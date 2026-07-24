Dónde ver la pretemporada del Villarreal: canales, horarios y calendario completo

El club groguet mantiene su compromiso de acercar al equipo a sus aficionados; tras confirmar que el amistoso de este sábado ante el PSV Eindhoven se emitirá en Gol TV y anunciar que el duelo frente al Levante podrá seguirse por À Punt Media, la promesa es que todos los encuentros podrán verse en directo por televisión o vía web

El Villarreal sigue dando facilidades a sus aficionados para no perderse ni un minuto de la preparación del nuevo proyecto de Iñigo Pérez. Después de que el estreno estival frente al Benfica pudiera seguirse en directo por Gol TV, el club amarillo ha confirmado ya las retransmisiones de dos compromisos veraniegos más, manteniendo así la hoja de ruta anunciada desde el inicio del verano: todos los amistosos de la pretemporada serán televisados o podrán seguirse a través de plataformas digitales.

A falta de conocer los canales que ofrecerán algunos de los encuentros previstos para las próximas semanas, la entidad grogueta continúa anunciando progresivamente dónde podrán verse sus partidos, una decisión que permitirá a los aficionados seguir de cerca la evolución del equipo antes del comienzo de LaLiga.

El PSV, segunda prueba del verano

La próxima cita llegará este sábado 25 de julio. El Villarreal visitará al PSV Eindhoven en el Philips Stadion, en un amistoso que arrancará a las 18:00 horas y que volverá a emitirse en abierto a través de Gol TV, tanto en televisión como en su plataforma online.

Será el segundo ensayo de la pretemporada después de la derrota por 2-0 frente al Benfica en Faro, un encuentro que también fue retransmitido por el mismo canal y que sirvió para ver por primera vez en acción al equipo de Iñigo Pérez, con numerosos canteranos sobre el césped y el atractivo de ver el primer partido de Carlos Romero tras su regreso después de dos años.

El cuerpo técnico aprovechará el duelo en los Países Bajos para seguir repartiendo minutos y continuar dando forma a un proyecto que afronta una importante renovación en varias líneas de la plantilla.

La Como Cup, pendiente de confirmación

Tras visitar Eindhoven, el Villarreal pondrá rumbo a Italia para participar en la Como Cup, uno de los torneos de verano más atractivos del calendario. El miércoles 29 de julio disputará dos encuentros de 45 minutos en el estadio Giuseppe Sinigaglia. El primero será frente al AlUla SC, a las 19:00 horas, mientras que el segundo le enfrentará al Como 1907 a partir de las 22:00 horas.

En función de los resultados obtenidos, el 'Submarino' jugará un tercer encuentro de 90 minutos el viernes 31 de julio o el sábado 1 de agosto frente a un rival todavía por determinar.

Por el momento, el Villarreal todavía no ha anunciado qué operador ofrecerá estos encuentros, aunque mantiene su compromiso de informar próximamente sobre las retransmisiones oficiales.

À Punt emitirá el derbi ante el Levante

El siguiente partido con canal confirmado será el derbi valenciano amistoso frente al Levante UD. El encuentro se disputará el miércoles 5 de agosto, en horario matutino a partir de las 10:00 horas, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y podrá seguirse en directo a través de À Punt Media.

Será una de las últimas pruebas del verano para los amarillos antes del inicio liguero. El acceso a las instalaciones del club estará reservado exclusivamente para los abonados. En cualquier caso, quienes no puedan desplazarse hasta Miralcamp tendrán la posibilidad de seguir el partido en directo gracias a la retransmisión de la televisión autonómica valenciana.

El cierre de la pretemporada, también por confirmar

El último compromiso confirmado del calendario llevará al Villarreal hasta Estambul para medirse al Galatasaray el sábado 8 de agosto, a las 20:00 horas, en el RAMS Park.

Aunque el club todavía no ha hecho oficial el canal que ofrecerá este amistoso, todo apunta a que seguirá el mismo criterio aplicado durante el resto del verano y anunciará la retransmisión en los próximos días a través de sus canales oficiales.

Con los encuentros ante Benfica, PSV y Levante ya asegurados para televisión y el compromiso público de emitir también el resto de amistosos, el Villarreal mantiene una apuesta cada vez más habitual entre los clubes de Primera División que pasa por convertir su pretemporada en un producto completamente accesible para sus aficionados.