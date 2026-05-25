Nicolás Larcamón: así juegan los equipos del nuevo entrenador del Sporting de Gijón

El técnico argentino de 41 años ha sido oficializado este mismo lunes. Su fútbol se basa en la salida elaborada desde atrás, en ser protagonistas con el balón y en la presión tras pérdida. Su punto débil podría ser que no es demasiado dado a cambiar de ida cuando la principal no funciona

El Sporting de Gijón, que aún no ha terminado la temporada en LaLiga Hypermotion con Borja Jiménez en el banquillo, ha dado este lunes un importante paso con la oficialidad del que será su nuevo entrenador: Nicolás Larcamón. El argentino de 41 años recalará en el Sporting de Gijón con un contrato hasta junio de 2027 con posibilidad de ampliarlo un curso mas en caso de ascenso a Primera.

Nicolás Larcamón llegará al Sporting de Gijón después de una extensa carrera en el continente americano donde ha entrenado en equipos de Venezuela, Chile, México y Brasil con entidades tan prestigiosas como Club León, Cruzeiro, Necaza y Cruz Azul, donde terminó su última etapa el pasado mes de abril. En ESTADIO Deportivo desgranamos cuál es el estilo de juego que ha desarrollado Nicolás Larcamón y cómo podría encajar en el Sporting de Gijón.

Nicolás Larcamón, un campeón de la Concacaf Champions que le gusta el balón

Los equipos que ha dirigido Nicolás Larcamón a lo largo de su carrera han estado marcados por apostar por salir con la pelota desde atrás. En El Molinón, uno de los templos del fútbol en España, eso gusta y mucho ya que no solo valen los resultados.

Además, Nicolás Larcamón apuesta por ser protagonistas con el balón y llevar a cabo una importante presión tras pérdida. Dentro de este sistema de juego de Nicolás Larcamón, el principal escollo sería que el argentino no es demasiado flexible a cambiar la idea inicial.

Los proyectos largos no son del estilo de Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón ha pasado hasta por nueve clubes desde 2016 hasta abril de 2026. Esto nos indica que el nuevo entrenador del Sporting de Gijón a partir del 1 de julio apuesta por lo general por proyectos cortos. Este puede ser uno de los motivos por los que el Sporting de Gijón y el propio Larcamón hayan optado por firmar un contrato de solo una temporada a expensas de lo que suceda el próximo curso en Segunda división.

Los números de Nicolas Larcamón en sus anteriores clubes indican que sus arranques de temporada suelen ser muy potentes en lo que a resultados se refieren con unan clara mejora de juego. En ciertas ocasiones le ha pasado a los equipos de Nicolás Larcamón que sus equipos han bajado el rendimiento conforme avanza la temporada ya que al estar más estudiado por sus rivales pierde la capacidad de sorprender.

Nicolás Larcamón promete compromiso con el Sporting de Gijón

El propio Sporting de Gijón ha aportado este lunes las primeras palabras de Nicolás Larcamón como técnico de los asturianos. Larcamón apostaba por el compromiso: "un argentino, ponerse la camiseta significa comprometerse por completo con el club".

Nicolás Larcamón dirigiendo desde la banda

El argentino también demostró que sabe donde viene y la importancia de dirigir al Sporting de Gijón: "También me han dicho que tendré el privilegio de sentarme en el banquillo más antiguo del fútbol en España, una responsabilidad máxima. Sé perfectamente que si entregas todo por este escudo, El Molinón empuja y empuja de verdad".