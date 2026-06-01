Inicia la revolución de Larcamón el Real Sporting: saldrán diez jugadores mientras se negocian tres cesiones

El club rojiblanco comunica salidas, negocia renovar cesiones y fija el 8 de julio como inicio de una pretemporada marcada por el objetivo del ascenso a Primera división, en una temporada bajo las nuevas órdenes del técnico argentino

El Real Sporting de Gijón ya ha empezado a mover piezas para la próxima temporada. Tras cerrar un curso decepcionante, lejos de la pelea por el ascenso, el club rojiblanco ha mantenido reuniones individuales con la plantilla y ha trasladado a varios futbolistas que no entran en los planes de futuro.

Según informa el propio club, Lucas Perrin, Amadou Matar, Jesús Bernal, Pablo García, Dani Queipo y Yann Kembo ya conocen la intención del club: con contrato en vigor, lo ideal para todas las partes sería buscar una salida este verano. La nueva etapa de Nicolás Larcamón empieza con limpieza, decisiones firmes y un mensaje claro desde Mareo.

Perrin, Amadou, Bernal, Pablo García, Dani Queipo y Kembo, señalados para salir

El Sporting ha abierto la puerta a seis jugadores con contrato. No se trata de bajas automáticas, porque todos mantienen vínculo con la entidad, pero sí de una declaración de intenciones: el club no cuenta con ellos para el nuevo proyecto.

Los nombres son significativos. Lucas Perrin, Amadou, Jesús Bernal, Pablo García, Dani Queipo y Yann Kembo deberán buscar acomodo si quieren tener protagonismo la próxima campaña. La entidad entiende que su encaje en la próxima plantilla no es el adecuado y pretende liberar espacio deportivo y salarial.

La decisión forma parte de una reconstrucción más amplia. El Sporting no quiere repetir una temporada en tierra de nadie. La llegada de Larcamón obliga a redefinir perfiles, roles y jerarquías. Y el primer paso ha sido comunicar quiénes no entran en la hoja de ruta.

Christian Joel, Curbelo, Oliván y Kevin Vázquez no seguirán en el Real Sporting

Además de esos seis jugadores con contrato, hay cuatro salidas ya encaminadas por finalización de vínculo. Christian Joel, Eric Curbelo, Brian Oliván y Kevin Vázquez no continuarán en el Sporting, tal y como estaba previsto.

Son bajas que permiten al club aligerar la plantilla y abrir hueco para nuevas incorporaciones. El Sporting necesita reforzarse en varias líneas y el margen no llegará solo por fichar, sino también por acertar en las salidas.

La entidad rojiblanca busca construir un grupo más competitivo, con menos piezas residuales y con futbolistas adaptados a la idea del nuevo entrenador. El mensaje interno es contundente: el próximo curso no puede ser de transición.

Justin Smith, Andrés Ferrari y Andrés Cuenca, cesiones que el Sporting quiere repetir

No todo son salidas. El Sporting también ha iniciado conversaciones para intentar ampliar las cesiones de Justin Smith, Andrés Ferrari y Andrés Cuenca.

El club considera que los tres pueden tener continuidad dentro del proyecto, aunque admite que esas operaciones dependen de terceras partes. Sus clubes de origen tendrán la última palabra, junto al propio deseo de los futbolistas y las condiciones económicas.

En Mareo existe voluntad de avanzar. Smith dejó buenas sensaciones en la recta final del campeonato, Ferrari continúa con su proceso de recuperación y Cuenca encaja en la idea de mantener perfiles jóvenes con margen de crecimiento. Si el Sporting logra repetir esas cesiones, Larcamón ganará continuidad en varias zonas del campo sin necesidad de empezar de cero.

Doce futbolistas forman la base inicial del nuevo proyecto

El Sporting también ha definido el núcleo de jugadores que sí tienen continuidad prevista. En ese grupo aparecen Rubén Yáñez, Guille Rosas, Diego Sánchez, Pablo Vázquez, Nacho Martín, Gaspar Campos, César Gelabert, Alexandre Corredera, Mamadou Loum, Manu Rodríguez, Jonathan Dubasin y Juan Otero.

Son los doce futbolistas que, a día de hoy, se pondrán a las órdenes de Nicolás Larcamón en el arranque de la pretemporada. Algunos, como Guille Rosas o Jonathan Dubasin, vienen de firmar una buena campaña y pueden despertar interés en otros clubes, pero la idea inicial del Sporting es contar con ellos.

Óscar Trejo, una decisión pendiente en Mareo

Uno de los nombres que sigue sobre la mesa es el de Óscar Trejo. El argentino acaba de cerrar una etapa histórica con el Rayo Vallecano, con final europea incluida, y debe decidir si se retira o si alarga un año más su carrera profesional.

El Sporting espera su respuesta. Trejo tiene vínculo emocional con Gijón y su regreso sería un movimiento con carga simbólica, experiencia y liderazgo. Sin embargo, el Rayo también quiere incorporarlo a su estructura, por lo que la decisión no es sencilla.

El mediapunta disputó 16 partidos esta temporada entre LaLiga, Copa del Rey y Conference League. Su futuro se resolverá en los próximos días y en Mareo están atentos a un posible regreso que tendría impacto deportivo y sentimental.

Larcamón arranca el 8 de julio con el ascenso como obligación

La pretemporada comenzará el miércoles 8 de julio en Mareo. Ese día arrancará oficialmente la etapa de Nicolás Larcamón, acompañado por su equipo de confianza: Javier Berges, Juan Cruz Mónaco y Miguel Ángel Vásquez.

El club ha sido claro en su diagnóstico. La última temporada, con Borja Jiménez al frente, quedó muy lejos de lo esperado y la próxima debe afrontarse con determinación. El objetivo no será simplemente competir, sino pelear por estar entre los seis primeros y aspirar al ascenso a Primera.

Mareo ya se mueve. Hay jugadores señalados para salir, cesiones que se quieren renovar, fichajes encarrilados y una base de doce futbolistas para empezar. El Sporting ha abierto el verano con una revolución silenciosa, pero profunda. Ahora debe convertir las decisiones de despacho en una plantilla capaz de devolver la ilusión a El Molinón.