El virus FIFA golpea al Castellón antes del playoff de ascenso a LaLiga ante el Almería

Awer Mabil y Brian Cipenga se perderán la eliminatoria de ascenso a Primera división por estar con Australia y República Democrática del Congo preparando el Mundial 2026, tras una increíble temporada en LaLiga Hypermotion

El CD Castellón afrontará la eliminatoria del 'playoff' de ascenso a Primera división ante la UD Almería sin dos de sus futbolistas más desequilibrantes. Awer Mabil y Brian Cipenga han sido convocados por sus selecciones para preparar el Mundial 2026 y no estarán disponibles para el cruce.

El conocido como virus FIFA golpea ahora al conjunto albinegro justo en el momento más importante de la temporada. La paradoja es evidente: el Almería, su rival, ya sufrió una situación similar el curso pasado y pidió ajustar el calendario de Segunda para evitar este tipo de escenarios.

Mabil y Cipenga, dos bajas que cambian el plan del Castellón

La ausencia de Awer Mabil y Brian Cipenga no es menor. El Castellón pierde velocidad, desborde y profundidad por fuera antes de medirse a un Almería que llega como tercer clasificado y uno de los grandes favoritos al ascenso.

Cipenga ha sido uno de los futbolistas más influyentes del equipo durante la temporada. El extremo congoleño ha terminado el curso como uno de los principales generadores ofensivos del Castellón, con seis goles y nueve asistencias, además de un peso evidente en los metros finales.

Mabil, por su parte, también ha sido una pieza importante en la rotación ofensiva. El internacional australiano ha firmado tres goles y seis asistencias en una treintena de partidos, aportando experiencia, desequilibrio y capacidad para romper partidos desde banda.

Australia y RD Congo se llevan a dos piezas clave antes del Almería

Mabil ha entrado en la convocatoria de Australia para el Mundial, mientras que Cipenga ha sido llamado por la República Democrática del Congo. Ambos jugadores se marchan con sus selecciones en plena preparación mundialista y no estarán en la semifinal del 'playoff'.

En principio, tampoco estarían disponibles para una hipotética final por el ascenso si el Castellón supera al Almería. Es decir, el golpe no afecta solo al primer cruce, sino a todo el camino hacia Primera.

El precedente del Almería con Luis Suárez y Marc Pubill

La historia tiene un componente irónico. El Almería, ahora rival del Castellón, fue el gran perjudicado por este mismo problema la temporada pasada. El conjunto rojiblanco perdió a Luis Javier Suárez y Marc Pubill en pleno 'playoff' por sus compromisos internacionales.

Suárez, entonces máximo goleador de LaLiga Hypermotion, fue citado por Colombia, mientras que Pubill acudió con la España sub-21. Dos bajas decisivas en una eliminatoria de máxima exigencia que alimentaron el malestar del club almeriense.

La UD Almería llegó a solicitar que se ajustara el calendario de Segunda división para evitar que el 'playoff' coincidiera con ventanas de selecciones. La propuesta no prosperó. El resto de clubes mantuvo el modelo de fechas y el problema ha vuelto a aparecer un año después, esta vez con el Castellón como gran afectado.

El Castellón también puede recibir una compensación económica

La parte positiva, aunque insuficiente desde el punto de vista deportivo, es económica. La FIFA compensa a los clubes que ceden futbolistas para el Mundial a través del 'Programa de Beneficios para Clubes'.

Para una entidad como el Castellón, contar con jugadores mundialistas puede suponer un ingreso relevante. Pero esa compensación no tapa el problema competitivo: el equipo pierde a dos futbolistas importantes en los partidos más valiosos del curso.

El Almería - Castellón nace con polémica antes de jugarse

La semifinal entre Almería y Castellón ya tenía suficientes ingredientes deportivos: un favorito con plantilla potente, un aspirante crecido tras meterse en 'playoff' en la última jornada y dos aficiones ilusionadas con el regreso a Primera.

Ahora se añade un debate de calendario. El virus FIFA vuelve a condicionar una promoción de ascenso y deja al Castellón sin Mabil ni Cipenga. Justo el tipo de situación que el Almería intentó evitar el verano pasado cuando pidió revisar las fechas.

El conjunto albinegro tendrá que reinventarse sin dos de sus armas ofensivas. El Almería, que sabe mejor que nadie lo que significa perder internacionales en un 'playoff', se encuentra ahora en el lado contrario de una polémica que LaLiga Hypermotion no ha conseguido resolver.