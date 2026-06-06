Rubi, contundente con su plan para alcanzar la final del playoff de ascenso a Primera División: "El planteamiento es muy claro"

El técnico del Almería compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el empate frente al Castellón en Castalia. En este sentido, Rubi lemantó el gol de los de Pablo Hernández: "La pena ha sido encajar ese gol como lo hemos hecho"

El Almería empató en su visita al Castellón. Los de Rubi no mostraron su mejor versión pero eso les fue suficiente para mantenerse vivos en la eliminatoria, que se decidirá el próximo martes nueve de junio. Tras el partido frente a los de Pablo Hernández, el técnico catalán compareció en rueda de prensa, paara analizar el duelo que firmaron los suyos, dónde destacaron Andrés Fernández, Rodrigo Ely y Sergio Arribas.

El Almería terminó el partido registraron tan solo dos tiros entre los tres palos. Los cuatro remates totales y el hecho de no haber tenido ningún saque de esquina evidencia el nivel del encuentro de los de Rubi, que mejoraron con los cambios en la segunda parte. De hecho, el gol de Sergio Arribas, en el 66', llegó compases después de la entrada de Thalys y Nico Melamed en el minuto 62.

Rubi admite un inicio muy duro y lamenta el gol del Castellón

De esta manera, Rubi comenzó hablando en rueda de prensa de sus sensaciones tras el empate: "Nosotros sabíamos que la primera parte de una eliminatoria como esta iba a ser muy dura. La energía que te da el partido de casa, la pena que el gol ha venido de la forma más tonta. Sabíamos que iba a ser difícil, hemos desperdiciado ocasiones de salir al contraataque".

Por otro lado, el entrenador del Almería se mostró muy claro destacando la importancia de la actitud: "Más que actitud en la primera parte, creo que en estas eliminatorias la actitud es innegociable. No conseguíamos hilvanar jugadas, la pena ha sido encajar ese gol como lo hemos hecho. A veces el entrenador acierta y se equivoca. Ha conseguido dar el pase a Arnau".

Rubi ensalza a Chumi y a la afición de Castalia: "Ejemplar"

Rubi, tras el empate ante el Castellón, también quiso hablar de nombres propios como el de Chumi, que entró en el minuto 75: "Chumi es un profesional como la copa de un pino, nunca tiene un problema de concentración. No necesita diez minutos para meterse en el partido. Sergio ha metido en una jugada muy bonita, al final ha aparecido un poquito su calidad".

El técnico del Almería no dudó tampoco en elogiar a los aficionados de Castalia: "Creo que la afición del Castellón ha estado ejemplar, ahora nos toca a nosotros ser ejemplares. Dar las gracias a los que han venido, el equipo ha competido muy bien todo el partido".

Rubi avisa al Castellón: "En casa somos un equipo bastante potente"

Por otro lado, Rubi habló sobre el estado físico de sus jugadores, sabiendo que tienen una nueva final el próximo martes en su estadio frente al Castellón: "Están todos metidos en el hielo, muchos estiramientos. La mentalidad es importante, se puede sentir más cansado si piensa que está cansado. El entrenador tiene intentar que el equipo no pierda frescura".