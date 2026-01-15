El Espanyol pone el foco en Ángel Alarcón, un excanterano del Barcelona

Los pericos valoran la incorporación del extremo del Oporto para reforzar la parcela ofensiva tras la grave lesión de Javi Puado

El RCD Espanyol continúa dando pasos firmes en una temporada que está sorprendiendo a propios y extraños. El conjunto blanquiazul, actualmente quinto en LaLiga, vive uno de sus mejores momentos de los últimos años, fruto del trabajo de Manolo González en el banquillo y de la planificación deportiva liderada por Fran Garagarza, uno de los grandes artífices del buen rendimiento del equipo.

Con el objetivo de no perder competitividad en la segunda vuelta, el Espanyol ya trabaja en reforzar su plantilla. Según ha informado el periodista Matteo Moretto en MARCA, el club perico ha puesto sus ojos en Ángel Alarcón, extremo español que actualmente milita en el FC Porto. Las primeras conversaciones entre las partes ya se han producido y el nombre del atacante figura entre las principales opciones para apuntalar la banda ofensiva.

Etapa en Portugal

Alarcón, de 21 años, atraviesa su segunda temporada en el fútbol portugués. Bajo las órdenes de Francesco Farioli, recientemente renovado hasta 2028, el extremo ha participado en seis encuentros con el primer equipo del Oporto, líder del campeonato luso, aunque todavía no ha estrenado su cuenta goleadora. Además, ha tenido continuidad con el filial, con el que ha disputado ocho partidos y ha repartido una asistencia, manteniendo un rol de crecimiento progresivo. El futbolista tiene contrato en vigor hasta 2027, lo que obliga a negociar con el club portugués cualquier movimiento.

El relevo de Puado

La operación se explica, en gran parte, por la grave lesión de Javi Puado, uno de los referentes ofensivos del Espanyol. El delantero catalán sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, una baja de larga duración que ha llevado al club a explorar el mercado. El Espanyol contempla la posibilidad de acogerse a esta circunstancia para inscribir un refuerzo, y Alarcón aparece como un perfil joven, polivalente y con margen de mejora. Antes de la lesión, Puado había disputado 10 partidos y marcado dos goles en la presente campaña.

Pasado azulgrana y perico

Nacido en Castelldefels, Ángel Alarcón mantiene aún vínculos con el FC Barcelona, que conserva el 50 % de un futuro traspaso del jugador. El extremo pasó cuatro temporadas en la cantera azulgrana, desde categorías inferiores hasta el Barça Atlètic, antes de emprender su aventura en Portugal. Curiosamente, antes de su etapa culé, dio sus primeros pasos futbolísticos en el Espanyol, un detalle que añade un componente simbólico a una posible vuelta a casa.

Con el mercado invernal en marcha, el Espanyol estudia una operación que encajaría tanto en lo deportivo como en lo económico, con la intención de mantener vivo el sueño europeo.