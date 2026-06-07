Roig estudiará ofertas de traspaso por Dani Requena y hay dos 'Primeras' interesados

El mediocentro, cedido en el Córdoba el pasado curso, regresa a la disciplina amarilla tras una grandísima temporada; tiene varios clubes interesados -nacionales y extranjeros-, y la primera intención del 'Submarino' pasa por su venta

El futuro de Dani Requena puede convertirse en uno de los asuntos más controvertidos del verano en Vila-real. El centrocampista granadino, que acaba de completar una notable temporada cedido en el Córdoba, ha despertado el interés de varios clubes después de consolidarse como una de las piezas más importantes del conjunto andaluz. El último en sumarse a la puja es el recién ascendido Racing de Santander, que ya habría incluido al canterano amarillo en la lista de sus objetivos prioritarios para reforzar el centro del campo de cara a su regreso a Primera División.

El conjunto cántabro no está solo en la carrera. El Rayo Vallecano también sigue muy de cerca la situación del jugador, consciente de que puede tratarse de una oportunidad de mercado interesante para incorporar a un futbolista joven, con muchísimo margen de crecimiento y que ya ha demostrado estar preparado para competir en el fútbol profesional.

Una cesión que ha disparado su cotización

La apuesta del Villarreal al enviar a Requena al Córdoba CF ha resultado un éxito. El futbolista de Cenes de la Vega ha sumado un total de 36 partidos oficiales durante la temporada, superando los 2.600 minutos de competición y firmando además dos goles. Aparte de sus notables números, su rendimiento ha sido una de las mejores noticias para el conjunto cordobesista.

"Se quedan cortas las palabras para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí y por mi familia", publicó el centrocampista granadino en sus redes sociales a modo de despedida del club blanquiverde tras una temporada de consagración en la que fue uno de los grandes pilares de Iván Ania.

El mediocentro ha destacado por su capacidad para dar sentido al juego, su criterio con balón y una inteligencia táctica que le permite interpretar distintas situaciones dentro del partido. No es casualidad que haya sido uno de los futbolistas más utilizados durante el curso ni que varios equipos de Primera División hayan puesto sus ojos sobre él.

Además, su versatilidad aumenta todavía más su atractivo. Aunque su posición natural es la de mediocentro, también puede actuar como mediapunta o incluso escorado en el perfil derecho del centro del campo, una polivalencia cada vez más valorada por los entrenadores.

Una decisión importante para el Villarreal

El interés creciente por Requena llega en un momento interesante para el Villarreal. El futbolista tiene contrato hasta junio de 2027 y su valor de mercado está un poco por debajo del millón de euros, por lo que el 'Submarino' deberá tomar una decisión importante en las semanas venideras.

Según informa el portal Esportbase Media, la intención del club amarillo es que el jugador salga traspasado y se pueda ingresar una cierta cantidad por su venta. No hay intención de renovarle. El club habría decidido darle prioridad a Maciá y Diatta, que harán la pretemporada con la primera plantilla y se decidirá si pueden tener cabida en los planes del nuevo entrenador.

La idea es hacer caja y hay también interesados del extranjero. Clubes de Bélgica, Países Bajos y Portugal también habrían llamado a la puerta del centrocampista andaluz.

La entidad amarilla mantiene una gran confianza en el potencial del jugador, pero también es consciente de que entra en una fase clave de su vinculación contractual. Si el Villarreal no contempla una renovación a corto plazo, la opción de buscar una venta o una nueva cesión con condiciones favorables podría ganar fuerza para evitar que el futbolista se acerque peligrosamente a la finalización de su contrato.

La dirección deportiva tendrá que valorar si Requena puede encontrar un hueco en la plantilla de Iñigo Pérez o si su progresión aconseja seguir acumulando experiencia lejos de La Cerámica.

Llegó a debutar con el primer equipo amarillo

Formado casi íntegramente en la cantera del Villarreal, donde recaló siendo todavía un futbolista en edad alevín, fue quemando etapas dentro de la estructura amarilla hasta convertirse en uno de los jugadores más prometedores de la cantera.

La pasada temporada cumplió uno de sus grandes objetivos al debutar oficialmente con el primer equipo en un encuentro frente al Sevilla, el último del curso 24/25, un paso primer importante que confirmó las expectativas depositadas en él desde hace años.

Internacional con España en categorías inferiores, donde ha llegado a vestir las camisetas Sub-19 y Sub-21, el centrocampista afronta ahora un verano decisivo para su carrera. Racing y Rayo ya han movido ficha. Mientras tanto, en el Villarreal toman nota del creciente interés que genera uno de los talentos que mejor rendimiento ha ofrecido lejos de casa durante el último curso.