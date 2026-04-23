Casi cuatro años de cárcel para un aficionado de la Real por incidentes en un derbi vasco

Sentencia ejemplarizante para un simpatizante txuri urdin que admitió haber lanzado dos o tres piedras contra agentes de la Ertzaintza antes de un partido contra el Alavés en el año 2022

Tan sólo unos días después de la polémica por los pitos al himno de España en la final de la Copa del Rey por parte de la afición de la Real Sociedad, llega una sentencia ejemplarizante para un simpatizante txuri urdin. La Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a un aficionado por su participación en los incidentes ocurridos antes del derbi vasco ante el Deportivo Alavés, disputado el 13 de marzo de 2022. La sentencia fija para él una pena total de tres años y once meses de prisión, además de una multa económica de 1.080 euros.

El caso se juzgó el pasado mes de febrero en la Audiencia de Gipuzkoa, donde el propio acusado reconoció los hechos. Admitió que lanzó "dos o tres piedras" contra agentes de la Ertzaintza en medio de los altercados previos al encuentro. Eso sí, trató de contextualizar su comportamiento explicando que actuó en caliente, en un momento de tensión, y bajo los efectos del alcohol, ya que había consumido "ocho o diez cervezas". Durante su declaración también mostró arrepentimiento y pidió disculpas a los policías afectados.

Obligado a indemnizar a los agentes heridos

Más allá de la pena de cárcel y la sanción económica, la resolución judicial también le obliga a indemnizar a tres agentes que resultaron heridos durante aquellos incidentes. La cantidad total asciende a 1.120 euros, una cifra que el propio joven ya había depositado antes de la celebración del juicio, en un intento de reparar el daño causado, algo que el tribunal ha tenido en cuenta como atenuante.

Su defensa ha apelado

Pese al ejemplar castigo, el caso todavía no está cerrado del todo. La defensa del condenado ha presentado un recurso contra la sentencia con el objetivo de rebajar la pena. Considera que existe un error en la calificación de los hechos, ya que el joven ha sido finalmente condenado por dos delitos de atentado en concurso con dos delitos de lesiones, cuando, según sostiene su abogado, inicialmente solo se le acusaba de un delito de atentado en concurso con dos de lesiones.

Además, la defensa insiste en que el tribunal ha reconocido la existencia de circunstancias atenuantes, como las dilaciones indebidas en el proceso y la reparación del daño, por lo que entiende que la reducción de la pena debería haber sido mayor. Este será uno de los puntos clave a revisar en instancias superiores.

Absuelto un segundo acusado

En paralelo, la misma sentencia aborda la situación de un segundo acusado, que ha resultado absuelto. Se trata de un joven catalán que en aquel momento residía en Vitoria y que se desplazó a San Sebastián para ver el partido junto a unos amigos. Durante el juicio, negó en todo momento haber participado en los disturbios.

Según su versión, se encontraba dentro de un bar cuando se produjeron los incidentes y posteriormente se dirigió hacia el estadio, donde fue detenido. Reconoció haber insultado a agentes llamándoles "escoria", pero negó haber tomado parte activa en los altercados.

El tribunal ha terminado dándole la razón, principalmente por falta de pruebas concluyentes. La única acusación directa provenía del testimonio de un agente que aseguró haberlo identificado como participante en los disturbios. Sin embargo, esa declaración generó dudas importantes durante el juicio.

De hecho, la propia sentencia pone el foco en las contradicciones del policía. En fase de instrucción afirmó haber reconocido al acusado por elementos como su vestimenta o una mascarilla concreta, mientras que en el juicio cambió su versión y aseguró haberlo identificado por la cara. Estas inconsistencias, unidas a la ausencia de otras pruebas que respaldaran su participación, llevaron al tribunal a concluir que no había base suficiente para condenarlo.