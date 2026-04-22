Marcelino deja en al aire su continuidad en el Villarreal: "Es lógico que surjan nombres"

El entrenador ha señalado que no sabe si va a continuar en el equipo amarillo con el que acaba contrato al final de esta temporada. El Villarreal CF está por la labor de cambiar de técnico ya que está en conversaciones con Iñigo Pérez, del Rayo Vallecano

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, ha dejado en el aire su continuidad en el equipo amarillo en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Real Oviedo. El asturiano ha señalado que es normal que surjan nombres para sustituirlo al no haberse cerrar su renovación la cual se sabrá si se lleva a cabo o no cuando el Villarreal CF consiga el objetivo: clasificarse para la UEFA Champions League.

Marcelino ha dicho que es normal que surjan nombres para el banquillo del Villarreal CF debido a que no es segura su continuidad. "Hay unos tiempos que cumplir. Y el tiempo de nuestro futuro se cumplirá cuando se logre el objetivo. Y luego, pues en esta situación en la que no se sabe si nosotros vamos a seguir aquí, es lógico que surjan nombres. Es algo que nosotros tenemos absolutamente interiorizado, que en ningún caso nos genera ningún tipo de problema".

El asturiano no ha querido hablar sobre el interés del Villarreal CF en Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano. "Es lógico que haya información en ese sentido y se especule con diferentes nombres. Por supuesto que no voy a hablar de un compañero. No es mi labor. Y entonces cualquier nombre que surja, si luego se transforma en realidad, pues será el club el que hable del porqué lo ha elegido en el caso de que nosotros no sigamos".

Bajas del Villarreal CF en el partido contra el Real Oviedo

Marcelino ha dicho que sólo son bajas para el partido contra el Real Oviedo Logan Costa y Comesaña. "Salvo a Logan Costa y a Comesaña por sanción, tenemos a todos los jugadores disponibles. Más o menos sí que tengo decidido quién va a jugar. Parejo opción al medio. Le veo muy bien. Viene entrenando con normalidad. Un futbolista que intervino en casi todos los entrenamientos. Parejo es un jugador excelente que aún le queda mucho fútbol que demostrar. Es normal que con la edad no tenga la continuidad, pero su talento y trabajo no tiene dudas".

El entrenador del Villarreal CF ha tenido buenas palabras para el Real Oviedo. "El Oviedo está ahora en el mejor momento de la temporada. Está en descenso, pero sus números actuales no son de un equipo en descenso. Nos vamos a encontrar un equipo que cree que se puede salvar y está jugando sus últimas bazas para lograrlo. Tienen dos partidos, contra nosotros y contra el Elche. Esperamos la máxima dificultad. Es un equipo que en casa encaja pocos goles, ha mantenido la portería a cero 8 partidos en su campo. Nos va a exigir respeto, por la clasificación".

Centrado en cerrar la clasificación para la Champions League

Marcelino ha dejado caer que no hará demasiado cambios en el once titular. "Después de un partido bueno, normalmente no hay muchos cambios. Y con uno menos bueno, el entrenador suele pensar cambios. En este caso algún cambio va a haber. Comesaña es obligatorio. Intentaremos poner el mejor equipo posible para ganar. Sabemos en la posición tan privilegiada en la que estamos, y queremos seguir ganando".

Por último, Marcelino ha señalado que el objetivo del Villarreal CF es cerrar la clasificación para jugar la UEFA Champions League. "Estamos muy cerquita. La mejor forma de confirmarlo es pensar en el partido, lo que nos va a exigir este partido. La Champions la tenemos muy cerca. También está la posibilidad de ser terceros, y ganar en Oviedo significa estar en esa tercera plaza. Ese es el objetivo en el que estamos".