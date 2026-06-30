El Villarreal traslada su gran temporada al Mundial: pleno en la fase de grupos y cinco goles

Los ochos representantes del cuadro castellonense superaron la fase de grupos y nunca en la historia del club hubo tantas dianas en Copas del Mundo

La gran temporada que firmó el Villarreal, que acabó con el tercer puesto y una nueva clasificación para la Champions League, está teniendo reflejo en las actuaciones de los jugadores del equipo castellonense que participan en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ocho representantes en la cita y los ocho entraron en los dieciseisavos de final, incluso alguno de ellos con presencias goleadores significativas en sus partidos.

De esta forma los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, el costamarfileño Nicolas Pepé, el senegalés Pape Gueye, el estadounidense Alex Freeman, el portugués Renato Veiga, el caboverdiano Logan Costa y el ghanés Thomas Party, que acaba contrato con el final de mes con el Villarreal, superaron la fase de grupos.

Los ochos representantes del Villarreal se metieron en los dieciseisavos de final del Mundial

Algunos, incluso ya están en los octavos de final del Mundial. Son los casos de los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, quienes con el combinado de su país se deshicieron de Sudáfrica en los dieciseisavos de final, tras acabar segundos en su grupo, y ahora se verán las caras con Marruecos en los octavos de final. Especial relevancia está teniendo en el equipo Buchanan, titular indiscutible y una de las referencias de Canadá.

Así, la Costa de Marfil de Nicolas Pepé terminó segunda en su grupo y en los dieciseisavos juega precisamente este martes contra Noruega. También la Senegal de Pape Guaye avanza en esta Copa del Mundo, al entrar como tercera. Su rival en los dieciseisavos de final es Bélgica. Estados Unidos, por su parte, con Alex Freeman, está siendo una de las revelaciones. Fue primera en su grupo y en el primer cruce le aguarda Bosnia. Renato Veiga, uno fijo en la zaga de Portugal, se medirá a Croacia después de acabar segundo en su grupo. Más sorprendente fue el paso de Cabo Verde, que terminó segunda, y ahora se las ve con Argentina, si bien es cierto que problemas físicos han hecho que no juegue Logan Costa. Finalmente Thomas Partey, que es jugador del Villarreal hasta este 30 de junio, alcanzó la segunda ronda con Ghana, que fue tercera en su grupo, y ahora se las verá con Colombia.

Cinco goles con sello del Villarreal en la Copa del Mundo

Otro dato llamativo de los jugadores del Villarreal es que han marcado cinco goles en lo que va de competición. Pape Gueye y Nicolas Pepé marcaron dos dobletes, contra Irak y Curazao, respectivamente, siendo decisivos para sus selecciones. El quinto tanto de un futbolista del cuadro amarillo llevó la firma de Alex Freeman, futbolista fundamental en los esquemas de la Estados Unidos de Mauricio Pochettino y anotó contra Australia.

Estos cinco goles de jugadores del Villarreal supone la producción más numerosa en la historia del club en los Mundiales. Después de no marcar en 2006, pese a tener a varios representantes como Marcos Senna, Guille Franco, Juan Román Riquelme, Diego Forlán o Juan Pablo Sorín, el primer tanto llegó en 2010 de la mano del norteamericano Giuseppe Rossi. Sin goles en Brasil 2014, Denis Cheryshev vio portería con Rusia en el 2018. No hubo goles de los de La Cerámica en Qatar 2022.