El descenso, más apretado que nunca: hasta diez equipos se la juegan

El miedo del descenso afecta a la mitad de los clubes de Primera a falta de seis jornadas: entre el 11º clasificado (Rayo Vallecano) y el 18ª (Levante) hay solo seis puntos de distancia

Faltan solo seis jornadas para el desenlace del campeonato y la parte baja está más agitada que nunca, con diez equipos incluidos en un lío cada vez más intenso e imprevisible, con seis puntos de diferencia entre la undécima plaza del Rayo y la antepenúltima del Levante. Entre el conjunto vallecano (38 puntos) y el Levante (32), figuran Espanyol (38), Girona (38), Valencia (36), Mallorca (35), Elche (35), Sevilla (34) y Alavés (33). En la última posición, a seis de la salvación, está el Oviedo, que empató 1-1 con el Villarreal.

El Alavés, un nuevo 'invitado' al infierno

La pelea entra por tanto en su fase más caliente y lo hace con un nuevo protagonista en la zona roja. El Deportivo Alavés marca ahora mismo el descenso tras caer por 2-1 ante el Real Madrid, un resultado que lo deja en una situación límite a falta de solo seis jornadas para el final.

El conjunto vitoriano está a un solo punto de la salvación, por lo que todo sigue completamente abierto, pero el margen de error es mínimo. Su calendario, además, no da tregua. Este mismo sábado afronta un duelo directo clave frente al Mallorca, antes de medirse a rivales de mucho nivel como el Athletic o el Barcelona. En ese tramo final también tendrá enfrentamientos decisivos contra equipos de su liga como el Elche, el Real Oviedo o el Rayo Vallecano.

El Sevilla, agonía hasta el final

Justo por encima aparece el Sevilla, que tampoco logra escapar del peligro. Su derrota en el Ciutat de Valencia lo mantiene en una posición muy delicada. Siguen fuera del descenso, pero con sensaciones preocupantes y un calendario exigente por delante: Osasuna, Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta. Un camino nada sencillo para asegurar la permanencia.

El Levante se ha reenganchado

El Levante se ha subido de lleno al tren de la esperanza y al menos dará pelea en el tramo final gracias a varios buenos resultados. El equipo granota encara este tramo final con la moral reforzada y un calendario en el que tendrá varios enfrentamientos directos: Espanyol, Villarreal, Osasuna, Celta, Mallorca y Real Betis. Todo pasa por sumar en esos choques clave.

El Elche, en buena dinámica

Uno de los equipos que mejor dinámica presenta ahora mismo es el Elche. El conjunto ilicitano ha reaccionado a tiempo y sus dos victorias consecutivas -tres en los últimos cuatro partidos- lo han sacado del pozo. Especialmente significativa fue la última, un 3-2 ante el Atlético de Madrid en un partido en el que el rival llegó con rotaciones y la mente puesta en la Liga de Campeones. Ese triunfo ha dado aire a los de Eder Sarabia, que ahora miran el final de temporada con algo más de optimismo. Su calendario incluye enfrentamientos directos ante Oviedo y Alavés, además de duelos contra Celta, Betis, Getafe y Girona.

Alarmas encendidas en Valencia y Mallorca

En esa zona media-baja también empiezan a encenderse las alarmas en equipos que parecían más tranquilos hace unas semanas. El Valencia, pese a su victoria reciente, está solo tres puntos por encima del descenso, mientras que el Mallorca apenas tiene dos de margen. Ambos necesitan reaccionar para no complicarse más en este tramo final.

Incluso el Espanyol, con seis puntos de ventaja sobre el descenso, no puede relajarse tras su última derrota ante el Rayo. A los catalanes aún les quedan partidos de alta exigencia, incluyendo duelos contra Real Madrid, Sevilla o Athletic. Precisamente el Rayo Vallecano, que también está en la pelea por objetivos europeos, tendrá que gestionar un calendario exigente en el que se medirá a varios rivales directos.

El colista no pierde la esperanza

En clave asturiana, el Real Oviedo sigue resistiendo, aunque su situación continúa siendo complicada. El empate ante el Villarreal le mantiene a seis puntos de la salvación, una distancia que obliga a no fallar. Su calendario incluye varios enfrentamientos directos, empezando por el choque ante el Elche, que puede marcar buena parte de sus opciones de seguir con vida.

En definitiva, la lucha por la permanencia está más abierta que nunca. Con tantos equipos implicados y enfrentamientos directos por delante, cualquier detalle puede marcar la diferencia. Y con tan poco margen, cada jornada empieza a tener aroma de final.