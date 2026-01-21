El Villarreal ofrece al Valencia la cesión de Kambwala

El club che tiene como prioridad el fichaje de un central y desde La Cerámica facilitarían la llegada del joven zaguero franco-congoleño, que no ha podido debutar aún esta temporada tras sufrir una importante lesión el pasado verano

El Valencia enfila el último tercio del mercado de enero con muchos e importantes deberes aún por hacer. De momento, solo se ha concretado el ansiado regreso de Umar Sadiq para la delantera, si bien también se acelera para apuntalar el centro del campo, negociando con el West Ham la cesión de Guido Rodríguez. Además, aunque en ataque se pretendía incorporar a un extremo, en las últimas horas ha surgido el interés por el mediapunta Fer López. Pero la gran prioridad sigue siendo la contratación de un central.

Reforzar el eje de la zaga se convirtió ya en una necesidad numérica cuando Mouctar Diakhaby dijo adiós a la temporada por lesión. Pero las urgencias se han incrementado tras la dolencia que dejará a César Tárrega varias semanas de baja. A día de hoy, Carlos Corberán solo cuenta con Copète, que está apercibido de sanción, y el suizo Cömert, cuya salida se ha frenado pese a no entrar demasiado en los planes del técnico, que ya ante el Getafe recurrió a Pepelu como central.

Los nombres que maneja el Valencia para reforzar su defensa

Así pues, son varias las alternativas que se vienen barajando en Mestalla, pero de momento ninguna de ellas acaba de cuajar. Por un lado, ha habido contactos con el Celta de Vigo por Joseph Aidoo, pero también gusta el italiano Diego Coppola, que pertenece al Brighton y por el que se ha interesado igualmente el Girona. Otros nombres que se han sondeado son los del neerlandés Justin de Haas, del Famalicao, que parecía la opción más adelantada; Aurèle Amenda, del Eintracht de Frankfurt, o Jeremiah St. Juste, del Sporting de Portugal.

Kambwala lo tiene difícil con Marcelino en el Villarreal

A todos ellos se suma ahora Willy Kambwala, cuya cesión hasta final de temporada ha sido ofrecida por el Villarreal, con el que tiene contrato hasta 2029. Con este movimiento, en La Cerámica pretenden que el joven zaguero franco-congoleño, de 21 años, pueda gozar de las oportunidades que difícilmente tendrá a las órdenes de Marcelino García Toral, para recuperar así el ritmo de competición tras no haber podido estrenarse aún esta campaña por una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda por la que fue operado el pasado mes de agosto.

La apuesta del club castellonense por el ex canterano del Manchester Uniterd fue importante, al desembolsar 10 millones de euros por su pase hace dos veranos. Y aunque le costó entrar en los planes del técnico asturiano, la pasada campaña acabó siendo importante en el segundo tramo de la misma. En total disputó 21 encuentros en los que acumuló 1.281 minutos de juego. Pero en estos momentos tiene por delante a Foyth, Renato Veiga, Rafa Marín y Santiago Mouriño, sin olvidar que también se espera el regreso de Logan Costa a finales de febrero o comienzos de marzo.

Aún le queda al menos un mes para volver a competir

Kambwala, por su parte, también se encuentra ya recuperado y viene ejercitándose con el grupo desde hace algunos días, si bien él mismo aseguró la pasada semana que no se ve aún listo para reaparecer. "Estoy muy bien, estoy tranquilo y más ahora que he vuelto a entrenar con el equipo y, normalmente, me queda un mes y pico, más o menos, para volver a competir. Estoy bien, sobre todo de cabeza. Fue una lesión grave, de más de cinco a seis meses, pero ahora estoy con el equipo y todo esto me ayuda mucho para entrenar bien y darlo todo para volver a la competición", explicó.

Con el Mundial como gran objetivo

El Valencia, sin embargo, necesita un refuerzo que llegue para ofrecer rendimiento inmediato, por lo que la opción del jugador nacido en Kinshasa parece tener poca fuerza. Sus ganas por estas en el Mundial del próximo verano, no obstante, le animan a salir cedido. "Hay un partido con Congo en el mes de marzo, al que me gustaría ir, pero una cosa es lo que deseo y otra ver cómo estaré. Vamos a ver los minutos que pueda tener y los que me pueda dar el técnico para poder coger ritmo", destacó al respecto.