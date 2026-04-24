Real Oviedo 1-1 Villarreal: El Tartiere mantiene viva la esperanza ante un Submarino muy Champions

Chaira igualó el gol amarillo que llegó en una polémica repetición de un penalti; los azules se quedan a seis puntos de la permanencia

El Real Oviedo sigue encontrando sus motivos para creer en la salvación. Esta vez solo pudo sumar un punto pero nuevamente se cargó de argumentos para confiar en el milagro. El Villarreal, con los deberes insultantemente hechos a estas alturas de curso, se conformó con las tablas y apenas batalló en una segunda parte en la que los ovetenses creyeron en la remontada. Fue una noche de tensión, de esas que se recuerdan más por lo que pasa alrededor que por el propio fútbol.

El Oviedo salió con lo esperado, con Colombatto ocupando el lugar del sancionado Fonseca, mientras que Marcelino García Toral apostó por dar continuidad al once que venía de ganar en San Mamés, introduciendo únicamente a Arnau Tenas bajo palos y a Dani Parejo en el centro del campo. Pero el guion del partido saltó por los aires casi sin tiempo para asentarse. En una acción aparentemente intrascendente, Dani Calvo se lanzó dentro del área en un forcejeo con Pepe. El colegiado dejó seguir en primera instancia, pero tras revisar la jugada en el monitor acabó señalando penalti por un claro golpeo en el pie de apoyo del jugador marfileño. Hasta ahí, discusión habitual. Lo que vino después fue lo que encendió al Tartiere.

Un penalti repetido que encendió a la hinchada local

Parejo tomó la responsabilidad desde los once metros, pero Escandell adivinó el lanzamiento y lo detuvo. La grada estalló de alegría aferrándose aún más si cabe a la machada de la salvación… hasta que el VAR volvió a intervenir. Según la revisión, un jugador del Oviedo habría invadido el área antes de tiempo, lo que obligaba a repetir el penalti. Decisión difícil de entender para todos y De Burgos Bengoetxea en el ojo del huracán. En el segundo intento, ahora sí, cambió el lanzador y Pepe no perdonó. 0-1 y un ambiente completamente congelado y enfadado en Oviedo.

A partir de ahí, el partido entró en el terreno que más le convenía al Villarreal. Con ventaja en el marcador, el equipo de Marcelino se replegó y esperó su momento, mientras al Oviedo le costaba horrores generar peligro con balón. Más allá de algún intento lejano de Sibo o un remate poco acertado de Fede Viñas, los de Guillermo Almada apenas inquietaron en la primera mitad.

La segunda parte fue del Oviedo

Tras el descanso, el escenario cambió. El Oviedo dio un paso al frente y, en apenas diez minutos, generó más sensación de peligro que en todo el primer tiempo. Le faltó precisión en los metros finales, pero empezó a meter al Villarreal en su área. Ahí apareció Arnau Tenas con una gran intervención para evitar el empate en una de las acciones más claras.

El Villarreal movió el banquillo buscando aire fresco, pero el Oviedo seguía insistiendo… hasta que encontró el premio. En el minuto 69, una jugada por la derecha acabó con un disparo un tanto defectuoso de Ilyas Chaira tocó en Parejo y despistó lo justo a Tenas para terminar en el fondo de la red. El Tartiere, que llevaba mucho rato empujando, por fin tenía algo que celebrar.

Un gol fantasma hizo temer lo peor al Tartiere

Con el 1-1, el partido se abrió definitivamente. Almada fue con todo en busca de la victoria, introduciendo más pólvora arriba, mientras que el Villarreal trataba de aprovechar los espacios. De hecho, en una de las pocas que tuvo, Ayoze silenció el estadio con un gol fantasma en un cabezazo que tocó el larguero, la línea de gol y que sacó de milagro Escandell. La repetición demostró que ese balón no llegó a entrar por unos pocos milímetros. La hinchada local temió que ese tanto hubiese sido demoledor, por lo que comenzó a no verse tan malo el empate.

Los minutos finales fueron de empuje local, más corazón que claridad, pero sin llegar a generar esa ocasión limpia que pudiera completar la remontada. Al final, reparto de puntos que deja sensaciones muy distintas. Para el Oviedo, el empate sabe a poco. Sigue en una situación muy complicada, aunque al menos mantiene opciones de pelear hasta el final. Para el Villarreal, en cambio, es un resultado que le permite seguir sumando y consolidar su posición en la parte alta, aumentando la ventaja sobre el Atlético de Madrid y con la tercera plaza ya como un objetivo muy materializable.

Ficha técnica:

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López (Rahim, m. 90); Sibo (Ovie Ejaria, m. 71), Colombatto; Ilyas Chaira (Agudín, m. 90), Reina (Cazorla, m. 71), Thiago Fernández (Hassan, m. 71); Fede Viñas.

Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño (Freeman, m. 78), Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Buchanan (Mikautadze, m. 46), Parejo, (Thomas Partey, m. 78) Pape Gueye, Alfon (Moleiro, m. 63); Pepe y Oluwaseyi (Ayoze, m. 63).

Goles: 0-1, M. 13: Pepe, de penalti. 1-1, M. 69: Ilyas Chaira.Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vizcaíno). Amonestó al local Escandell (m.37) y al visitante Moleiro (m.97).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 27.092 espectadores.