El Valencia aprieta para fichar y mejorar el lateral derecho: el veterano Thomas Meunier

El equipo que entrena Carlos Corberán necesita un lateral derecho debido a la salida de Thierry Correia. Andrés García, jugador del Aston Villa, es uno de los que está en la agenda, pero el belga gana enteros con el paso de las horas para ser un fichaje del club de Mestalla gracias a su situación contractual

El Valencia CF comienza a mover fichar para reforzar y mejorar al equipo que va a entrenar Carlos Corberán la próxima temporada. Una de las posiciones que más necesita elevar el nivel es la de lateral derecho debido a las marchas de Thierry Correia y Renzo Saravia, que han acabado contrato. La dirección deportiva maneja varias opciones para dicha demarcación, siendo una de las más atractivas Andrés García, del Aston Villa, pero en las últimas horas ha emergido con fuerza la opción de un veterano que saldría a precio de saldo: Thomas Meunier.

El Valencia CF le encaja la opción Thomas Meunier para el lateral derecho

Tiene el Valencia CF la obligación de ir al mercado de fichajes de verano para subir el nivel del lateral derecho después de que se hayan despedido Renzo Saravia y Thierry Correia a lo que se une que Dimitri Foulquier estará disponible una vez comenzada la temporada porque se está recuperando de una lesión.

Andrés García fue uno de los primeros nombres que aparecieron sobre la mesa del Valencia CF, presentándose como una oportunidad de mercado debido a que el Aston Villa quiere darle salida para que tenga minutos y no se estanque. Escenario propicio para el Valencia CF y su economía de contención de gastos ya que el español podría llegar cedido.

Pero todo ha cambiado en las últimas horas después de que haya aparecido la posibilidad de fichar a Thomas Meunier. El lateral derecho, que va a jugar el Mundial 2026 con Bélgica, gusta más en el Valencia CF porque llegaría como agente libre, es decir sin coste de traspaso, toda vez que acaba contrato con el Lille de la Ligue 1 de Francia.

El Valencia CF está muy interesado en el fichaje de Thomas Meunier y quiere dejar la contratación del defensa de 34 años encarrilada. Thomas Meunier es un veterano curtido en mil batallas en el fútbol de élite europeo ya que ha defendido la camiseta de equipo de la talla del Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain y recientemente el Lille.

Thomas Meunier no está jugando a un bajo nivel, ni mucho menos, ya que en la temporada que recién ha acabado ha sido muy titular en el Lille con el que ha jugado 35 partidos y ha disputado 2.549 minutos, marcando 2 goles y dando 3 asistencias, demostrando así que sigue estando preparado para rendir al máximo nivel.

Es por ello que el Valencia CF se ha fijado en él ya que el club de Mestalla considera que es mejor opción en el plano deportivo-económico y también porque es un valor seguro sobre el terreno de juego. Meunier es un jugador con experiencia y que, a priori, garantiza rendimiento inmediato, mientras que otras opciones como el caso de Andrés García son incógnitas ya que son futbolistas que en las últimas temporadas apenas han tenido protagonismo y que, unido a su juventud, pueden no rendir bien en un equipo de la exigencia del Valencia CF quien suele estar muy presionado por las exigencias deportivas de su afición.