Al Nassr acelera por Samu Costa y acerca un traspaso histórico para el Mallorca

El centrocampista portugués ya ha dado el visto bueno a la operación con el equipo de Cristiano Ronaldo, mientras el club saudí ultima con el RCD Mallorca un acuerdo que puede rondar los 25 millones de euros

El futuro de Samu Costa se aleja definitivamente de Son Moix. Al Nassr ha avanzado en las negociaciones con el Mallorca y con el entorno del centrocampista portugués, hasta situar la operación en sus etapas finales.

El futbolista de 25 años ya ha aceptado la posibilidad de competir en Arabia Saudí junto a Cristiano Ronaldo y João Félix. Todavía falta cerrar la documentación y publicar los comunicados oficiales, pero las conversaciones apuntan hacia un traspaso que puede convertirse en el más elevado de la historia del conjunto balear.

Samu Costa da el sí a Al Nassr

Según informa Fabrizio Romano, Al Nassr está avanzando con determinación para hacerse con el internacional portugués. El acuerdo con el jugador se encuentra encarrilado y las negociaciones con el Mallorca han entrado en la fase definitiva.

Samu Costa habría dado prioridad a la propuesta saudí pese a contar con una oferta formal del RB Leipzig. El equipo alemán había convertido al mediocentro en uno de sus objetivos por petición de Martín Demichelis, que conocía perfectamente sus características después de dirigirlo en Mallorca.

La elección aproxima al portugués a un vestuario en el que ya se encuentran dos de sus compañeros internacionales. Cristiano Ronaldo continúa ejerciendo como principal referencia de Al Nassr y João Félix forma parte igualmente de un proyecto que pretende recuperar el título saudí y aumentar su competitividad continental.

El Mallorca puede ingresar cerca de 25 millones por Samu Costa

La operación podría cerrarse por una cifra próxima a los 25 millones de euros, siempre que se cumplan las condiciones económicas que se están negociando. El Mallorca pretendía alcanzar esa cantidad mediante una parte fija, variables y, posiblemente, algún porcentaje sobre una futura venta.

De confirmarse esos términos, Samu Costa protagonizaría la mayor venta realizada por la entidad. El récord pertenecía a Kang-in Lee, cuyo fichaje por el Paris Saint-Germain dejó alrededor de 22 millones en las arcas bermellonas.

La diferencia con el precio pagado en 2023 multiplica la rentabilidad de la operación. El Mallorca incorporó al centrocampista desde la UD Almería por unos tres millones y le concedió progresivamente un papel central dentro del equipo hasta convertirlo en uno de sus futbolistas más cotizados.

No todo el ingreso permanecerá en Son Moix. El conjunto almeriense se reservó un porcentaje sobre una futura operación cuando vendió al portugués y puede recibir entre cuatro y cinco millones si el traspaso alcanza las cantidades previstas.

El descenso a Segunda división obliga al Mallorca a hacer caja

La posible salida debe entenderse dentro del nuevo escenario deportivo del club. El descenso a Segunda división ha obligado a reducir el coste de la plantilla y a escuchar propuestas por los jugadores con mayor mercado.

El Mallorca ya ha afrontado un verano de importantes movimientos. Las operaciones de Vedat Muriqi y Leo Román, junto con las salidas de Cyle Larin, Pablo Maffeo y Omar Mascarell, han modificado profundamente el bloque que compitió la pasada campaña en Primera.

Samu Costa era uno de los activos más evidentes para generar ingresos. Tiene contrato hasta 2028, se encuentra en plena madurez deportiva y acabó la temporada 2025/26 con siete goles, una cifra especialmente destacada para un centrocampista de sus características.

Su crecimiento ofensivo se sumó a las cualidades que ya había mostrado como mediocentro: intensidad en los duelos, capacidad para cubrir espacios, llegada desde segunda línea y un potente golpeo desde media distancia. Uno de sus tantos ante el Athletic fue reconocido como el mejor gol de LaLiga en octubre de 2025.

El RB Leipzig pierde terreno pese a su oferta a Samu Costa

La irrupción de Al Nassr altera una carrera en la que el Leipzig parecía disponer de argumentos importantes. Demichelis había recomendado su incorporación y el club alemán le ofrecía la posibilidad de disputar la Champions y volver a trabajar con un entrenador que conoce su rendimiento diario.

El equipo de Red Bull ya había trasladado una propuesta formal, pero las condiciones ofrecidas desde Arabia Saudí han permitido a Al Nassr tomar ventaja. La respuesta afirmativa del futbolista deja ahora el desenlace fundamentalmente en manos de los dos clubes.

Samu había reconocido en etapas anteriores su atracción por la Premier League y estuvo cerca de abandonar Mallorca el pasado verano. Ninguna de aquellas propuestas terminó de convencer a todas las partes y el centrocampista continuó una temporada más en la isla, donde elevó su protagonismo y su valoración.

También cambió de representante después de poner fin a su relación con Jorge Mendes. Desde entonces, su futuro ha sido gestionado por Ulisses Santos, que participa en unas negociaciones que pueden resolverse durante los próximos días.

Samu Costa se acerca a Cristiano Ronaldo

El traspaso supondría un cambio completo de escenario para el portugués. Después de competir en España con Almería y Mallorca, pasaría a una liga que ha atraído durante los últimos años a numerosos futbolistas de primer nivel y que continúa realizando inversiones importantes. En Al Nassr encontraría a Cristiano y João Félix, con quienes coincidió en la selección portuguesa durante el Mundial 2026.

Para el Mallorca, la pérdida deportiva sería considerable. Samu se había convertido en una de las referencias de la medular y su salida obligará a incorporar un sustituto que acompañe a Sergi Darder y Pablo Torre en el nuevo proyecto. La dirección deportiva también trabaja para mantener a Manu Morlanes y Jan Virgili.

A falta de detalles para que Samu Costa sea jugador de Al Nassr

Las conversaciones han llegado a sus etapas finales, pero Samu Costa sigue siendo jugador del Mallorca hasta que se firmen los contratos y ambos clubes comuniquen el acuerdo.

Las cantidades definitivas pueden variar por la estructura del traspaso, los objetivos incluidos y el porcentaje reservado al equipo balear sobre futuras operaciones. Tampoco se ha confirmado públicamente la duración del contrato que recibiría en Arabia Saudí.

La dirección de la negociación es, no obstante, clara. El jugador ha aceptado el destino, Al Nassr acelera para cerrar las condiciones y el Mallorca se prepara para desprenderse de uno de sus principales activos. Samu Costa está muy cerca de convertirse en compañero de Cristiano Ronaldo y de dejar Son Moix mediante una venta histórica.