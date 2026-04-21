La "amistad" ya es pasado e Iván Romero amenaza al Sevilla: "Hay que intentar aprovecharlo"

El ex delantero nervionense elogia al equipo dirigido por García Plaza, pero cree que si el Levante es capaz de darle continuidad a su buena dinámica en el Ciutat de Valéncia, la victoria estará más cerca de su lado en un duelo vital en la lucha por la permanencia

El Sevilla FC se juega la vida, una vez más, este próximo jueves ante el Levante. Ya anunció Luis García Plaza, como antes lo hacía Matías Almeyda, que habrá que sufrir hasta el final para salvarse. Pero a nadie escapa que el valor de los tres puntos que se pondrán en juego en el Ciutat de València, a las 19:00 horas, son más relevantes si cabe al estar enfrente un rival directo.

El buen momento del Levante en su campo

Con dos puntos de colchón sobre el descenso y cinco sobre su adversario, sumar una segunda victoria consecutiva en la capital del Turia supondría dar un gran paso hacia la permanencia. Pero en las filas granotas se aferran a su gran momento como local (tres victorias y un empate en sus cuatro últimos encuentros) y advierten a los nervionenses por boca, precisamente, de Iván Romero, que vivirá un duelo especial al formarse en la cantera blanquirroja.

"La primera vuelta nos costó un poco más en casa. Ahora que estamos bien, hay que intentar aprovecharlo. Creo que estamos haciendo las cosas muy bien, no sólo en el juego, creo que en la mayoría de aspectos, tanto ofensivos como defensivos, que estamos trabajando aquí luego se trasladan en el campo. Tenemos que seguir en esa línea para sumar todos los puntos posibles e intentar llegar al objetivo”, aseguró el delantero en los medios oficiales del club levantinista.

El paso de Iván Romero por el Sevilla FC y los amigos que conserva

En su paso de cinco temporadas por el Sevilla FC, adonde llegó en categoría juvenil procedente del Albacete, el ariete natural de La Solana llegó a jugar 11 encuentros con el primer equipo e incluso debutó en Champions. Pero tras una cesión en el Tenerife, cumple ahora su tercera campaña en el Levante. Pese a ello, se reencontrará con alogunos viejos conocidos.

"Hay seis o siete jugadores con los que jugué en juveniles y en el filial del Sevilla. Pierdes esa comunicación con ellos porque cada uno tiene sus cosas, pero siempre es bueno ver a gente con la que has jugado en el pasado y ver que sigue habiendo esa amistad”, aseguró.

El 'factor García Plaza'

Además, pese a la errática temporada de su ex equipo, el manchego puso en valor algunas de sus virtudes e incidió en el cambio de entrenador como un aspecto que aumenta la peligrosidad sevillista. “Será un partido muy complicado con el cambio de entrenador de ellos. Sabemos que son muy fuertes defensivamente, tienen muy buenas transiciones y son jugadores muy buenos. Pero creo que haciendo las cosas bien vamos a volver a ganar”, recalcó.

Será el segundo choque consecutivo que el Levante dispute en su campo tras derrotar la pasada jornada por la mínima al Getafe. No fue hasta el minuto 83 cuando llegó el tanto del enrachado Carlos Espí. Un resultado “ajustado” que, para Iván Romero, no reflejó lo sucedido sobre el césped. “Hicimos muchas cosas bien. Podíamos haber ganado por más diferencia. Tenemos muchas ganas de competir. Queremos que llegue ya el partido del jueves para intentar ganar otra vez”, destacó.

La afición del Levante volverá a apretar en el Ciutat de València

Además, el ex nervionense pidió un nuevo esfuerzo en la hinchada granota, que como su equipo sigue creyendo en la salvación. “Necesitamos a la afición, como siempre. Estos partidos que hemos jugado entre semana, me parece extraordinario que venga tanta gente en un día así que la gente trabaja. Ese esfuerzo que hacen nos da un plus más cuando estamos fatigados, cansados o las cosas no van bien. Tener ese empuje de la afición hace que siempre demos un poquito más y nos acerquemos mucho más a la victoria”, sentenció.

Los números de Iván Romero con el Levante

En el plano personal, Iván Romero recuperó la titularidad ante el Getafe después de dos partidos saliendo desde el banquillo. En lo que va de temporada suma cinco goles, aunque cuatro de ellos llegaron en las siete primeras jornadas. Pero durante todo el curso ha sido una pieza importante. De hecho, ya ha rebasado la barrera de los 2.000 minutos en 29 choques oficiales, dos de ellos en la Copa del Rey.

Los derechos que aún conserva el Sevilla FC

Junto al delantero, además, otra de las grandes amenazas en el Levante la representa el también ex nervionense Carlos Álvarez, sobre el que el Sevilla FC conserva algunos derechos tras ser traspasado junto a su compañero en el verano de 2023. En su caso, Iván Romero dejó en torno a 100.00 euros, más un bonus por el ascenso logrado el pasado curso, y la entidad hispalense aún guarda el 40% de su pase, por lo que le interesa que brille y pueda ser traspasado. Este próximo jueves no, claro está.