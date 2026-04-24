Marcelino y Almada coinciden en el análisis: "Si un equipo mereció ganar, fue el Oviedo"

Ambos entrenadores se mostraron insatisfechos al final del partido por unos u otros motivos: el asturiano fue muy crítico con su equipo en el segundo tiempo, el uruguayo, indignado con la repetición del penalti

El empate entre el Real Oviedo y el Villarreal en el Carlos Tartiere dejó bastante más que un simple reparto de puntos. El 1-1 se tomó a bien por ambos contendientes pero los locales no pudieron olvidar la polémica del penalti repetido que adelantó al cuadro castellonense. Así, en el lado amarillo de la historia, el punto supo mejor. Sin haber firmado su mejor actuación, el 'Submarino' sigue sumando y mantiene su posición en la parte alta de la tabla con el tercer puesto muy al alcance de la mano. Para el Oviedo, la guerra continúa y tiene intención de dar batalla. Y mucha. Al final, ambos entrenadores, Marcelino y Almada, coincidieron en que vieron a un Oviedo superior, especialmente tras el descanso.

Marcelino, muy enfadado con la imagen de su equipo tras el descanso

El primero en reconocerlo fue Marcelino García Toral. El técnico del Villarreal no dudó en señalar que su equipo se vio superado en la segunda mitad y que, en términos generales, el resultado no fue del todo justo para los locales. "Me ha gustado más el resultado que el juego. Sabemos cómo es el Oviedo y lo viene mostrando en los últimos partidos. Es un equipo que va, va y va y es constante en el esfuerzo y en el trabajo. Generamos menos de lo que podemos y debemos. Si un equipo mereció ganar, fue el Oviedo", explicó de forma tajante en la sala de prensa del Tartiere.

El asturiano insistió en esa idea incluso al valorar la ocasión más clara de su equipo tras el empate, un balón al larguero que pudo cambiar el desenlace. Aun así, mantuvo su discurso. "En el segundo tiempo hemos estado por debajo de nuestras posibilidades. Un triunfo no hubiese sido justo", dejando claro que, a su juicio, el Oviedo hizo méritos suficientes como para llevarse los tres puntos.

Sobre la acción más controvertida del encuentro, la repetición del penalti que supuso el 0-1, Marcelino prefirió no entrar en demasiadas valoraciones. "Supongo que el VAR lo vio mejor que nosotros. Si han decidido repetir el penalti, será porque había que repetirlo. No me he fijado, no puedo opinar de algo que no vi, no sé qué pasó y es el VAR el que decide esto", concluyó.

Ahora bien, el objetivo de la tercera plaza está muy al alcance. "Es posible porque somos terceros y tenemos cinco puntos de ventaja. Hoy sumamos un puntito más que nos permite sacar un poco más de ventaja pero se nos ha escapado una oportunidad de ampliar aún más la ventaja", lamentó.

Almada: "La repetición del penalti me causa indignación"

Muy distinta fue la valoración de Guillermo Almada en ese sentido. El técnico del Oviedo sí se mostró visiblemente molesto por esa decisión arbitral, que considera determinante en el desarrollo del partido. "La repetición del penalti me causa indignación", afirmó sin rodeos. Para el uruguayo, esa acción condicionó un encuentro en el que su equipo, en su opinión, fue claramente superior, especialmente en la segunda mitad.

"Fuimos superiores y el empate me sabe a poco. Tuvimos más claridad en el segundo tiempo que en el primero, aunque tampoco nos llegaron mucho. El Villarreal tiene una plantilla de muchísima calidad e hicimos un gran partido, merecimos mejor resultado", explicó el entrenador del Oviedo.

Más allá del análisis táctico, Almada también quiso destacar un gesto que refleja el respeto entre ambos banquillos. Según desveló, al término del encuentro el propio Marcelino se acercó para reconocerle el trabajo de su equipo. "Me dijo que el Oviedo fue superior y mereció el triunfo", comentó el entrenador carbayón, agradeciendo esas palabras.

A pesar de las buenas sensaciones, la realidad clasificatoria sigue siendo complicada para el Oviedo. El equipo continúa en la última posición y se mantiene a seis puntos de la permanencia, con cada jornada reduciendo el margen de reacción. Por eso, Almada prefiere centrarse en el corto plazo. "Solo pienso en ganar al Elche, no pienso en el más allá. Soy optimista de cara al domingo. Hay que ver cómo llegan los jugadores al partido", concluyó.