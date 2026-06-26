Subida de precios y asientos que desaparecen por las obras: la campaña de abonos del Villarreal

Bajo el lema 'Seguimos contigo, la entidad castellonense ha dado a conocer los detalles de los carnets para el próximo curso en el que Iñigo Pérez estará en el banquillo

El Villarreal ha dado a conocer su campaña de abonos para la temporada 26/27, bajo el lema 'Seguim amb tu' (Seguimos contigo), y que aparece marcada por dos situaciones. Una es la subida de precios respecto al curso anterior; la otra es cómo afectarán las obras que se vienen realizándose en el Estadio de La Cerámica.

Como en la campaña anterior, el Villarreal volverá a ofrecer un abono para los partidos de la Liga del primer equipo y otro que además de esos incluirá los de la Liga de Campeones y la Copa del Rey. Los abonados del conjunto castellonense podrán acceder a los partido del equipo femenino y a los de los equipos de cantera y mantendrán su antigüedad elijan el que elijan.

El abono para los partidos de Liga del Villarreal va desde los 250 a los 950 euros

El club castellonense, que cuenta de momento con la gran novedad de Iñigo Pérez en el banquillo, ha querido premiar a los abonados b de la temporada pasada. Así todos aquellos que hayan faltado a un máximo de cuatro partidos el año pasado, que el club cifra en el 80 %, podrán acceder a los abonos 'Very Yellow People' Oro. Un premio que para la temporada 27-28 implicará haber faltado a un máximo de tres choques.

Del mismo modo, el Villarreal ha informado que el abono de LALIGA va de los 250 euros que cuesta en varias zonas del estadio a los 950 de la tribuna central par y con el descuento Oro de 150 a 700 y el que incluye todos los encuentros de los 325 a los 1.200, que con el descuento Oro son 210 y 880 euros.

Los menores de 26 años tendrán un descuento del 50% en todos los abonos excepto en la zona VIP y los jubilados tendrán un descuento de 30 euros. Se mantiene la campaña de 'Asiento libre' que permite a los abonados que no vayan a asistir ceder su abono al club y obtener un descuento para la próxima campaña.

Algunos asientos de la temporada pasada desaparecen por las obras en La Cerámica

Las obras de remodelación que se ejecutan en el estadio de La Cerámica condicionan los abonos. Así lo ha señalado el propio Villarreal, por las reformas que se están acometiendo en el Estadio de la Cerámica "y las consecuentes variaciones que sufrirán algunas localidades". Algunos asientos desaparecerán y los abonados que los han ocupado deben solicitar cita previa para elegir nuevas localidades. Además, con la redistribución de zonas del estadio, algunos asientos cambian de tarifas y a estos abonados se les designará 'reasignados'.

Desde este lunes y hasta el 18 de julio, los actuales abonados podrán renovar su pase 'online', mientras que la renovación presencial se podrá realizar entre el 6 de julio y ese mismo día 18 en las taquillas del estadio y la tienda de la Plaza Mayor. Del 20 al 23 de julio renovarán sus pases los abonados afectados por la pérdida de localidades a causa de las obras.

Ya para las fechas del del 24 al 27 de julio se permitirán cambios de ubicación para los abonados cuya localidad de la temporada 25-26 haya cambiado de categoría, los reasignados, y se renovarán los abonados de la Tribuna Impar Central y Lateral. Los cambios de ubicación del resto serán los días 28 y 29 de julio. A partir del 3 de agosto, empezará la última fase de altas nuevas, sujeta a la disponibilidad de localidades.