla volcado

Mestalla vuelve a ser un factor clave. El feudo valencianista es sinónimo de exigencia y pasión, y el técnico confía en que el reciente triunfo ayude a generar un ambiente positivo. Con el equipo compitiendo y ofreciendo buenas sensaciones, lo normal es que la grada empuje desde el primer minuto. En lo deportivo, Dimitrievski seguirá bajo palos. En defensa, los laterales serán Foulquier y Jesús Vázquez, ante la ausencia del capitán. La pareja de centrales podría estar formada por Cömert y Copete, este último apercibido. Los mediocentros serán Pepelu y Ugrinic que llevarán el peso del juego, con Lucas Beltrán actuando como enganche. Por las bandas, Luis Rioja y Diego López aportarán desborde, mientras que Umar Sadiq será la referencia ofensiva.

El Espanyol busca reencontrarse con la victoria

Tras tres jornadas sin ganar, el conjunto perico quiere recuperar sensaciones y volver a la senda del triunfo. Dmitrovic seguirá como titular en portería. En defensa, Rubén Sánchez ocupará el lateral derecho por la sanción de El Hilali, mientras que Carlos Romero actuará en el izquierdo. Calero y Cabrera repetirán en el eje de la zaga.

El centro del campo estará compuesto por Pol Lozano, que regresa al once, junto a Urko González de Zárate y Edu Expósito. En ataque, Jofre Carreras partirá desde la izquierda, Pere Milla ocupará la banda derecha -también apercibido- y Roberto Fernández será el encargado de liderar el ataque.

Onces probables del partido Valencia CF - RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga

Valencia CF: Dimitrievski, Foulquier, Comert, Copete, Jesús Vázquez: Pepelu, Ugrinic; Luis Rioja, André Almeida, Diego López y Umar Sadiq.

RCD Espanyol: Dmitrovic; Rubén Sánchez, Cabrera, Calero, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González de Zarate, Edu Expósito; Jofre Carreras, Roberto Fernández y Pere Milla.