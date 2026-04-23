Real Oviedo - Villarreal, en directo el partido de la Liga EA Sports en vivo online

Sigue en directo a través de ESTADIO Deportivo el minuto a minuto del partido en el Carlos Tartiere del cuadro ovetense contra el submarino amarillo

Ya estamos en el Carlos Tartiere preparados para vivir el partido entre el Real Oviedo y el Villarreal. ¡Arrancamos la previa!

Estamos a la espera de la confirmación de los onces. Aquí podéis consultar las alineaciones probables del Oviedo y el Villarreal para el encuentro.

El partido dará comienzo este jueves a partir de las 21:30 en el Carlos Tartiere . El duelo se podrá seguir en televisión a través del canal Movistar+ LaLiga . Si prefiere seguirlo de manera online, en ESTADIO Deportivo tendremos la información más completa de la previa y durante el duelo en este minuto a minuto desde el estadio ovetense. Después podrá leer la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas tras el encuentro.

El equipo dirigido por Guillermo Almada tiene como principal referencia ofensiva a Fede Viñas , que atraviesa un gran momento goleador con ocho tantos en lo que va de 2026. No obstante, el técnico tendrá que hacer frente a varias bajas importantes por lesión, como las de Luka Ilic, Leander Dendoncker y Álex Forés. Además, tampoco podrá contar con el sancionado Nico Fonseca, cuyo puesto en el centro del campo será ocupado por Santiago Colombatto, que formará pareja con Kwasi Sibo como principal novedad en el once.

El Villarreal llega con una situación muy favorable. Si consigue la victoria en Oviedo, dejaría prácticamente asegurada su presencia en la próxima Liga de Campeones, ya que ampliaría su ventaja sobre el quinto clasificado hasta los 15 puntos, con solo 18 por disputarse.

En ese partido, el técnico introdujo cambios significativos en la alineación, dejando fuera a jugadores habituales como Georges Mikautadze, Nicolás Pépé y Alberto Moleiro , y apostando por otros como Alfon, Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan. Ahora queda la incógnita de si mantendrá esa fórmula o volverá a su once más habitual.

Espectacular el recibimiento de la afición al autobús del Oviedo . Las dos victorias consecutivas han recuperado la fe del oviedismo.

El Villarreal tampoco estará solo en el Carlos Tartiere. Los de Marcelino pueden dejar casi cerrada ya hoy, si es que no lo está ya, su clasificación para la Champions League 26/27.

El Levante está ganando al Sevilla en el Ciutat de Valencia. De acabar así, esto apretaría las cosas abajo muy seriamente. Una victoria hoy pondría al Oviedo a tan solo cuatro puntos de la salvación, una plaza que ahora tiene el Sevilla.

Partido propicio para el Oviedo porque Marcelino García Toral mantiene su ‘unidad B’, la que venció al Athletic la jornada pasada. No hay sorpresas en el once de Guillermo Almada para un partido clave en la permanencia azul.

El Villarreal hace tres cambios con respecto a la última jornada ante el Athletic y Marcelino sigue apostando por Alfon y Oluwaseyi en el frente ofensivo, cambiando al portero e introduciendo a Arnau Tenas, que vuelve al once seis meses después y jugará su cuarto encuentro liguero de la temporada.

El Villarreal encara una de esas semanas que pueden quedar marcadas en rojo en el calendario. Dos partidos en apenas cuatro días que pueden dejar prácticamente sentenciado el objetivo de regresar una vez más a la Liga de Campeones.

El primero de ellos llega este jueves en el Carlos Tartiere (21:30), ante un Oviedo que aprieta desde abajo y que, aunque en descenso, llega con la moral muy reforzada y en el momento de mayor ilusión de la temporada ya que ha encontrado sus motivos para creer.

Este 'muerto' está muy vivo

Pese a ser colista, el equipo está muy vivo. Los de Guillermo Almada vienen de encadenar dos victorias seguidas y se han vuelto a enganchar a la pelea por la permanencia. Están a siete puntos de salir del descenso, pero se encuentran ante otra semana propicia para recortar tras la derrota del Alavés en el Bernabéu y a la espera de que le acompañen otros resultados en los partidos entre Levante y Sevilla y en el del Rayo-Espanyol. Cualquier 'pinchazo' de algún rival directo da aún más motivos para pensar que la machada es posible. En la ciudad tienen claro que lo de hoy es una final. Habrá recibimiento, ambiente fuerte en el Tartiere y un equipo que va a salir a por todas.

Gran parte de la amenaza oviedista pasa por Fede Viñas, que está en estado de gracia en este 2026 y se ha convertido en el líder ofensivo del equipo. A su alrededor, Almada tendrá que recomponer algunas piezas por bajas importantes, pero mantiene un bloque competitivo que ha crecido en las últimas semanas. No será, ni mucho menos, un partido cómodo.

Favoritismo amarillo

Aun así, el favorito es el Villarreal. Si los de Marcelino sacan adelante este partido, el salto puede ser prácticamente definitivo. La ventaja sobre el quinto clasificado podría irse hasta los 15 puntos con solo seis jornadas por delante, una distancia que sonaría ya a Champions casi asegurada. Y eso, después de una temporada larga y exigente, sería un premio enorme.

Además, el equipo llega reforzado tras la victoria en San Mamés, un triunfo que rompió la dinámica irregular lejos de casa. Allí Marcelino agitó el once, dando entrada a jugadores menos habituales y dejando en el banquillo a nombres importantes. La jugada le salió bien. Futbolistas como Buchanan, Alfon u Oluwaseyi aprovecharon su oportunidad y no sería raro ver a alguno repetir de inicio.

Lo que está claro es que habrá cambios obligados. Santi Comesaña no estará por sanción, y todo apunta a que Dani Parejo volverá a llevar la manija en el centro del campo. Tampoco estarán los lesionados de larga duración, y queda la duda de Thomas Partey, que no llega al cien por cien.