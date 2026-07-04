La pretemporada más europea del Villarreal

Portugal, Países Bajos, Italia y Turquía, los destinos de los castellonenses en el período de preparación que le llevará a medirse a rivales de enjundia

La pretemporada del Villarreal tiene un cariz especialmente europeo, a tenor de los rivales y los escenarios con los que se preparara el equipo entrenado ahora por Iñigo Pérez. Son cinco los duelos confirmados por el cuadro castellonense hasta el momento, lo que le hará viajar a Portugal, Países Bajos, Italia y Turquía para estos encuentros. Todo en un año en el que nuevamente el equipo jugará la Champions League.

El último amistoso, tanto por orden cronológico como por su anuncio, es el duelo que el Villarreal disputará contra el Galatasaray. Será el 8 de agosto en el en el RAMS Park (20.00 horas en España). Se trata de un enfrentamiento ante un clásico de la Champions League en su feudo, justo a una semana de que arranque la temporada de manera oficial para el submarino amarillo. Una poderosa piedra de toque ante el último campeón de la Superliga de Turquía.

La primera cita para el Villarreal será en Faro ante el Benfica de Marco Silva

El primer amistoso por orden de fechas para el cuadro castellonense llegará ante otro histórico como el Benfica. Visita del Villarreal el 17 de julio a Portugal, concretamente al Estadio Algarve de Faro (20.45 horas). Será el estreno en el banquillo de Iñigo Pérez frente al un equipo que acabó la temporada pasada tercero, de la mano de Jose Mourinho en el banquillo, y que ahora dirige Marco Silva.

Los amistosos llevarán al Villarreal igualmente a Países Bajos. En esta ocasión será el 25 de julio en el Phillips Stadion de Eindhoven para el choque contra el PSV Endhoven (18.00 horas). Un enfrentamiento ante un campeón, el de la Eredivisie del curso pasado, que también participará en la Champions League.

En Italia también tendrá presencia el Villarreal este verano. Será para la disputa de la Como Cup, que se jugará el 29 de julio en el Estadio Giuseppe Sinigaglia. Primero los de Iñigo Pérez se enfrentará al equipo saudí del AIUla SC (19.00 horas en España), mientras que luego hará lo propio contra el Como 1907 de Cesc Fábregas (22.00 horas), que también jugará esta campaña la Champions League como el Villarreal. El quinto será el ya reseñado ante el Galatasaray.

La primera jornada del Villarreal podría aplazarse si alguno de los mundialistas del equipo alcanza las semifinales

Todo será antes del estreno oficial del Villarreal que, después del sorteo de hace unos días, le llevará en la primera jornada a El Sardinero para medirse al recién ascendido Racing de Santander. El partido está programado para el fin de semana del 15 y 16 de agosto, aunque aún sin día ni hora concreta.

Claro que ese primer partido se podría retrasar en caso de que alguno de los jugadores del Villarreal que están en el Mundial alcance las semifinales. De los siete que iniciaron el torneo quedan cuatro en liza. Se trata de Renato Veiga (Portugal), Alex Freeman (Estados Unidos), Tajon Buchanan (Canadá) y Tani Oluwaseyi (Canadá). Precisamente este sábado Canadá juega contra Marruecos su partido de octavos de final. Ya el lunes Portugal se medirá a España y el martes Estados Unidos hará lo propio con Bélgica.