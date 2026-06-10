Rubi, eufórico tras la victoria del Almería: "La casta de nuestros futbolistas ha sido un espectáculo"

El entrenador del Almería compareció en rueda de prensa tras lograr el billete a la final del playoff de ascenso a Primera División. Dzodic logró el gol de la victoria para los locales, lo que alabó Rubi ante los medios de comunicación: "Es un día histórico, lo más importante es cómo hemos peleado hasta el final"

El Almería logró el billete a los playoffs de ascenso a Primera División. Los de Rubi no lo tuvieron fácil durante el partido. De hecho, estuvieron durante diez minutos fuera de la eliminatoria, tras la remontada del Castellón. Sin embargo, los andaluces le dieron la vuelta al resultado y Dzodic puso la guinda con su cabezazo en el minuto 94.

Tras ello, Rubi atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, para comentar sus sensaciones tras esta importante victoria, con el que ponen el foco en el encuentro contra el Málaga o Las Palmas del próximo domingo, que será la ida.

Rubi: "Habíamos dado un paso de gigante y nos hemos encontrado con dos goles"

En primer lugar, Rubi habló de la igualdad a lo largo del partido: "En partidos tan igualados hay fases de ellos y nuestras. Se ha decidido en los últimos minutos porque estas eliminatorias siempre se deciden así. Felicitar al Castellón que ha competido dignamente y a nuestro club y a la afición. Lo hemos hecho de una forma que incluso nos va a dar más moral".

Además, Rubi dio un análisis de la victoria: "Todos tenemos las pulsaciones altas. Partido muy igualado, en la primera parte ha pasado poco. Habíamos dado un paso de gigante y nos hemos encontrado con dos goles muy extraños. No estábamos sintiendo peligro y en un momento íbamos por detrás. A partir de ahí la casta de nuestros futbolistas ha sido un espectáculo. Intuíamos una prórroga pero la hemos evitado con ese gol a balón parado".

Rubi, sorprendido: "No todos veíamos que nos iban a meter dos goles"

Además, Rubi, tras el triunfo ante el Castellón, no dudó en elogiar al afición del Almería: "La afición un 11 sobre 10, maravilloso. Es un día histórico. Lo más importante es cómo hemos peleado hasta el final. Los cambios han estado extraordinarios. Nos ha ido muy bien emparejar a Arribas y Nico con sus dos pivotes. A bajar pulsaciones y prepararnos para nuestro próximo rival".

El entrenador del Almería también comentó el aspecto mental: "Estábamos valorando situaciones, tres centrales, dos puntas… pero hemos visto que el equipo crecía y embotellaba al rival. Hemos trabajado mucho el aspecto mental. No todos veíamos que nos iban a meter dos goles, estábamos saliendo a la contra muy bien. Intentaremos tardar mucho en entrar en otra crisis".

Rubi valora la final del playoff contra Málaga o Las Palmas: "Son dos grandes equipos"

En este sentido, al igual que Pablo Hernández, Rubi salió en rueda de prensa, por su parte, para comentar también "Se deben exponer situaciones de momentos de debilidad que no se resolvieron bien para trabajar el aspecto mental. Tenemos unos jugadores con mucha casta y el ambiente era maravilloso y nos ha ayudado a empujar hasta el final".

Por último, el técnico del Almería fue preguntado por sus preferencias entre Málaga y Las Palmas: "Mañana voy a ver el partido un poco más tranquilo. En los playoffs pasan muchas cosas. No tengo ninguna preferencia, son dos grandes equipos. El jueves volvemos a preparar la siguiente guerra. Un derbi andaluz genera igualdad de empatía, espero, para los andaluces. Y si es a Las Palmas viajaremos con toda la ilusión del mundo".

Álex Muñoz: "Esta eliminatoria nos va a dar confianza"

Por su parte, Álex Muñoz habló en Movistar+ tras el encuentro para analizar sus sensaciones al haber alcanzado la final del playoff de ascenso a Primera División: "Cualquier rival va a ser muy complicado pero tenemos la vuelta en casa y ventaja de campo. Tenemos un gran equipo y una gran afición y esta eliminatoria nos va a dar confianza y hay que ir al máximo".

El defensa del Almería, que vio puerta en la victoria ante el Castellón, afirmó que "estamos eufóricos ahora mismo, teníamos el partido controlado al descanso y ellos necesitaban dos goles y los han metido y nos han descolocado pero hemos tenido esa reacción y ese ímpetu que hemos demostrado durante toda la temporada. La afición se lo merece, nos ha animado mucho y mejor así porque llegamos más descansados para la final"