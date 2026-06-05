Castellón - Almería: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de playoff de ascenso a Primera División

Este sábado 6 de junio se disputa el primer partido de los playoff de ascenso a La Liga EA Sports, en el que se enfrentarán el sexto y tercer clasificado de la Liga Hypermotion en el Estadio Castalia, en busca del pase a final contra el ganador del choque entre Las Palmas y el Málaga

La Liga EA Sports aún tiene que conocer a uno de sus nuevos participantes para la temporada 2026/2027. Esta última plaza para la máxima categoría del fútbol español se va a decidir en los playoffs de ascenso de La Liga Hypermotion, que inician este fin de semana, con los cruces de ida y vuelta entre el Castellón y el Almería por una parte y Las Palmas y el Málaga por otra.

El partido entre el Castellón y el Almería es el que va a abrir esta lucha a cuatro por el ascenso a la Primera División. El choque entre el sexto y el tercer clasificado respectivamente se disputa este sábado 6 de junio, a partir de las 21:00 horas. Este partido será como la primera parte de la eliminatoria, puesto que la vuelta tendrá lugar el martes día 9. Tras la final, que también será a doble partido, habrá un tercer equipo que se una a La Liga junto con el Racing de Santander, campeón de esta campaña, y el Deportivo.

El pichichi Sergio Arribas dirige al Almería a su regreso a La Liga

El Almería es el que parte como favorito para regresar a la Liga, quedándose a un paso del ascenso directo, pero en un playoff todo puede pasar. El Castellón, por su parte, consiguió meterse en esta lucha por el ascenso de forma ajustadísima, con 72 puntos y empatados con el Burgos, al que dejaron fuera en la última jornada.

Sergio Arribas es el nombre propio del conjunto andaluz, que lograría regresar a la máxima categoría tan sólo dos temporadas después, tras su descenso en 2024. El delantero madrileño ha sido el pichichi de la Segunda División, con 25 goles y 7 asistencias en 43 partidos. Sin embargo, el equipo que dirige Pablo Hernández tiene jugadores como Óscar Camara o Álex Calatrava, sus máximos anotadores.

Alineaciones posibles del Castellón - Almería de playoff

CD Castellón: Matthys, Salva Ruiz, Alberto Jiménez, Fabrizio Brignani, Agustín Sienra, Álex Calatrava, Beñat Gerenabarrena, Diego Barri, Pablo Santiago, Ousmane Camara, Adam Jakobsen. UD Almería: Fernando Martínez, Marcos Luna, Rodrigo Ely, Federico Bonini, Álex Muñoz, Dion Lopy, Stefan Dzodic, Sergio Arribas, Adri Embarba, Leo Baptistão, Miguel de la Fuente.

Horario y dónde ver en TV el playoff de ascenso a la Liga entre Castellón y Almería

El partido de ida de playoff entre el Castellón y el Almería se juega este sábado 6 de junio, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Castalia. La vuelta se disputará el próximo martes 10 de junio, con la última prueba para clasificarse a la final, en la que los andaluces serán los locales en el UD Almería Stadium.

¿Dónde ver el partido entre Castellón y Almería de los playoff de ascenso?

ESTADIO Deportivo ofrecerá una cobertura completa desde dos horas antes del comienzo, tanto del Castellón - Almería como del resto de los partidos de los playoffs de ascenso a La Liga EA Sports. Desde las 19:00 de la tarde del sábado, este periódico iniciará la previa de este partido con el que darán el primer paso hacia su particular final, en la que los dos clubes ganadores lucharán por el último billete para la Primera División. Además, tras la finalización de ambos encuentros, este medio le ofrecerá la crónica con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el partido y las declaraciones de los entrenadores y jugadores.

Por otro lado, las semifinales de playoff de ascenso a Primera División se podrá ver de manera íntegra en Movistar Plus+, a través del canal LaLiga Hypermotion TV, que ofrece todos los partidos de la Segunda División. Además, se podrá seguir desde las operadoras de Orange TV y Vodafone TV.