Luis García Plaza, contundente: "Llevo tres partidos aquí y es el peor que hemos hecho; no podemos competir así en Primera División"

El técnico ha comparecido ante los medios de comunicación tras la derrota en el Ciutat de València que deja al equipo solamente con un punto de margen con el descenso y unas sensaciones que antojan lo peor en cuanto a la lucha por la permanencia

El Sevilla FC ha perpetrado en Valencia un encuentro que se puede llegar a considerar como un auténtico bochorno. Con todas las letras. El equipo ha sido incapaz de poder ser algo superior al actual penúltimo clasificado de LaLiga y da una sensación muy peligrosa, y esa es la de no tener en su mano la permanencia en Segunda División. Esto se eleva cuando ves las sensaciones que el equipo muestra sobre el terreno de juego, ya que se ve a unos jugadores totalmente caídos y sin capacidad ninguna de poder revertir el rumbo.

Uno de los señalados es Luis García Plaza. El técnico madrileño, a pesar de la reacción de la segunda parte, se ha visto superado cuando el Levante apenas ha cambiado algo en su sistema de juego, denotando cierta falta de previsión. Aparte de eso, el equipo sigue cometiendo los mismos errores y ahora cuestan más caros que nunca, apenas hay que ver los dos goles que el equipo ha encajado en el encuentro.

El entrenador, tras el partido, se ha mostrado más que enfadado por el desempeño del equipo, que ve como ha sido incapaz de corregir los errores y de llevar al partido mínimamente a sus intereses. "La primera parte nuestra es muy mala. Llevo tres partidos aquí y es el peor que hemos hecho. Había falta de confianza, nos quitábamos el balón y no teníamos personalidad. En el descanso les he dicho que teníamos que jugar y hemos tenido unos minutos muy buenos. Nos ha faltado brillantez, pero no podemos competir así en Primera División", declaró sobre ello en sala de prensa.

El grosero error del primer gol, una vez más

Uno de los análisis que se ven es que el equipo es totalmente incapaz de poder corregir esos errores groseros en defensa que mucho daño están haciendo al equipo. En el día de hoy, ha tocado en ese primer gol donde han dejado recibir totalmente solo a Iván Romero. Este hecho ya había sido advertido por García Plaza a los suyos, pero no sirvió para evitar el error. "Les he puesto seis jugadas en las que el Levante saca rápido. Lo habíamos trabajado, lo hemos visto, lo hemos hablado… Pero ha habido sorpresa y ha llegado el gol", declaró.

Sin lugar a duda esta situación denota una cosa, y es que el Sevilla va a sufrir y de lo lindo por poder salvar la categoría. Una situación que contrasta con la historia reciente de la entidad nervionense, pero que tendrá que jugarse el no ser el año que viene equipo de Segunda División en los partidos que quedan. "Este club es muy grande, pero ahora somos un equipo que va a luchar por no descender. Tenemos el peso de ser un equipo grande jugando por no descender", respondió.

Sobre la situación en la tabla, sabe que la pelea va a ser larga. "Son tres equipos los que están debajo. Si ahora termina LaLiga, pues hay tres que descienden y nosotros no. Repito, llevo aquí tres semanas solo. Pero ahora mismo termina la Liga, no estás en descenso. No vamos a ser dramáticos donde no lo hay. El Sevilla no tendría que estar luchando allí, ya lo dije, pero está. Tenemos que meternos en la cabeza que somos un equipo que tiene que pelear abajo, y con toda la grandeza del Sevilla que somos, y que su historia no la va a quitar nadie. Pero ahora tenemos tantas posibilidades como el Oviedo o como el que está a un punto por encima nuestro, que tampoco hay mucho", comentó, en este caso, a los compañeros de DAZN.